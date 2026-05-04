English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • त्या बाळाचा आत्मा काय म्हणाला असेल?, नरसापूर प्रकरणातील आरोपीच्या पत्नीची पहिली प्रतिक्रिया, पाहा काय म्हणाली

'त्या बाळाचा आत्मा काय म्हणाला असेल?', नरसापूर प्रकरणातील आरोपीच्या पत्नीची पहिली प्रतिक्रिया, पाहा काय म्हणाली

पुण्यातील नरसापूर चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीच्या कुटुंबियांची संतप्त प्रतिक्रिया समोर आली आहे. आरोपीच्या पत्नी व मुलाने नराधमाची त्याच गोठ्यात ठेचून मारण्याची मागणी केली आहे. काय आहेत भावांना?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: May 4, 2026, 05:12 PM IST
'त्या बाळाचा आत्मा काय म्हणाला असेल?', नरसापूर प्रकरणातील आरोपीच्या पत्नीची पहिली प्रतिक्रिया, पाहा काय म्हणाली

पुण्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर गावात चार वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. या घटनेनंतर तीन चार दिवसांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यानंतर आरोपीला मारुन टाका, त्याला त्याच ठिकाणी ठेचून मारा अशी संपप्त प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

त्याच गोठ्यात ठेचा 

आरोपी भीमराव कांबळे याने चार वर्षांच्या चिमुकलीवर गुरांच्या गोठ्यात लैंगिक अत्याचार केला. त्याच ठिकाणी त्या मुलीला दगडाने ठेचून तिची हत्या केली आणि आपलं घाणेरडं कृत्य लपवण्यासाठी त्याने चिमुरडीचा मृतदेह शेणात लपवला. पत्नीचं असं म्हणणं आहे की, आरोपीला त्याच ठिकाणी ठेचून मारलं पाहिजे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदवली आहे. 

तो माझा बाप हीच माझी चूक 

पत्नीने संतप्त प्रतिक्रिया दिल्यानंतर मुलाने तो माझा बाप आहे हीच माझी चूक असल्याचं मुलाने सांगितलं आहे. त्याला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा द्या, अशी मागणी मुलाने केली आहे.

Nasrapur crime News : 3 मे 2019 ते 1 मे 2026... यामुळे नराधम आरोपी भीमराव कांबळे दोन महिलांवर अत्याचार करुनही निर्दोष सुटला 

"मी पण एक आईच आहे..."

आरोपीच्या पत्नीने अत्यंत भावूक होत आपली व्यथा मांडली. त्या चिमुरड्या जिवाच्या जाण्याने तिला होणारा त्रास व्यक्त करताना ती म्हणाली, "मला अकरा नातवंडं आहेत. त्या निष्पाप बाळाच्या आत्म्याला काय वाटलं असेल? तिच्या आईच्या काळजाचा तुकडा गेला, तिला काय वाटत असेल याची मी कल्पना करू शकते. मी सुद्धा कुणाची तरी आईच आहे. घटना घडल्यापासून माझ्या घशाखाली अन्नाचा घास उतरलेला नाही."

१० वर्षांपासून तुटलेला संबंध

यावेळी तिने एक महत्त्वाचा खुलासा केला की, आरोपी पतीसोबत त्यांचा गेल्या १० वर्षांपासून कोणताही संबंध नाही. ती म्हणाली, "तो आमच्यासोबत राहत नाही. मी आणि माझा मुलगा दोघेच एकत्र राहतो. या १० वर्षांत आम्ही अनेकदा त्याला घरी बोलावण्याचा, नीट वागण्याचा प्रयत्न केला. पण तो नेहमी 'तुझं तू बघ' असं म्हणून आम्हाला झिडकारायचा."

समाजापुढे मांडली भूमिका

आरोपीच्या कृत्यामुळे कुटुंबावर आलेली नामुष्की आणि पीडित कुटुंबाबद्दल वाटणारी सहानुभूती तिच्या शब्दांतून स्पष्टपणे जाणवत होती. रक्ताच्या नात्यापेक्षा माणुसकी आणि न्याय मोठा असल्याचे सांगत तिने प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

 

About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

...Read More

Tags:
pune newspune crime newsBhimrao kambleaccused wife

इतर बातम्या

Raja Shivaji Movie : अतुल गोगावले यांच्या मुलाने केले अभिनय...

मनोरंजन