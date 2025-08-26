English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आता पुण्यात मिळणार परवडणारी घरं, 'हे' आहे Location; MHADA मुळं साकार होणार अनेकांची स्वप्न

MHADA Housing project : नवं घर खरेदी करायच्या विचारात असाल तर आताच पाहा ही महत्त्वाची बातमी. म्हाडा पुणे जिल्ह्यात आणतेय नवी गृहयोजना...  

सायली पाटील | Updated: Aug 26, 2025, 08:18 AM IST
आता पुण्यात मिळणार परवडणारी घरं, 'हे' आहे Location; MHADA मुळं साकार होणार अनेकांची स्वप्न
(प्रतिकात्मक छायाचित्र) Pune news new housing scheme from mhada know details

MHADA Housing project : नवं घर खरेदी करण्याचा विषय येतो तेव्हातेव्हा आर्थिक जुळवाजुळव करताना बऱ्याचजणांची दमछाक होते. अशा परिस्थितीमध्ये MHADA, सिडको यांसारख्या संस्थांच्या गृहयोजना सामान्यांना मोठा दिलासा देतात. अशीच एक योजना पुणे जिल्ह्यात साकारली जाणार असून, म्हाडाच्या या योजनेमुळं अनेकांनाच खिशाला परवडणारी घरं खरेदी करता येणार आहेत. 

म्हाडाचा मोठा प्रकल्प आता पुण्यात.. 

पुणे जिल्ह्यात परवडणारी घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘म्हाडा’ने मोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या गृहयोजनेसाठी खेड आणि मुळशी तालुक्यातील सुमारे 57 एकर सरकारी गायरान जमीन जिल्हा प्रशासनाने ‘म्हाडा’कडे सुपूर्द केली आहे. या जमिनीवर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत टप्प्याटप्प्याने सुमारे 13301 घरं बांधण्यात येणार आहेत. 

पुण्यातील रोहकल इथं 8000, तर मुळशीतील नेरे गावात ५000 हून अधिक घरं उभारली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी 2194 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, पुढील चार वर्षांमध्ये योजनेअंतर्गत येणाऱ्या घरांचं बांधकाम पूर्ण करून ती सामान्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा मानस म्हाडानं ठेवला आहे. 

म्हाडाच्या पाच हजार घरांसाठी सव्वा लाख अर्ज

म्हाडाच्या कोकण मंडळातर्फे ठाणे शहर आणि जिल्हा, वसई (जि. पालघर) इथं विविध गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 5285 सदनिकांसह भूखंडांचीसुद्धा सोडत काढण्यात येणार असून आहे. ज्यासाठी 25 ऑगस्टपर्यंत यासाठी 125397 अर्ज आले आहेत. यामध्ये 89000 हून अधिक अर्जदारांनी अनामत रक्कमही भरली आहे. 

दरम्यान, म्हाडाच्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या परिसरातील गाळ्यांच्या ई-लिलावाद्वारे विक्रीसाठी सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलंय. या नव्या वेळापत्रकानुसार ई-लिलावासाठी नोंदणी, ऑनलाइन अर्ज, कागदपत्रे अपलोड करणे, अनामत रक्कम ऑनलाइन भरण्यासाठी 8 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

 

FAQ

MHADA च्या नवीन योजनेची वैशिष्ट्य
MHADA पुणे जिल्ह्यात परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी एक मोठा गृहप्रकल्प हाती घेत आहे. या योजनेत सुमारे 13,301 घरे बांधली जाणार आहेत.

या प्रकल्पासाठी कोणती जमीन वापरली जाणार आहे?
खेड आणि मुळशी तालुक्यातील सुमारे 57 एकर सरकारी गायरान जमीन या प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनाने MHADAकडे सुपूर्द केली आहे.

कोणत्या ठिकाणी घरे बांधली जाणार आहेत?  
रोहकल (खेड तालुका) येथे सुमारे 8,000 घरे. नेरे (मुळशी तालुका) येथे 5,301 हून अधिक घरे.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

