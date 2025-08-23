लिव्हर ट्रान्सप्लांटनंतर पती-पत्नी दोघांचाही मृत्यू; पुण्यातील 'या' हॉस्पिटलमधील धक्कादायक घटना

Pune News : पुण्यातील प्रसिद्ध हॉस्पिटलमधील लिव्हर ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रियेनंतर पती पत्नी दोघांचाही मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ माजली आहे. पुण्यातील डेक्कन परिसरातील सह्याद्री हॉस्पिटलमधील हा धक्कादायक प्रकार आहे. बापू बाळकृष्ण कोमकर आणि कामिनी बापू कोमकर अशी या दोघांची नावं आहेत. या घटनेनंतर कोमकर कुटुंबात शोककळा पसरली आहे. लिव्हर ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रिया बापू कोमकर मागील आठवड्यात बुधवारी झाली. त्यानंतर दोनच दिवसात म्हणजे शुक्रवारी बापू कोमकर यांचा मृत्यू झाला. तर शस्त्रकियानंतर पत्नी कामिनी यांचा आठ दिवसांनी म्हणजे आज मृत्यू झाला. (Pune News Husband and wife both die after liver transplant)
दरम्यान रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणामुळे दोघा नवरा बायकोचा मृत्यू झाल्याचा आरोप कोमकरांच्या कुटुंबियांनी केलाय. याप्रकरणी सह्याद्री हॅास्पिटलचे व्यवस्थापन आणि संबंधित डॅाक्टरांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कोमकर यांच्या नातेवाईकांनी केली आहे. दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार बापू कोमकर यांना गंभीर आजार होता. त्यांच्यावर सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु होते. गंभीर आजारापणामुळे बापू कोमकर यांना लिव्हरची गरज होती. म्हणून त्यांचा लिव्हर ट्रान्सप्लांट करण्याचा निर्णय हॉस्पिटलने घेतला. अशात पतीचा जीव वाचविण्यासाठी पत्नीने पुढाकार घेतला. पत्नी कामिनी कोमकर यांनी पतीला लिव्हर दान करण्याचा मोठा निर्णय घेतला.
गेल्या बुधवारी ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली पण जीवदान मिळण्याऐवजी दोघांचाही जीव गेल्यामुळे एकच खळबळ माजली आहे. दरम्यान हॉस्पिटलकडून यासंदर्भात कुठलाही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
1. पुण्यातील सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये कोणती धक्कादायक घटना घडली आहे?
पुण्यातील डेक्कन परिसरातील सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये लिव्हर ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रियेनंतर बापू बाळकृष्ण कोमकर आणि त्यांची पत्नी कामिनी बापू कोमकर यांचा मृत्यू झाला. ही घटना घडल्याने परिसरात खळबळ माजली आहे.
2. मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची नावे काय आहेत?
मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची नावे बापू बाळकृष्ण कोमकर (पती) आणि कामिनी बापू कोमकर (पत्नी) अशी आहेत.
3. लिव्हर ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रियेचा निर्णय का घेण्यात आला?
बापू कोमकर यांना गंभीर आजार होता, ज्यामुळे त्यांना लिव्हरची गरज होती. त्यांच्यावर सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते, आणि त्यांच्या पत्नी कामिनी कोमकर यांनी पतीचा जीव वाचवण्यासाठी स्वतःचे लिव्हर दान करण्याचा निर्णय घेतला.
4. कोमकर कुटुंबाने कोणता आरोप केला आहे?
कोमकर कुटुंबाने सह्याद्री हॉस्पिटल आणि संबंधित डॉक्टरांवर हलगर्जीपणाचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, हॉस्पिटलच्या हलगर्जीपणामुळे बापू आणि कामिनी कोमकर यांचा मृत्यू झाला.