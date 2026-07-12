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पुण्यात NDA अकादमीत खळबळ, प्रशिक्षणादरम्यान कॅडेटचा अचानक मृत्यू; कोर्टाने दिले चौकशीचे आदेश

पुण्यात NDA च्या प्रशिक्षणादरम्यान 17 वर्षीय तरुणाचा अचानक मृत्यू झाला आहे. न्यायलयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या तरुणाचे देशसेवेचे स्वप्न अपूर्ण राहिले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 12, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:14 PM IST
पुण्यात NDA अकादमीत खळबळ, प्रशिक्षणादरम्यान कॅडेटचा अचानक मृत्यू; कोर्टाने दिले चौकशीचे आदेश

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यात NDA अकादमीत खळबळ, प्रशिक्षणादरम्यान कॅडेटचा अचानक मृत्यू; कोर्टाने दिले चौकशीचे आदेश
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