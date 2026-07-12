/पुण्यात NDA अकादमीत खळबळ, प्रशिक्षणादरम्यान कॅडेटचा अचानक मृत्यू; कोर्टाने दिले चौकशीचे आदेश

Kanpur Boy Abhinav Bajpai Nda Cadet Dies In Pune : पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी अर्थात NDA प्रशिक्षण केंद्रात संपूर्ण देशातून तरुण प्रशिक्षण घेण्यासाठी येतीत. पुण्यात NDA अकादमीत खळबळ प्रकरा घडला आहे. प्रशिक्षणादरम्यान कॅडेटचा अचानक मृत्यू झाला आहे. कोर्टाने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
अभिनव बाजपेयी (वय 18) असे मृत NDA कॅडेटचे नाव आहे. तो उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यातील शुक्लागं येथील राहणार आहे. अभिनव बाजपेयी याची एनडीए (राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी) साठी निवड झाली. महाराष्ट्रातील पुणे येथील खडकवासला येथे प्रशिक्षणासाठी आल. 22 जून रोजी घरातून निघाला आणि २४ जून रोजी तेथे दाखल झाला अशी माहिती त्याचे वडिल प्रदीप बाजपेयी यांनी दिली. तीन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीनंतर, शुक्रवारी सकाळी त्याच्या पहिल्या अधिकृत शारीरिक प्रशिक्षण संचलनादरम्यान तो कोसळला. एनडीएच्या निवेदनानुसार त्याला तात्काळ खडकवासला येथील लष्करी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषीत केले.
एनडीएने चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तम नगर पोलिसांनी शनिवारी प्रशिक्षण सत्रादरम्यान उपस्थित असलेल्या अभिनवचे सहकारी कॅडेट्सचे जबाब नोंदवले. तसेच त्यांच्या पालकांचे जबाब नोंदवण्यात आले. पोलीस उपनिरीक्षक अक्षय पाटील या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यापूर्वी शवविच्छेदन करण्यात आले. शरीरातील अंतर्गत अवयव (व्हिसेरा) जतन करून ठेवण्यात आले आहेत. अंतिम वैद्यकीय अहवाल मिळाल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण समोर येईल. कॅडेटच्या पालकांना प्रशिक्षणाबद्दल कोणतीही तक्रार नाही. जेव्हा शेवटचं मुलाशी बोलले होते, तेव्हा तो पूर्णपणे ठीक होता असे मृत अभिनवच्या वडिलांनी सांगितले.
अभिनव हा त्याच्या आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. त्याची मोठी बहीण, अंशिका, जीएसव्हीएममधून एमबीबीएसचे शिक्षण घेत आहे. अभिनव एक हुशार विद्यार्थी होता आणि त्याची एनडीएसाठी निवड झाली होती. तो केंद्रीय विद्यालय कँटमध्ये शिकत होता. यावर्षी निकाल जाहीर झाला. पहिल्याच प्रयत्नात त्याची निवड झाली होती. तो महाराष्ट्रातील पुण्यातील खडकवासला येथे प्रशिक्षण घेत होता असे अभिनवचे मामा, विकास यांनी सांगितले.