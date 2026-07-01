आळंदीत 4 ते 9 जुलै विवाहसोहळ्यांना बंदी; काय आहेत कारणं?

पुणे | 4 ते 9 जुलैदरम्यान पुणे जिल्ह्यात प्रामुख्यानं आळंदीमध्ये लग्नसोहळे पार पडणार नाहीत आणि यामागचं कारण ठरत आहे ते म्हणजे संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराजांचा पालखी सोहळा. पंढरीच्या दिशेनं पालखी प्रस्थान ठेवण्यास सज्ज झालेली असतानाच आता आळंदीमध्ये मोठ्या संख्येनं वैष्णवांचा मेळा जमण्यास सुरुवात झाली आहे. 8 जुलै रोजी माऊलींची पालखी प्रस्थान ठेवणार असून, या दिवसाचा मुक्काम गांधीवाडा इथं असेल. तर, 9 जुलै रोजी पालखी पुढच्या प्रवासाला निघेल. पालखीचं एकंदर नियोजन आणि इथं होणारी गर्दी पाहता, इथं येणाऱ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी म्हणून नुकतीच आळंदी पोलिसांची एक बैठक पार पडली.
आळंदी नगरपरिदषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांसह इथं सर्व धर्मशाळा आणि मंगल कार्यालयांच्या चालक- मालकांची उपस्थिती होती. पालखी सोहळ्यासाठी आळंदीमध्ये होणारी गर्दी पाहता 4 ते 9 जुलै यादरम्यान आळंदीत कुठंही धर्मशाळा, मंगल कार्यालयांमद्ये विवाह, साखरपुडा असे कार्यक्रम आयोजित न करण्याच्या सूचना प्रशासकीय यंत्रणांनी केल्या आहेत.
पूर्वनियोजित विवाहसोहळ्यांसाठी कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. इतकंच नव्हे तर, शहरातील बांधकामंसुद्धा यादरम्यान बंद ठेवली जाणार आहेत. आळंदीत होणारी गर्दी लक्षात घेता सर्व धर्मशाळा आणि मंगल कार्यालयांमध्ये महिला- पुरुषांसाछी स्वतंत्र स्नानगृहांची सोय असणं बंधनकारक असेल अशा सूचना करत मोबाईलनं चित्रीकरण किंवा तत्सम प्रकार घडू नये यासाठी या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
फक्त कायदा आणि सुव्यवस्थाच नव्हे तर आळंदीनगरीत येणाऱ्या असंख्य वारकऱ्यांच्या जेवणाबाबतसुद्धा विशेष काळजी घेण्यात यावी अशा सूचना करत अन्नदान करतानाही स्वच्छतेची काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
आळंदी देवस्थानकडून जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार आषाढी निमित्त संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याचं 8 जुलै रोजी आळंदीहून पंढरपूरकडे प्रस्थान होईल. 24 जुलै रोजी पालखी सोहळा पंढरीत पोहोचेल. संपूर्ण पालखी सोहळ्यात तीन उभी तर चार गोल रिंगणं पार पडतील. पुणे, सासवड इथं प्रत्येकी दोन तर अन्य ठिकाणी पालखीचा एक मुक्काम असेल. हा संपूर्ण प्रवास 33 दिवसांचा असेल, ज्यानंतर ८ ऑगस्टला पालखी आळंदीत परतणार आहे.