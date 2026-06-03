/Crime News : आम्ही फटीतून पाहिलं तर त्याने...; नसरापूर अत्याचार प्रकरणी 3 चिमुकलाने कोर्टात दिली महत्त्वाची साक्ष

Pune Nasrapur Crime News : पुण्यातील भोर नसरापूरमधील साडेतीन वर्षाच्या चिमुकलीवर अत्याचार आणि त्यानंतर तिची निघृण हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणात नराधमाला पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. धक्कादायक म्हणजे घटनेच्या दिवशी नराधम गायीच्या गोठ्यात चिमुकलीवर अत्याचार करत असताना गावातील तीन लहान मुलांनी पत्र्याच्या शेडमधून पाहिलं होतं. नराधम सध्या येरवडा तुरुंगात आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे या तिघा मुलांसमोर नराधमाची ओळख परेड करण्यात आली. या तिघांनी नराधमाला ओळखलं आहे. तसंच या तिन्ही मुलांनी कोर्टात महत्त्वपूर्ण साक्ष दिली आहे. त्यामुळे नराधमावरील दोष निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. या मुलांच्या धाडसीपणामुळे त्या निष्पाप मुलीला न्याय मिळणार आहे.
या तीन चिमुकल्याने न्यायालयात सांगितलं की, घटनेच्या दिवशी ते तिघ गोठ्याच्या परिसरात खेळत होते. त्यावेळी त्यांनी गोठ्यात आवाज आला म्हणून पत्र्याच्या शेडमधून पाहिलं. त्यावेळी या मुलांना तिथून पळवून लावण्यासाठी नराधमाने त्या तिघांवर दगडफेक केली. या तिघांनी या घटनेबद्दल निर्भीडपणे न्यायालयात आपली साक्ष नोंदवली आहे. एवढंच नाहीतर या तिघांनी या नराधमाला ओखळलं आहे. यापूर्वी पुणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या तिघांनी ही घटना पाहिल्यावर ते त्या चिमुकलीच्या घरी गेले होते. तेव्हा त्यांनी आजीला विचारलं की काका कुठे आहे, त्यावेळी आजीने ते झोपले आहेत असं सांगितलं. त्यानंतर हे पोरं तिथून निघून गेले आणि खेळण्यात ते या घटनेबद्दल विसरून गेले.
दरम्यान या तीन मुलांच्या साक्षीसोबत आतापर्यंत या नसरापूर अत्याचार प्रकरणात एकूण 82 साक्षीदारांची यादी सरकारी वकिलाने न्यायालयात सादर केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यातील 16 साक्षीदारांची साक्ष विशेष सरकारी वकीलने न्यायालयात सादर केली आहे.
पुण्यातील भोरमधील नसरापूरात ही संतापजनक घटना 1 मे रोजी घडली होती. 65 वर्षीय नराधमाने चिमुकलीला एकट्यात पडून तिला चॉकलेटच आमीष दाखवून गोठ्यात गाय दाखवतो म्हणून घेऊन गेला. तिथे गेल्यावर तिच्यावर अत्याचार करत तिची निघृण हत्या करण्यात आली. ती कोणाला दिसू नये म्हणून गोठ्यातील शेणामध्ये तिला लपवण्यात आलं होतं. या प्रकरणाच्या तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. या घटनेनंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट पसरली आहे.