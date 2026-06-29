भिमराव कांबळेला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा; 52 दिवसांत नसरापूरचा निकाल

पुणे | नसरापूर अत्याचारप्रकरणी नराधम भीमराव कांबळे याला साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले. अवघ्या 52 दिवसांत खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली असून सोमवार, 29 जून जून रोजी या प्रकरणी शिक्षेवर अंतिम निकाल जाहीर केला. '7 मुली असलेला 65 वर्षांचा बाप हे कृत्य करूच कसं शकतो?' असा सवाल उपस्थित करत 'It was Cold Blooded Murder' असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत हा आरोपी पुनर्वसनाच्या पलिकडे गेलेला आहे म्हणत न्यायालयानं त्याला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानं पुतणीवरही अत्याचार केल्याचा आरोप आहे, इतकंच नव्हे तर या आरोपीने शेळी मेंढ्यासोबतही लैंगिक अत्याचार केला आहे. ज्यामुळं तो समाजासाठी एक कलंक आहे असं न्यायालयानं कठोर शब्दांत सांगितलं.
पुणे जिल्ह्यातील नसरापूरमध्ये 1 मे रोजी साडे तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती . पोलिसांनी त्या प्रकरणी भीमराव कांबळे नावाच्या 65 वर्षांच्या नराधमाला अटक केली होती. मात्र या घटनेनंतर नागरिकांचा प्रचंड असंतोष उफाळून आला होता. आरोपीला लवकरात लवकर आणि कठोरात कठोर शिक्षा करण्याची मागणी होत होती त्यासाठी पुण्यात आंदोलनं देखील करण्यात आली होती . त्यानंतर विक्रमी वेळेत या प्रकरणाचा तपास आणि सुनावणी पूर्ण करण्यात आलीय ज्यानंतर राखून ठेवण्यात आलेली सुनावणी आणि निकाल 29 जून रोजी न्यायालयानं जाहीर केला.
विशेष सरकारी वकील अजय निसर यांनी न्यायालयात महत्त्वाते मुद्दे वाचण्यास सुरुवात केली. ज्यामध्ये 137 पानांचं निकालपत्र वाचून दाखवताना न्यायाधीशांनी महत्त्वाचे मुद्देसुद्धा अधोरेखित करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान बच्चन सिंह केससह अनेक महत्वपूर्ण खटल्यांसंदर्भात निकालात उल्लेख करत आजवरच्या चिमुरडी अत्याचार प्रकरणांमध्ये फाशीचीच शिक्षा झाल्याचा कोर्टाकडून आवर्जून उल्लेख केला गेला. जिथं नसरापूर प्रकरणही यातच मोडतं असं न्यायालयाचं मत. आरोपीनं थंड डोक्यानं हा गुन्हा केला असून, तो मृत्यूदंडास पात्र ठरतो असं न्यायालयानं स्पष्ट करत जितका गुन्हा गंभीर तितकी शिक्षा कठोर असावी अशी ठाम भूमिका न्यायलयानं मांडली.
हा प्लॅन करून केलेला गुन्हा असून, परिस्थिती नुसार केलेला गुन्हा असल्याचं म्हणत आरोपी जर मानसिक रुग्ण असेल तरीही गुन्हा हा गुन्हा असतो, त्यानं केलेलं कृत्य हे अमानवी आहे असं न्यायालयाचं मत. आरोपी हा विकृत वाटत असून त्याला या गुन्ह्याचा जराही पश्चाताप दिसत नाही असं न्यायालयाचं निरीक्षण. विकृत मानसिकता, निर्दयता आणि सहज स्पष्ट होतेय म्हणत It was cold blooded murder, अत्याचार केल्यानंतरचा हा गुन्हा असल्यानं आरोपीची गुन्हेगारी मानसिकता स्पष्ट होते, असं निरीक्षण न्यायालयानं स्पष्टपणे मांडलं.
अवघ्या 16 दिवसात आम्ही या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करून आज शिक्षा देखील सुनावतोय, समाजाचा न्याय व्यवस्था वरील विश्वास टिकून राहावा, यासाठी हे पाऊल खूप महत्वाचे आहे असं म्हणत न्यायालयानं या प्रकरणातील बहुप्रतीक्षित निकाल सुनावला.