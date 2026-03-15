English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • ठाकरे बंधूंना डिवचणाऱ्या खासदारासाठी भीमाशंकरमध्ये नियम धाब्यावर; मंदिर बंद तरीही कसं मिळालं दर्शन?

ठाकरे बंधूंना डिवचणाऱ्या खासदारासाठी भीमाशंकरमध्ये नियम धाब्यावर; मंदिर बंद तरीही कसं मिळालं दर्शन?

Pune News : देशासह मागील काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणातही चर्चेत असणाऱ्या एका खासदाराची चर्चा यावेळी थेट पुणे जिल्ह्यातून. घडलेली घटना पाहता नियम फक्त सामान्यांनाच का? असाच प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 15, 2026, 07:44 AM IST
ठाकरे बंधूंना डिवचणाऱ्या खासदारासाठी भीमाशंकरमध्ये नियम धाब्यावर; मंदिर बंद तरीही कसं मिळालं दर्शन?
हेमंत चापुडे, झी मीडिया, पुणे : मुंबई मनपा निवडणुकांदरम्यान थेट ठाकरे बंधूंना डिवचणाऱ्या आणि मुंबईत येऊन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांची भेट घेऊ असं म्हणणाऱ्या खासदारांचं नाव पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात काही चर्चांना वाव देऊन आहे. यावेळी हे नाव सामान्यांमध्ये चर्चेत असून, या खासदार महोदयांसाठी लागू असणारे नियम धाब्यावर बसवल्याची घटना पुणे जिल्ह्यात घडल्याचं पाहायला मिळालं. 

Add Zee News as a Preferred Source

(Pune News) पुणे जिल्ह्यातील बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक असलेल्या श्रीक्षेत्र भीमाशंकर मंदिर सध्या सुरू असलेल्या बांधकामामुळे अडीच महिन्यापासून सर्वसामान्य भाविकांच्या दर्शनासाठी बंद आहे. मात्र  झारखंडमधील भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांच्यासाठी प्रशासनाने मात्र सर्वच नियम धाब्यावर बसवले.        

शनिवार दिनांक 14 मार्च 2026 रोजी दुपारी 2 वाजता दुबे कुटुंबीय आणि त्यांचे नातेवाईक हेलिकॉप्टरने येऊन त्यांनी विशेष दर्शन घेतल्याने प्रशासनाच्या दुजाभावावर तीव्र संताप व्यक्त केला जातोय. भीमाशंकर मंदिराच्या सभामंडप आणि पायरी मार्गाच्या बांधकामामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे मंदिर 9 जानेवारी ते 9 एप्रिल 2026 या कालावधीत संपूर्ण बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. 

स्थानिक नागरिकांसह भाविकांनी हा निर्णय स्वीकारला होता. नुकताच महाशिवरात्री उत्सवाला सुद्धा  भाविकांना मंदिर बंदच होते. अगदी पत्रकारांना सुद्धा या ठिकाणी मज्जाव केला होता. मात्र आज थेट हेलिकॉप्टरने आलेल्या खासदारांसाठी प्रशासकीय नियम पायदळी तोडून मंदिराचे दरवाजे उघडले गेल्याने खळबळ उडाली आहे. 

व्हीआयपी दर्शनाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी

भाजप खासदारांच्या या व्हीआयपी दर्शनाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.याबाबत पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या प्रकरणावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. "प्रशासनाकडून दर्शनासाठी कोणतीच अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. या घटनेबद्दल मला कोणतीही माहिती नाही" असे सांगत त्यांनी या प्रकरणापासून हाच झटकले आहेत. त्यामुळे मंदिर प्रशासनाने नेमक्या कोणाच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतलाय  असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. 

निशिकांत दुबे हे झारखंड मधील गोड्डा मतदारसंघाचे खासदार असून ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्ती मानले जातात.निशिकांत दुबे केवळ या दर्शनामुळेच नव्हे तर त्यांच्या जुन्या वादग्रस्त विधानामुळे महाराष्ट्रात चर्चेत राहिलेत. गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात त्यांनी राज ठाकरे आणि मराठी अस्मितवर टीका करताना मराठी लोकांना 'पटक पटक कर मारेंगे' असे वादग्रस्त विधान करून त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना दुखावल्या होत्या. अशा वादग्रस्त नेत्यासाठी भीमाशंकर मंदिरात मात्र सर्व नियम पायदळी तुडवल्याने स्थानिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
महाराष्ट्र बातम्या