पुणे विमानतळावर अचानक लढाऊ विमानाची हार्ड लँडिंग; तातडीनं धावपट्टी बंद, क्षणात वातावरण भयभीत

Pune News : केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पुण्यात घडलेल्या घटनेची माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देत विमानतळावर घडलेल्या घटनेला दुजोरा दिला. पण, नेमकं विमानतळावर काय घडलं होतं?   

सायली पाटील | Updated: Apr 18, 2026, 07:57 AM IST
(प्रतिकात्मक छायाचित्र)/ Pune news airport runway shut after IAF aircraft hard landing know what happend then

Pune News : सर्व उड्डाणं नियमित सुरू असताना आणि प्रवासी नियमितप्रमाणं प्रवास करत असतानाच अचानक पुणे विमानतळावर तणावाची परिस्थिती पाहायला मिळाली. घटना इतकी गंभीर होती की विमानतळावरील एक धावपट्टी अनिश्चित काळासाठी अचानकच बंद करण्यात आली. यामागे कारण ठरलं ते म्हणते 17 एप्रिल, शुक्रवारी रात्री घडलेली एक घटना. जिथं, वायुदलाचं लढाऊ विमान अचानकपणे विमानतळाच्या धावपट्टीवर लँड झालं होतं. काही तासांच्या गैरसोयीनंतर आणि धावपट्टीवरील आवश्यक दुरुस्ती कामांनंत शनिवारी सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास इथं विमानसेवा पूर्ववत करण्यात आली. 

IAF नं सोशल मीडियाच्या मध्यमातून याबाबतची माहिती देत लिहिलं, 'पुणे धावपट्टीवर वायुदलाच्या एका विमानासंबंधित घटनेमुळं ती अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्यात आली आहे. विमानातील चालक दल सुरक्षित असून, नागरिक- प्रवासीसुद्धा सुरक्षित आहेत. घटनास्थळी धावपट्टीवरील सेवा तातडीनं पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.' विमानतळावर घडणाऱ्या या घटनेमुळं प्रत्यक्षात तिथं असणाऱ्या प्रवाशांमध्ये चिंतेचा सूर पाहायला मिळाला. मात्र वायुदलानं या चर्चा शमवण्याचा प्रयत्न केला. 

मुळात पुणे विमानतळ 'ड्युअल यूज मॉड्यूल' म्हणून काम करतं. ज्यामध्ये नागरि उड्डाण सेवा आणि सक्रिय वायुदल तळ अशा दोन्हींचा समावेश आहे. दरम्यान, इथं काय घडलं याबाबत पोलिसांनी सविस्तर तपशील समोर आणला. ज्यानुसार भारतीय वायुदलाच्या एका विमानाचं हार्ड लँडिंग इथं करण्यात आलं. या घटनेबाबतची अधिक माहिती काही कारणास्तव ते गेऊ शकले नाहीत. 

पुणे विमानतळावरील अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार शुक्रवारी रात्री 10 वाजून 25 मिनिटांनी एक लढाऊ विमान लँड होत असतानाच त्याचे अंडरकारेज म्हणजेच लँडिंग गिअर निकामी झाले आणि त्यामुळं धावपट्टीचं नुकसान झालं. वायुदलाच्या Air Traffic Control च्या माहितीनुसार धावपट्टी स्वच्छ करून पूर्ववत करण्यासाठी 4 ते 5 तासांचा कालावधी जाऊ शकतो यासाठी ही सावधगिरी बाळगण्यात आली. 

मुरलीधर मोहोळ यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या घटनेची माहिती देत लिहिलं...

'पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील धावपट्टीचे कामकाज सध्या भारतीय हवाई दलाच्या विमानाच्या घडलेल्या घटनेमुळे तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित करण्यात आलं आहे. सुदैवाने, विमानातील सर्व कर्मचारी सुरक्षित आहेत आणि कोणत्याही नागरी मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही. या संदर्भात सर्व संबंधित विमान कंपन्यांना सूचित करण्यात आले असून, धावपट्टी पूर्ववत करून नियमित सेवा सुरू होण्यासाठी अंदाजे 5 तासांचा कालावधी लागू शकतो. परिस्थिती लवकरात लवकर सुरळीत करण्यासाठी मी स्वतः विमानतळ संचालक आणि हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने संपर्कात आहे.' पुणे विमानतळ व्यवस्थापनानंही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याबाबतची माहिती दिली होती. ज्यानंतर अद्यापही धावपट्टीचं परीक्षण आणि दुरुस्तीचं काम सुरू असून येथील कार्यवाही 9 वाजेपर्यंत बंद राहील असं सांगण्यात आलं आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

