डोंगरावर गरोदर पत्नी अन् पायथ्याशी ढसाढसा रडणारा पती; कात्रजच्या बोगद्याजवळ हाय-व्होल्टेज ड्रामा! नेमकं काय घडलं?

Pune News : शुक्रवारी कात्रजच्या नवीन बोगद्याजवळ एक हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहिला मिळाला. नवीन कात्रज बोगद्याजवळील मुंबई-पुणे-सातारा महामार्गा 200 ते 250 फूट उंच डोंगराच्या कड्यावर एक गर्भवती महिला जीव देण्यासाठी उभी होती. पण तिच्या नवरा हा डोंगराच्या पायथ्याशी रडत रडत तिची विनावणी करत होता. काळजा ठोका चुकविणारा हा प्रसंग महाराष्ट्र पोलिसांमुळे टळला. पोलिसांनी तिची समजूत घातल्यामुळे तिचं जीव वाचला.
आंबेगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत शुक्रवारी 20 मार्चला संध्याकाळी घडलेल्या थरारक प्रसंगामुळे परिसरातील वातावरण चिंतीत झालं होतं. कारण मुंबई-पुणे-सातारा महामार्गात टेकडीवर एक गर्भवती महिला जीव देण्यासाठी उभी होती. तिला वाचविण्यासाठी पोलिसांनी समुपदेशन करुन सुरक्षितरित्या खाली उतरवण्यात आले.
आंबेगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शरद झिने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही थरारक घटना शुक्रवारी संध्याकाळी सव्वा चारच्या दरम्यान घडली. पोलिसांना नियंत्रण कक्षाला एक महिला आत्महत्या करण्यासाठी डोंगरावर उभी असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांचं एक पथक तात्काळ घटनास्थळावर गेलं. घटनास्थळावर गेल्यानंतर पोलिसांनी पाहिलं की, एक महिला डोंगराच्या कड्यावर उभी आहे. पोलिसांनी तत्काळ अग्निशमन दल आणि रुग्णावाहिकेलाही बोलवून घेतलं.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेने कौटुंबिक वादानंतर रागाच्या भरात हे टोकाचे पाऊल उचले. नवऱ्याशी झालेल्या वादानंतर तिने घर सोडून कात्रजचा डोंगर गाठलं आणि कड्यावर उभ राहून जीव देण्याचे ठरवलं. पत्नीला रागात जाताना पाहून पतीही तिच्या मागेमागा गेला. पत्नी कड्यावर उभी असल्याचे पाहून तो घाबरला आणि आरडाओरडा करु लागला. तो सतत तिला खाली येण्याची विनवणी करत होता. पण पत्नी रागत असल्याने ती पतीचं काही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हती.
गर्भवती पत्नी डोंगऱ्याचा कड्यावर आणि डोंगऱ्याचा पायथ्याशी विनवणी करणारा पती, जणू हे चित्रपटातील एखादं दृश्य आहे असं वाटत होतं. पण तिथे असलेल्या लोकंही हा प्रसंग पाहून भयभीत झाले होते. हे दृश्य पाहून स्थानिकांनी पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानाने सर्तकतेने त्या महिलाला खाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अत्यंत कौशल्याने दोरी आणि सुरक्षा साहित्याचा महिलेकडे पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरु केला.
दुसरीकडे पोलिसांनी त्या महिलेची समजूत घालण्यास सुरुवात केली आणि याचा फायदा घेत जवानांनी महिलेला सावधगिरीने सुरक्षितपणे खाली आणले. बराच काळ पती - पत्नीचा सुरु असणारा हाय-व्होल्टेज ड्रामामुळे भयभीत झालेले स्थानिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. जर पोलीस आणि अग्निशमन दलाला जराही उशीर झाला असता, तर मोठी दुर्घटना घडली असती. त्या महिलेने कौटुंबिक वादातून आपला जीव दिला असतात.