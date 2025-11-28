जमणार नाही! कामाचे तास संपल्याने वैमानिकाचा उड्डाणास नकार

Pune airport flight delay : 'कामाचे तास' हा मुद्दा सध्या नोकरदार वर्गात प्रचंड चर्चेचा विषय ठरत असून, त्यावर अनेत मतमतांतरंसुद्धा पाहायला मिळत आहेत. अनेक क्षेत्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून करुन घेतलं जाणारं काम पाहता त्याच्या तुलनेत खात्यावर जमा होणारी रक्कम मात्र कमी असल्यानं काही नोकरदार नाराज आहेत. तर, काही नोकरदारांना नियमाबाहेर संस्थेनं कर्मचाऱ्यांकडून अधिक कामं करून घेणं मान्य नाही. असाच काहीसा प्रकार पुण्यात पाहायला मिळाला. जिथं, एका वैमानिकानं कामाचे तास संपल्याने वैमानिकाचा उड्डाणास नकार दिला आणि त्यामुळं पुणे विमानतळावर गोंधळाची परिस्थिती पाहायला मिळाली. (Pune Airport)
पुणे–दिल्ली आणि पुणे–अमृतसर या (Indigo) इंडिगोच्या दोन विमानांना वैमानिकांनी “कामाचे तास संपले” असे सांगत उड्डाणास नकार दिल्याने तीन तासांहून अधिक विलंब झाला. ज्यामुळं क्षणोक्षणी प्रवाशांचा संताप वाढताच कंपनीने पर्यायी वैमानिक उपलब्ध करून परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला. गुरुवारी सकाळी पुणे–दिल्ली (6E 2285) विमानाला एफडीटीएल नियमांमुळे उशीर झाला, तर मध्यरात्रीचे पुणे–अमृतसर (6E 721) विमान वैमानिक उपलब्ध होईपर्यंत थांबले आणि या विलंबामुळे विमानतळावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं.
उड्डाणांच्या पहिल्या सत्रामध्ये पुणे- दिल्ली (6E 2285) विमान सकाळी 8 वाजून 40 मिनिटांनी आकाशात झेपावणं अपेक्षित होतं. मात्र वैमानिकानं 'फ्लाईट ड्यूटी टाईम लिमिटेशन्स'च्या नियमांन अधोरेखित करत उड्डाणास नकार दिला. इथं उड्डाणास विलंब होत असल्यानं प्रवाशांनी कंपनीला धारेवर धरलं, तासभर लोटला तरीही वैमानिक उपलब्ध झाला नाही आणि विमानतळावर 'नोटीस टू एअरमेन' सुरू होताच पुणे विमानतळावरील वाहतूक साडेअकरा वाजेपर्यंत खोळंबली. तब्बल तीन तास प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
इंडिगोच्याच पुणे–अमृतसर (6E 721) विमानासाठीच्या वैमानिकानंही कामाचे तास संपल्याचं सांगत उड्डाणास नकार दिला. ज्यानंतर दुसरा वैमानिक उपलब्ध झाल्यानंतर हे विमान आकासात झेपावलं.
विमान वाहतुकीत प्रवाशांची सुरक्षितता आणि वैमानिकांचं हित लक्षात घेता DCGA कडून काही नवे नियम लागू करण्यात आले. यामध्ये रात्रीच्या उड्डाणांसाठी कठोर नियम असून, रात्री दोन ते सकाळी 10 वाजेपर्यंतचा वेळ 'विंडो ऑफ सकेर्डियन लो' असतो. थोडक्यात हा असा वेळ आहे जेव्हा मानवी शरीर सर्वात कमी प्रमाणात सक्रिय असतं. त्यामुळं रात्रीचं लँडिंग तुलनेनं कमी असतं. वैमानिकांनी आधी साप्ताहिक रजेआधी 36 तासांचं काम करणं अपेक्षित होतं. आता ही मर्यादा 48 तास करण्यात आली आहे. त्यामुळं कामाच्या तासांच्या वादावरून विमानसेवांवरही परिणाम होताना दिसत आहे.