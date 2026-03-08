पुण्यात मिस इंडिया अर्थ स्पर्धेतील सुंदरी स्वधर्मात परतली; भाजप खासदाराच्या उपस्थितीत शुद्धीकरण प्रकिया आणि घर वापसी

Pune News : पुण्यातील पिंपरी चिंचवडमध्ये हिंदू तरुणी स्वधर्मात परतली आहे. ही तरुणी मिस इंडिया अर्थ स्पर्धेतील सुंदरी होती. भाजप खासदाराच्या उपस्थितीत शुद्धीकरण प्रकिया आणि घर वापसी झाली. पुण्यात घडलेल्या या सर्व प्रकाराची संपूर्ण महाराष्ट्रात जोरदार चर्चा रंगली आहे.
पिंपरी चिंचवडमधील आर्य समाज सभागृहात सायली उर्फ अतिझाच्या शुद्धीकरण प्रकिया आणि घर वापसीचा प्रकार पार पडला. यावेळी खासदार मेधा कुलकर्णी आमदार उमा खापरे आणि बजरंग दलाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली यावेळी आमदार उमा खापरे यांनी यापुढे असे प्रकार निदर्शनास आल्यास कायद्या पलीकडे जाऊन संबंधितांना धडा शिकवणार असा इशारा दिला. तर, पोलिस यंत्रणा आणि कायदे लव्ह जिहाद सारखे प्रकार रोखण्यासाठी अपयशी ठरत असल्याचं टीका करत कायदे अधिक कठोर करण्याची मागणी मिलिंद एकबोटे आणि कुणाल साठे यांनी केली.
सायली सुर्वे असे या तरुणीचे नाव आहे. 2019 ची मिस इंडिया अर्थ स्पर्धेतील सुंदरी, सायली सुर्वे हिचं, शुद्धीकरण करून तिला हिंदू धर्मात समाविष्ट केल गेले. पिंपरी चिंचवड मधील रहिवासी असलेल्या सायलीन 2019 मध्ये मीरा भाईंदर शहरातील प्रसिद्ध उद्योजक आतिफ तासे सोबत घरच्यांचा विरोध झुगारून लग्न केलं होतं. मात्र, आतिफ तासेशी लग्न करणे आपली चूक होती, लग्न झाल्या नंतर सतत आपला छळ केल्या गेला आणि आपलं धर्मांतरण देखील केल्या गेल्याचा आरोप सायलीने केला.
या बाबत अनेकवेळा आपण पोलिसांकडे तक्रार केली होती. मात्र, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याचं देखील सायली म्हणाली ,अनेक प्रयत्न केल्या नंतर आपण हिदुत्वादी संघटनांच्या संपर्कात आलो आणि आता त्यांच्या मार्फतच आपल्याला हिंदुधर्मात प्रवेश दिल्या गेल्याच सायली म्हणाली. सायलीला परत हिंदू धर्मात घेण्यासाठी अशा पद्धतीने होम हवन मंत्रोच्चार करण्याची प्रक्रिया राबविल्या गेली याशिवाय , सायली सुर्वेच लग्नानंतर अतेझा तासे असं नामकरण करण्यात आलं होतं ते नाव बदलून शुद्धीकरण प्रक्रियेत पुन्हा तिचं नामकरण करत तिला अद्या सुर्वे हे नावं देण्यात आले.