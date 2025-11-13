English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'पक्षाने आम्हाला कोललं तर...', NCP च्या 'या' नेत्याचा थेट अजित पवारांना इशारा

Pune News : पुण्याच्या राजकीय वर्तुळातून अतिशय महत्त्वाची माहिती समोर आली असून, एका नेत्यानं थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाच इशारा देत काय म्हटलंय पाहाच....   

सायली पाटील | Updated: Nov 13, 2025, 09:19 AM IST
Pune News : राज्याच्या राजकारणात दर दिवशी घडणाऱ्या घडामोडींमध्ये आता आणखी एका घडामोडीची भर पडली असून, एका नेत्यानं थेट अजित पवारांचं नाव न घेताच त्यांना इशारा दिल्याचं स्पष्ट होत आहे. एका वक्तव्यामुळं हा नेता चर्चेत आला असून, अजित पवारांच्या NCP मध्ये नेमकं काय सुरुय हाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

इंदापूर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीवरून एक मोठा पेच उभा राहिला आहे.  इंदापूर नगर परिषदेच्या माजी उपनगराध्यक्षपदी असणाऱ्या भरत शहा यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटात घेऊन राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर उमेदवारी देण्यास जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर समर्थकांनी प्रचंड विरोध दर्शवला आहे. 

पक्षाने जर गारटकर समर्थकांच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेतली तर, इंदापूरमध्ये प्रदीप गारटकर आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असल्याचंही म्हटलं जात आहे. नुकतंच पुण्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत याच मुद्द्यावरील चर्चेनंतर त्याच दिवशी (12 नोव्हेंबर 2025) इंदापूर शहरातच गारटकर यांच्या निवासस्थानी त्यांच्या कार्यकर्त्यांची बैठकसुद्धा पार पडली. सूत्रांच्या माहितीनुसार या बैठकीत गारटकर यांनी आपली ठाम भूमिका मांडली. 

पक्षानं विरोधात भूमिका घेतली तर... 

पक्षाने आपल्या विरोधात जाऊन निर्णय घेतल्यास स्थानिक पातळीवर आघाडी करत निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरु असा इशारा गारटकर यांनी दिला आहे. 'उमेदवारी दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाट पाहू आणि राजीनामा देऊ' असं सांगत 'पक्षाने आमचं ऐकलं, योग्य सन्मान ठेवला तर आम्ही घड्याळावर... पण पक्षाने आम्हाला कोललं तर आम्हीसुद्धा पक्षाला कोलल्याशिवाय राहणार नाही', असा थेट इशारा गारटकारांनी दिला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इंदापूरचे आमदार, तसंच राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासाठी हा इशारा असल्याचं म्हटलं जात आहे.

हेसुद्धा वाचा : भाकरी फिरली? दोन्ही राष्ट्रवादींच्या युतीवर शिक्कमोर्तब? अजित पवार म्हणाले, 'माझं शरद पवार साहेबांशी...'

 

एकिकडे शरद पवार आणि अजित पवार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या धर्तीवर हातमिळवणीसाठी तयार असतानाच आता अजित पवारांच्या पक्षात मात्र मतभेद जाहीरपणे समोर येत आहेत. नेत्यांमध्ये असणारी मतमतांतरं आणि उमेदवारीवरून असणारी नाराजी स्पष्टपणे समोर आल्यानं आता यावर अजित पवारांच्या भूमिकेकडेच राजकीय वर्तुळाचं लक्ष असेल. 

FAQ

अजित पवारांना कोणी इशारा दिला आहे?
इंदापूरचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी थेट अजित पवारांचं नाव न घेता इशारा दिला आहे. हा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासाठी असल्याचं म्हटलं जात आहे.

या वादाचे कारण काय आहे?
इंदापूर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीवरून वाद उभा राहिला आहे. माजी उपनगराध्यक्ष भरत शहा यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चिन्हावर उमेदवारी देण्यास प्रदीप गारटकर यांच्या समर्थकांनी प्रचंड विरोध दर्शवला आहे.

प्रदीप गारटकर यांची भूमिका काय आहे?
पक्षाने त्यांच्या समर्थकांच्या विरोधात भूमिका घेतली तर, गारटकर आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पक्ष सोडण्याच्या तयारीत आहेत. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

