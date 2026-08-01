'PM मोदींनी दिलेल्या तो सल्ला अन्...'; अमित शहांकडून अजित डोवाल यांचे तोंडभरून कौतुक, पहिल्या भेटीचा किस्साही सांगितला

'अजित डोवाल यांना हा पुरस्कार मिळत आहे, याचा मला आज अतिशय आनंद असल्याची भावना देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केली. आज पुण्यात लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टच्या (लोकमान्य टिळक स्वराज्य संघ) वतीने देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना आज लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. हा पुरस्कार अमित शाह यांच्या हस्ते देण्यात आला. तेव्हा अमित शाह यांनी अजित डोवाल यांचे मनभरून कौतुक केलं आहे. तसंच, त्यांची पहिली ओळख कशी झाली? याचीही माहिती दिली.
'मी गुजरातमध्ये गृहमंत्री होतो तेव्हापासून त्यांना ओळखतो. गुजरातमध्ये सिरीयल ब्लास्ट झाला तेव्हा माझा आणि अजित डोवाल यांची काहीच ओळख नव्हती. तेव्हा चौकशीनिमित्त अजित डोवाल मला पहिल्यांदा भेटले होते.नरेंद्र मोदीजींनी मला सांगितलं होतं की हा फक्त एक बॉम्बब्लास्ट नाही. तर यामागे मोठं षडयंत्र आहे. देशभरात जितके बॉम्बब्लास्ट झाले त्याची चौकशी गुजरात पोलिसांनी केली पाहिजे, असं नरेंद्र मोदी यांनी मला सांगितलं होतं.याकरिता अजित डोवाल यांना बोलवून पोलीस अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून चर्चा केली पाहिजे, असेही त्यांनी मला सुचवलं होतं,' असं अमित शाह यांनी म्हटलं होतं.
'मला आजही आठवतं अजित डोवाल हे दुपारच्या सुमारास माझ्या घरी आले होते. त्यावेळी त्यांनी जी माहिती मला दिली, पुढे त्याची परिणीती अशी निघाली की केवळ अहमदाबादच नव्हे तर देशभरातील 13 ठिकाणच्या बॉम्बस्फोटच्या घटना गुजरात पोलिसांनी उजेडात आणल्या. ही मोठी उपलब्धी त्यांची होती,' असं म्हणत अमित शाह यांनी अजित डोवाल यांचे कौतुक केले आहे.
'मोदीजी जेव्हा पंतप्रधान झाले. तेव्हा त्यांनी पहिली नियुक्ती ही डोवालजी यांचीच केली होती.पर राष्ट्र धोरण यशस्वी राबवण्यात डोवाल यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांची नियुक्ती हे नेहमीच गुप्तचर विभागात राहिली कारण ते त्यासाठी काबिल होते.या देशाचा पाठिचा कणा ताठ ठेवण्यात अजित डोवाल यांचा वाटा खूप मोठा आहे,' असंही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.
'सेवानिवृत झाल्यावर ही डोवालजी देशाच्या सेवेत योगदान देताहेत. भारत देशाचे सर्वाधिक काळ राष्ट्रीय सल्लागार राहण्याचा मान देखील अजित डोवाल यांनाच जातो. म्हणूनच जेव्हा मला या टिळक पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी निमंत्रण आलं मी तात्काळ हो म्हटलं.कारण हा डोवाल यांना पुरस्कार देण्याचा आनंद मलाही झालाय,' असंही शहा यांनी म्हटलं आहे.