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'PM मोदींनी दिलेल्या तो सल्ला अन्...'; अमित शहांकडून अजित डोवाल यांचे तोंडभरून कौतुक, पहिल्या भेटीचा किस्साही सांगितला

टिळकांनी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला जन्म घातला गणेशोत्सव, शिवजयंती सुरू करून त्यांनी या देशाला सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या वाटेवर तेव्हाच नेऊन होतं त्यामुळे आता या देशाला तिकडून कोणीच मागे फिरवू शकत नाही, असं अमित शहा यांनी म्हटलं आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 01, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:48 PM IST
'PM मोदींनी दिलेल्या तो सल्ला अन्...'; अमित शहांकडून अजित डोवाल यांचे तोंडभरून कौतुक, पहिल्या भेटीचा किस्साही सांगितला
Image Credit: pune news Amit Shah praise on Ajit Doval and share his contribution for india

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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