Pune New Mayor: महाराष्ट्राच्या IT हबला आयटी क्षेत्रातीलच महापौर; कोण आहेत मंजुषा नागपूरे?

Pune Mayor Manjusha Nagpure: पुणे म्हणजे विद्येचे माहेरघर. तसेच महाराष्ट्राचे आयटी हब अशीदेखील पुण्याची ओळख झालीय. यात विशेष बाब म्हणजे राज्याच्या आयटी हबचा महापौरदेखील शिक्षणात आयटी पार्श्वभूमी असलेला आहे. मंजुषा नागपुरे या पुण्याच्या नवनियुक्त महापौर आहेत. कोण आहेत मंजुषा? त्यांचं शिक्षण किती झालंय? त्यांचा राजकीय प्रवास कसा राहिलाय? सविस्तर जाणून घेऊया.
मंजुषा नागपुरे या पुणे महानगरपालिकेतील वार्ड क्रमांक 34 च्या 3 वेळा निवडून आलेल्या नगरसेविका आहेत. त्यांनी 1999 मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून पदवी पूर्ण केली आणि 2021 मध्ये आयसीएफएआय विद्यापीठातून व्यवसाय प्रशासनात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. यामुळे त्या पुणे महानगरपालिकेतील सर्वाधिक शिक्षित नगरसेविकांपैकी एक आहेत.
राजकारणात येण्यापूर्वी मंजुषा नागपुरे एका माहिती तंत्रज्ञान कंपनीत काम करत होत्या. कुटुंबाच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी नोकरी सोडली आणि स्थानिक निवडणुकीत भाग घेण्याचा निर्णय घेतला. असे असले तरी सध्याच्या राजकीय क्षेत्रात त्यांना व्यावसायिक अनुभव उपयोगी ठरतो. आयटी क्षेत्रातील ज्ञानामुळे त्या आधुनिक समस्या सोडवण्यात कुशल आहेत.
मंजुषा नागपुरे यांचा राजकीय प्रवास महिलांसाठी आरक्षित जागेवरून सुरू झाला. त्यांचे पती दीपक नागपुरे हे भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते आहेत, ज्यांच्या प्रभावाने त्या निवडणुकीत उतरल्या. कुटुंबाने व्यावसायिक आणि भाड्याच्या मालमत्तेच्या माध्यमातून उत्पन्न कमावले आहे. निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी 3.22 कोटी रुपयांची मालमत्ता घोषित केली आहे.
मंजुषा दोन मुलांच्या आई आहेत, ज्यांची वये 17 आणि 5 वर्षे आहेत. त्या आपल्या कुटुंबासोबत राहतात आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या सांभाळतात. त्यांचे वैयक्तिक जीवन राजकीय कारकिर्दीशी जोडलेले असून ज्यात कुटुंबाचा पाठिंबा महत्त्वाचा असल्याचे त्या सांगतात.
मंजुषा या पुणे महानगरपालिकेत तीन वेळा निवडून आल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाने महिलांसाठी 92 जागा दिल्या, ज्यात 50% आरक्षणाचे पालन केले. पक्षाकडे 119 जागा असल्याने यश शक्य झाले. त्या सिंहगड रोड भागातील पहिल्या महापौर असल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये उत्साहाच वातावरण आहे.
9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मंजुषा नागपुरे पुण्याच्या 58 व्या महापौर म्हणून बिनविरोध निवडल्या गेल्या. निवडणूक शांततेने पार पाडण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी नामांकन मागे घेतले. ज्यात दिवंगत नेत्यांचा सन्मान राखण्यात आला. परशुराम वाडेकर उपमहापौर म्हणून निवडले गेले. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पक्षाच्या यशावर विश्वास व्यक्त केला. ही निवड पुण्यात महिलांच्या नेतृत्वाची दहावी वेळ आहे.