'पक्षाने आम्हाला कोललं तर...', NCP च्या 'या' नेत्याचा थेट अजित पवारांना इशारा

Pune News : राज्याच्या राजकारणात दर दिवशी घडणाऱ्या घडामोडींमध्ये आता आणखी एका घडामोडीची भर पडली असून, एका नेत्यानं थेट अजित पवारांचं नाव न घेताच त्यांना इशारा दिल्याचं स्पष्ट होत आहे. एका वक्तव्यामुळं हा नेता चर्चेत आला असून, अजित पवारांच्या NCP मध्ये नेमकं काय सुरुय हाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अजित पवारांना कोणी दिला इशारा? (Ajit Pawar News)
इंदापूर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीवरून एक मोठा पेच उभा राहिला आहे. इंदापूर नगर परिषदेच्या माजी उपनगराध्यक्षपदी असणाऱ्या भरत शहा यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटात घेऊन राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर उमेदवारी देण्यास जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर समर्थकांनी प्रचंड विरोध दर्शवला आहे.
पक्षाने जर गारटकर समर्थकांच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेतली तर, इंदापूरमध्ये प्रदीप गारटकर आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असल्याचंही म्हटलं जात आहे. नुकतंच पुण्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत याच मुद्द्यावरील चर्चेनंतर त्याच दिवशी (12 नोव्हेंबर 2025) इंदापूर शहरातच गारटकर यांच्या निवासस्थानी त्यांच्या कार्यकर्त्यांची बैठकसुद्धा पार पडली. सूत्रांच्या माहितीनुसार या बैठकीत गारटकर यांनी आपली ठाम भूमिका मांडली.
पक्षानं विरोधात भूमिका घेतली तर...
पक्षाने आपल्या विरोधात जाऊन निर्णय घेतल्यास स्थानिक पातळीवर आघाडी करत निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरु असा इशारा गारटकर यांनी दिला आहे. 'उमेदवारी दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाट पाहू आणि राजीनामा देऊ' असं सांगत 'पक्षाने आमचं ऐकलं, योग्य सन्मान ठेवला तर आम्ही घड्याळावर... पण पक्षाने आम्हाला कोललं तर आम्हीसुद्धा पक्षाला कोलल्याशिवाय राहणार नाही', असा थेट इशारा गारटकारांनी दिला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इंदापूरचे आमदार, तसंच राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासाठी हा इशारा असल्याचं म्हटलं जात आहे.
एकिकडे शरद पवार आणि अजित पवार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या धर्तीवर हातमिळवणीसाठी तयार असतानाच आता अजित पवारांच्या पक्षात मात्र मतभेद जाहीरपणे समोर येत आहेत. नेत्यांमध्ये असणारी मतमतांतरं आणि उमेदवारीवरून असणारी नाराजी स्पष्टपणे समोर आल्यानं आता यावर अजित पवारांच्या भूमिकेकडेच राजकीय वर्तुळाचं लक्ष असेल.
