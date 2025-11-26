Pune News : पुणेकरांसाठी मोठी बातमी; ट्रॉफिकमधून होणार सुटका, 'या' मेट्रो प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Pune Metro Update : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यात पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुणे मेट्रोचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. पुणे मेट्रो फेज- 2 मधील लाईन 4 आणि लाईन 4 A ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत लाईन 4 खराडी–हडपसर–स्वारगेट–खडकवासला आणि लाईन 4 अ नळस्टॉप–वॉरजे–माणिक बाग या दोन्ही मार्गांना मान्यता दिली. लाईन 2 अ (वनाज-चांदणी चौक) आणि लाईन 2 ब (रामवाडी-वाघोली/विठ्ठलवाडी) यांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. फेज 2 अंतर्गत मंजूर झालेला हा दुसरा मोठा प्रकल्प आहे.
एकूण 31.636 किमी लांबीच्या आणि 28 एलिव्हेटेड स्टेशन्स असलेल्या लाईन्स 4 आणि 4 अ, पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम पुण्यातील आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्लस्टरना जोडली जाणार आहे. हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण होणार असून अंदाजे ₹9,857.85 कोटी खर्च येणार आहे. ज्यासाठी भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि बाह्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय निधी संस्था संयुक्तपणे निधी देणार आहेत.
या मार्गिका पुण्याच्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन (सीएमपी) चा एक महत्त्वाचा भाग असून खराडी IT हब, हडपसर औद्योगिक पट्टा, स्वारगेट जंक्शन आणि नळस्टॉप–वॉरजे परिसरांना सरळ मेट्रो कनेक्टिव्हिटी होणार आहे. हडपसर रेल्वे स्थानकावर एक इंटरचेंज देखील प्रदान करण्यात येणार आहे. लोणी काळभोर आणि सासवड रोडकडे जाणाऱ्या कॉरिडॉरशी जोडतील, ज्यामुळे मेट्रो, रेल्वे आणि बस नेटवर्कमध्ये सुलभ मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित होणार आहे. एवढं नाही तर भविष्यात पुढे लोणी काळभोर आणि सासवडपर्यंत विस्ताराची शक्यता आहे.
तर या मेट्रोच्या विस्तारामुळे सोलापूर रोड, मगरीपट्टा रोड, सिंहगड रोड, कर्वे रोड, मुंबई–बेंगळुरू हायवे यांसारख्या व्यस्त मार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. पुण्यासाठी मोठी झेप असून मेट्रो नेटवर्क 100 किमीच्या पुढे जाणार असून हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या मेट्रोमुळे नवी शहरे जोडली जाणार असून शहर विकासाचा वेग बदलणार आहे. तर नागरिकांना वेळेची बचत, आरामदायक प्रवास आणि प्रदूषणात घट होणार आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.