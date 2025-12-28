पुण्यात प्रेमविवाहानंतर डॉक्टर जोडप्याने 24 तासांत घटस्फोट घेतला; कारण जाणून नातेवाईक, पोलिस, कोर्ट सर्वांनाच धक्का बसला

Doctor Couple Divorced Within Just 24 Hours Of Their Marriage : अरेंज मॅरेजपेक्षा लव्ह मॅरेजमध्ये एकमेकांना समजून घेण्याची चांगली संधी असते. कारण, दोघेही एकमेकांना आधीपासूनच ओळखत असल्याने लग्नानंतर नव्याने सर्व गोष्ट जाणून घ्यावा लागत नाहीत. यामुळे प्रेमविवाह करणाऱ्यांना लग्नानंतर फार अडचणी येत नाही नाही असा सर्व सामान्यांचा समज आहे. पुण्यात एक विचित्र प्रकरण समोर आले आहे. एका उच्चशिक्षित जोडप्याने जे केले त्यामुळे सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला आहे. पुण्यातील एका डॉक्टर जोडप्याने प्रेमविवाह केले. मात्र, लग्नाच्या अवघ्या 24 तासांतच त्यांचा घटस्फोट झाला. या घटस्फोटाचे कारण जाणून सगळेच शॉक झाले आहेत.
लग्नाच्या 24 तासांतच या जोडप्याच्या घटस्फोट प्रकरणातील सर्वात रंजक पैलू म्हणजे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर फक्त 8 दिवसांत त्यांचा घटस्फोट झाला. पुणे कुटुंब न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.डी. कदम यांनी हा महत्त्वाचा निकाल दिला.
घटस्फोटित जोडपे समाजातील एका प्रतिष्ठित वर्गातील आहे. पती जहाजावर उच्च पदावर आहे, तर पत्नी डॉक्टर आहे. ते काही वर्षांपूर्वी भेटले आणि त्यांचे प्रेमसंबंध होते. प्रेम फुलले आणि त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचे लग्न झाले. त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाईक लग्न समारंभाला उपस्थित होते. मोठ्या थाटामाटात हा विवाह सोहळा संपन्न झाला.
लग्नानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांच्यात भांडण झाले. वाद इतका वाढला की मुलगी घर सोडून गेली. त्यांनी वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यांनी वकिलाचा सल्ला घेतला आणि घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला.
3 डिसेंबर रोजी वकील राणी कांबळे-सोनवणे यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. घटस्फोटासाठी साधारणपणे सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी अनिवार्य असतो, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, जर जोडपे 18 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ वेगळे राहिले असेल तर हा कालावधी माफ केला जाऊ शकतो. जोडपे दीड वर्षांपासून वेगळे राहत असल्याने आणि पतीला कामासाठी तातडीने परदेशात जाण्याची आवश्यकता असल्याने न्यायालयाने 10 डिसेंबर रोजी घटस्फोट मंजूर केला.
विभक्ततेदरम्यान, दोन्ही कुटुंबांनी त्यांना समजावण्याचा आणि त्यांचे जीवन पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, वैचारिक मतभेदांमुळे ते पुन्हा एकत्र येऊ शकले नाहीत. शेवटी, त्यांनी ठरवले की कायदेशीररित्या त्यांचे नाते संपवणे हा एकमेव पर्याय आहे. घटस्फोटाच्या वाढत्या प्रमाणाच्या पार्श्वभूमीवर, क्षुल्लक कारणांमुळे आनंदी संसाराची ही झीज चिंतेचा विषय बनत आहे.