Marathi News
Pune News : पुणेकरांसाठी मोठी बातमी; ट्रॉफिकमधून होणार सुटका, 'या' मेट्रो प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Pune News : पुणेकरांसाठी एक आंनदाची बातमी असून पुणे मेट्रोच्या चौथ्या मार्गाचा विस्ताराला केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे. या मेट्रो विस्तारानंतर पुणेकरांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 26, 2025, 05:02 PM IST
Pune Metro Update : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यात पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुणे मेट्रोचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. पुणे मेट्रो फेज- 2 मधील लाईन 4 आणि लाईन 4 A ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत लाईन 4 खराडी–हडपसर–स्वारगेट–खडकवासला आणि लाईन 4 अ नळस्टॉप–वॉरजे–माणिक बाग या दोन्ही मार्गांना मान्यता दिली. लाईन 2 अ (वनाज-चांदणी चौक) आणि लाईन 2 ब (रामवाडी-वाघोली/विठ्ठलवाडी) यांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. फेज 2 अंतर्गत मंजूर झालेला हा दुसरा मोठा प्रकल्प आहे.

एकूण 31.636 किमी लांबीच्या आणि 28 एलिव्हेटेड स्टेशन्स असलेल्या लाईन्स 4 आणि 4 अ, पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम पुण्यातील आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्लस्टरना जोडली जाणार आहे. हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण होणार असून अंदाजे ₹9,857.85 कोटी खर्च येणार आहे. ज्यासाठी भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि बाह्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय निधी संस्था संयुक्तपणे निधी देणार आहेत.

या मार्गिका पुण्याच्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन (सीएमपी) चा एक महत्त्वाचा भाग असून खराडी IT हब, हडपसर औद्योगिक पट्टा, स्वारगेट जंक्शन आणि नळस्टॉप–वॉरजे परिसरांना सरळ मेट्रो कनेक्टिव्हिटी होणार आहे. हडपसर रेल्वे स्थानकावर एक इंटरचेंज देखील प्रदान करण्यात येणार आहे. लोणी काळभोर आणि सासवड रोडकडे जाणाऱ्या कॉरिडॉरशी जोडतील, ज्यामुळे मेट्रो, रेल्वे आणि बस नेटवर्कमध्ये सुलभ मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित होणार आहे. एवढं नाही तर भविष्यात पुढे लोणी काळभोर आणि सासवडपर्यंत विस्ताराची शक्यता आहे. 

तर या मेट्रोच्या विस्तारामुळे सोलापूर रोड, मगरीपट्टा रोड, सिंहगड रोड, कर्वे रोड, मुंबई–बेंगळुरू हायवे यांसारख्या व्यस्त मार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. पुण्यासाठी मोठी झेप असून मेट्रो नेटवर्क 100 किमीच्या पुढे जाणार असून हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या मेट्रोमुळे नवी शहरे जोडली जाणार असून शहर विकासाचा वेग बदलणार आहे. तर नागरिकांना वेळेची बचत, आरामदायक प्रवास आणि प्रदूषणात घट होणार आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
cabinet meetingpune newspune metropune metroPune Metro project

