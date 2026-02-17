पार्थ पवारांना सर्वात मोठा दिलासा! एकाच वेळी दोन Good News; राजकीय वाटचालीचा मार्गही मोकळा

Pune News Mundhwa Land Case: पुण्यातील मुंढवामधील सुमारे 1800 कोटी रुपये किमतीची महार वतन जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये पार्थ पवारांना मोठा दिलासा मिळत असल्याचं दिसत आहे. 1800 कोटींची जमीन अवघ्या 300 कोटी रुपयांमध्ये पार्थ पवार यांच्या कंपनीने खरेदी केल्याप्रकरणी चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या महसूल सचिव विकास खारगे समितीचा अहवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सोमवारी सादर करण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना अभय देण्यात आले आहे. मात्र त्याचवेळी या व्यवहारासाठी मदत करणाऱ्या दोन सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रकरणामध्ये पार्थ पवारांना अभय देण्यात आल्याने त्यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुण्यातील मुंढवा भागातील मोक्याची जमीन अजित पवार व सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने स्वस्तात खरेदी केली होती. बाजारभावाप्रमाणे 1800 रुपये किमतीची जमीन 300 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप झाला होता. तसेच या व्यवहारात 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले होते. हा प्रकार उघडकीस येताच टीका झाली होती. यामुळे पार्थ यांच्या कंपनीचा हा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. खारगे यांनी चौकशीचा अहवाल महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्याकडे सादर केला. महसूलमंत्र्यांनी हा अहवाल आपल्या ताब्यात घेतला असून लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतरच अहवाल स्वीकारायचा का, याचा निर्णय घेतला जाईल.
मुद्रांक शुल्क नियमानुसार व्यवहार करणारा जबाबदार असतो. अमेडिया कंपनीने हा व्यवहार केला असला तरी पार्थ पवार यांची त्यावर स्वाक्षरी नाही. पार्थ हे अमेडिया कंपनीचे भागीदार असले तरी त्यांचा मुंढव्याच्या जमीन खरेदीत थेट संबंध येत नाही. परिणामी चौकशी समितीने पार्थ पवार यांना अभय दिले आहे. अमेडिया कंपनीच्या वतीने व्यवहार करणाऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
तसेच या व्यवहारात अमेडिया कंपनीला मदत केलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर या दोघांनाही निलंबित करण्यात आले होते.
पार्थ पवार यांच्या विरोधात काहीही कारवाई होणार नसल्याने त्यांचा राज्यसभेवर निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या राज्यसभेच्या जागेवर पार्थ पवार यांना उमेदवारी दिली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणातून मिळणारं अभय ही पहिली आणि राज्यसभेवर निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला ही दुसरी गुड न्यूज पार्थ पवारांना मिळाली आहे असं म्हणण्यास हरकत नाही.