'गुन्हेगाराला शिक्षेची भितीच नाही, भर चौकात...', नसरापूरात चिमुकलीवर अत्याचार; शरद पोंक्षेंनी उपस्थित केला दुर्लक्षित मुद्दा

Nasrapur Crime News : 1 मे रोजी दुपारी 4 वर्षांच्या चिमुकलीवर एका नराधमाने लैंगिक अत्याचार करुन तिची निर्घुण हत्या केली. शरीराची केलेली अवस्था मन हेलावणारी आहे. या घटनेवर अभिनेते शरद पोंक्षे संतापले असून त्यांनी दुर्लक्षित मुद्द्यावर बोट ठेवलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: May 3, 2026, 03:45 PM IST
Pune Bhor Crime : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे 4 वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगित अत्याचार करुन तिला निर्घुणपणे शरीराची विटंबना करत संपण्यात आलं. ही 1 मे शुक्रवारी ही घटना घडली आहे. आरोपी भीमराव कांबळेला 7 मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या घटनेवर सर्वच स्तरावरुन टीका केली जात आहे. अभिनेता शरद पोंक्षे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. 

या प्रकरणात सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करुन संताप व्यक्त केला आहे. शरद पोंक्षे यांनी पोस्टमध्ये लिहीलं आहे की, ' नराधमाला भर चौकात लोकांच्या हातात सोपवा. लोकं न्याय मिळवून देतील', अशा कडक शब्दांत त्यांनी पोस्टच्या माध्यमातून आपला संताप व्यक्त केला.'

नेमकी घटना काय?

नसरापूर येथे सुट्टीसाठी आजोळी आलेल्या ४ वर्षीय चिमुकलीवर ६५ वर्षीय नराधमाने अत्याचार केला आहे. नंतर तिची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केली आहे. या घटनेनंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. प्रवीण तरडेपाठोपाठ शरद पोंक्षे यांनी कठोर शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे. या पोस्टवर सोशल मीडियावर कमेंट करुन समर्थन दर्शवलं आहे. 

पीडित चिमुकलीच्या पालकांचा आरोप?

पीडिच मुलीच्या पालकांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एका व्हिडीओद्वारे त्यांनी राजकीय नेत्यांना विनंती केली आहे की, माझ्या मुलीला न्याय मिळेपर्यंत कोणत्याही राजकीय व्यक्तीनं आमच्या कुटुंबाला भेटायला येऊ नये. मृत चिमुकलीच्या वडिलांनी या व्हिडीओद्वारे आपली भूमिका व्यक्त केली आहे. राजकीय पुढारी येतात, फोटो काढतात आणि स्वत:चं राजकारण करतात असा आरोप वडिलांनी केला आहे. 

संजय राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केले

बलात्कार प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत संजय राऊत म्हणाले, "विरोधी पक्षांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य पोलीस आहे का?" ते पुढे म्हणाले, "ही 'लाडकी बहिण' योजना राबवली जात आहे. कदाचित मुलीची आई सुद्धा सरकारची 'लाडकी बहिण योजना' असू शकते." त्यांनी पुढे प्रश्न विचारला, "त्यांनी आईच्या भावना १५०० रुपयांना विकत घेतल्या का?"

संजय राऊत पुढे म्हणाले, "आरोपी बलात्कारी नाही, तर सरकार आहे, जे अकार्यक्षम आणि असमर्थ आहे. पोलीस तिथे काय करत आहे? या देशात काय चालले आहे? संविधानाचे उल्लंघन होत आहे. आणि तुम्ही मुलीचा मृतदेह घेऊन बाहेर आलेल्यांवर लाठीचार्ज करत आहात."

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

