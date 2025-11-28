English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जमणार नाही! कामाचे तास संपल्याने वैमानिकाचा उड्डाणास नकार

Pune airport flight delay : पुणे विमानतळावर एकाएकी गोंधळाची परिस्थिती. नेमकं काय घडलं? वैमानिकानं असं काय केलं की विमानसेवा पुरवणारी कंपनीसुद्धा अडचणीत आली...?   

सायली पाटील | Updated: Nov 28, 2025, 08:20 AM IST
जमणार नाही! कामाचे तास संपल्याने वैमानिकाचा उड्डाणास नकार
Pune news airport flight delay as pilot refusal to fly post duty hours know what exactly happened

Pune airport flight delay : 'कामाचे तास' हा मुद्दा सध्या नोकरदार वर्गात प्रचंड चर्चेचा विषय ठरत असून, त्यावर अनेत मतमतांतरंसुद्धा पाहायला मिळत आहेत. अनेक क्षेत्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून करुन घेतलं जाणारं काम पाहता त्याच्या तुलनेत खात्यावर जमा होणारी रक्कम मात्र कमी असल्यानं काही नोकरदार नाराज आहेत. तर, काही नोकरदारांना नियमाबाहेर संस्थेनं कर्मचाऱ्यांकडून अधिक कामं करून घेणं मान्य नाही. असाच काहीसा प्रकार पुण्यात पाहायला मिळाला. जिथं, एका वैमानिकानं कामाचे तास संपल्याने वैमानिकाचा उड्डाणास नकार दिला आणि त्यामुळं पुणे विमानतळावर गोंधळाची परिस्थिती पाहायला मिळाली. (Pune Airport)

Add Zee News as a Preferred Source

पुणे–दिल्ली आणि पुणे–अमृतसर या (Indigo) इंडिगोच्या दोन विमानांना वैमानिकांनी “कामाचे तास संपले” असे सांगत उड्डाणास नकार दिल्याने तीन तासांहून अधिक विलंब झाला. ज्यामुळं क्षणोक्षणी प्रवाशांचा संताप वाढताच कंपनीने पर्यायी वैमानिक उपलब्ध करून परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला. गुरुवारी सकाळी पुणे–दिल्ली (6E 2285) विमानाला एफडीटीएल नियमांमुळे उशीर झाला, तर मध्यरात्रीचे पुणे–अमृतसर (6E 721) विमान वैमानिक उपलब्ध होईपर्यंत थांबले आणि या विलंबामुळे विमानतळावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं.

वैमानिकांसमवेत नेमकं काय घडलं? 

उड्डाणांच्या पहिल्या सत्रामध्ये पुणे- दिल्ली (6E 2285) विमान सकाळी 8 वाजून 40 मिनिटांनी आकाशात झेपावणं अपेक्षित होतं. मात्र वैमानिकानं 'फ्लाईट ड्यूटी टाईम लिमिटेशन्स'च्या नियमांन अधोरेखित करत उड्डाणास नकार दिला. इथं उड्डाणास विलंब होत असल्यानं प्रवाशांनी कंपनीला धारेवर धरलं, तासभर लोटला तरीही वैमानिक उपलब्ध झाला नाही आणि विमानतळावर 'नोटीस टू एअरमेन' सुरू होताच पुणे विमानतळावरील वाहतूक साडेअकरा वाजेपर्यंत खोळंबली. तब्बल तीन तास प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. 

हेसुद्धा वाचा : खिशातल्या पैशांवर होणार थेट परिणाम; डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून बदलणार 'हे' महत्त्वाचे नियम 

इंडिगोच्याच पुणे–अमृतसर (6E 721)  विमानासाठीच्या वैमानिकानंही कामाचे तास संपल्याचं सांगत उड्डाणास नकार दिला. ज्यानंतर दुसरा वैमानिक उपलब्ध झाल्यानंतर हे विमान आकासात झेपावलं. 

वैमानिकांनी किती तास काम करणं अपेक्षित आहे? 

विमान वाहतुकीत प्रवाशांची सुरक्षितता आणि वैमानिकांचं हित लक्षात घेता DCGA कडून काही नवे नियम लागू करण्यात आले. यामध्ये रात्रीच्या उड्डाणांसाठी कठोर नियम असून, रात्री दोन ते सकाळी 10 वाजेपर्यंतचा वेळ 'विंडो ऑफ सकेर्डियन लो' असतो. थोडक्यात हा असा वेळ आहे जेव्हा मानवी शरीर सर्वात कमी प्रमाणात सक्रिय असतं. त्यामुळं रात्रीचं लँडिंग तुलनेनं कमी असतं. वैमानिकांनी आधी साप्ताहिक रजेआधी 36 तासांचं काम करणं अपेक्षित होतं. आता ही मर्यादा 48 तास करण्यात आली आहे. त्यामुळं कामाच्या तासांच्या वादावरून विमानसेवांवरही परिणाम होताना दिसत आहे.  

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
pune newsnewsPune Marathi NewsPune airport flight delaypilot duty hours

इतर बातम्या

'शिंदे, अजित पवार आणि फडणवीसांकडून प्रत्येक नगरपालिकेस...

महाराष्ट्र बातम्या