/Pune News : हातभट्टीवरील दारू की आणखी काही? ते मृत्यू नेमके कशामुळे? एका रात्रीत काय घडलं, पाहा...

Pimpri Chinchwad Phugewadi : मुंबई पुणे महामार्गावरील पिंपरी चिंचवड- फुगेवाडी इथं धक्कादायक प्रकरणामुळं एकच खळबळ माजवी, जिथं अतिशय एकाच दिवशी सात जणांचा मृत्यू ओढावला.
Pimpri Chinchwad Phugewadi : (Pune News) पिंपरी-चिंचवड शहरातील फुगेवाडी परिसरात गुरुवारी घडलेल्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण शहर हादरलं. अवघ्या काही तासांत 8 जणांचा मृत्यू झाल्याने या परिसरात भीती आणि अफवांचं वातावरण निर्माण झालं. हे मृत्यू विषारी दारूमुळे झाल्याची जोरदार चर्चा शहरात पसरली. पण पोलिसांनी मात्र ती शक्यता फेटाळली आहे. सर्व मृत व्यक्ती फुगेवाडी परिसरात राहत असल्याने अनेक शंकाही उपस्थित केल्या जात आहेत. रात्र उलटून गेली, दुसरा दिवस सुरू झाला तरीही फुगेवाडीच्या या प्रकरणाचं गूढ काही समोर आलं नाही.
पिंपरी चिंचवडच्या फुगेवाडी मध्ये आठ जणांचा मृत्यू नेमका कशाने झाला याबाबतच गुढ वाढतच चाललं आहे..! पोलिसांकडून हे मृत्यू नैसर्गिक असल्याचा दावा केला जात असला तरी मृतांच्या नातेवाईकांनी मात्र दारू प्यायल्यामुळेच हे मृत्यू झाल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. तिथं फुगेवाडीत आठ जणांच्या मृत्यूनंतर एकच खळबळ माजलेली असताना असतात फुगेवाडीतील दफनभूमी जवळच्या एका पत्राच्या शेड मधून दारू विक्री केली जात असल्याची माहितीसुद्धा समोर आली.
दरम्यान विषारी दारूमुळे मृत्यू प्रकरणांमध्ये पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी चौकशीसाठी योगेश वानखेडे याला दापोडी पोलीस स्थानकात आणण्यात आलं आहे. मृत्यूच्या घटनेनंतर वानखेडे पोलिसांत हजर होऊन त्यानंच पिंपरी चिंचवड, पुण्यात स्पिरिट पोहोचवल्याची कबुली दिली. ज्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक करून या प्रकरणात चौकशीची सूत्रं वेगाने फिरवायला सुरुवात केली असून ज्या कॅनमधून दारू पुरवल्याचा संशय आहे ते कॅन ताब्यात घेण्यात आले आहेत.
आरोपी योगेश वानखेडेनं दारूमध्ये मिथेनॉल मिळवल्याने ही घटना घडल्याचं म्हटलं जात असून, योगेश वानखेडे हा दारू वितरीत करण्याचं काम करत होता. या प्रकरणी 3 ठिकाणी कारवाई केली असून पुढील तपास करत आहोत असं पोलिसांनी सांगितलं. कर्नलसिंह विरखा दारू गुत्त्याचा मालक असून त्याचा शोध घेणे सुरू असल्याची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पोलिस अधीक्षक अतुल कानडे यांची माहिती.
दुसरीकडे पुण्याजवळील हडपसरच्या पांढरे मळ्यात दोघांचा विषारी दारू पिऊन मृत्यू झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. पोटात मळमळ झाल्याने दोघांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, दापोडीत आठ जणांचा विषारी दारू पिऊन मृत्यू झाल्यानंतर पुण्यात दोघेजण मृत्यू झाल्याची ही माहिती अनेक प्रश्नांना वाव देऊन जात आहे. हे दोघे मृत व्यक्ती पुण्यातील हडपसरच्या पांढरे मळ्यातील रहिवासी असल्याची माहिती आहे.