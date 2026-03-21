डोंगरावर गरोदर पत्नी अन् पायथ्याशी ढसाढसा रडणारा पती; कात्रजच्या बोगद्याजवळ हाय-व्होल्टेज ड्रामा! नेमकं काय घडलं?

Pune News : नवीन कात्रज बोगद्याजवळील मुंबई-पुणे-सातारा महामार्गा लगत एका डोंगरावर हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहिला मिळाला. 200 ते 250 फूट उंच डोंगराच्या कड्यावर उभी राहून ही गर्भवती महिला उडी मारणारच...

नेहा चौधरी | Updated: Mar 21, 2026, 08:22 PM IST
Pune News : शुक्रवारी कात्रजच्या नवीन बोगद्याजवळ एक हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहिला मिळाला. नवीन कात्रज बोगद्याजवळील मुंबई-पुणे-सातारा महामार्गा 200 ते 250 फूट उंच डोंगराच्या कड्यावर एक गर्भवती महिला जीव देण्यासाठी उभी होती. पण तिच्या नवरा हा डोंगराच्या पायथ्याशी रडत रडत तिची विनावणी करत होता. काळजा ठोका चुकविणारा हा प्रसंग महाराष्ट्र पोलिसांमुळे टळला. पोलिसांनी तिची समजूत घातल्यामुळे तिचं जीव वाचला. 

नेमकं काय घडलं?

आंबेगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत शुक्रवारी 20 मार्चला संध्याकाळी घडलेल्या थरारक प्रसंगामुळे परिसरातील वातावरण चिंतीत झालं होतं. कारण मुंबई-पुणे-सातारा महामार्गात टेकडीवर एक गर्भवती महिला जीव देण्यासाठी उभी होती. तिला वाचविण्यासाठी पोलिसांनी समुपदेशन करुन सुरक्षितरित्या खाली उतरवण्यात आले. 

आंबेगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शरद झिने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही थरारक घटना शुक्रवारी संध्याकाळी सव्वा चारच्या दरम्यान घडली. पोलिसांना नियंत्रण कक्षाला एक महिला आत्महत्या करण्यासाठी डोंगरावर उभी असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांचं एक पथक तात्काळ घटनास्थळावर गेलं. घटनास्थळावर गेल्यानंतर पोलिसांनी पाहिलं की, एक महिला डोंगराच्या कड्यावर उभी आहे. पोलिसांनी तत्काळ अग्निशमन दल आणि रुग्णावाहिकेलाही बोलवून घेतलं. 

...म्हणून ती महिली आत्महत्या करत होती

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेने कौटुंबिक वादानंतर रागाच्या भरात हे टोकाचे पाऊल उचले. नवऱ्याशी झालेल्या वादानंतर तिने घर सोडून कात्रजचा डोंगर गाठलं आणि कड्यावर उभ राहून जीव देण्याचे ठरवलं. पत्नीला रागात जाताना पाहून पतीही तिच्या मागेमागा गेला. पत्नी कड्यावर उभी असल्याचे पाहून तो घाबरला आणि आरडाओरडा करु लागला. तो सतत तिला खाली येण्याची विनवणी करत होता. पण पत्नी रागत असल्याने ती पतीचं काही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हती.

 

गर्भवती पत्नी डोंगऱ्याचा कड्यावर आणि डोंगऱ्याचा पायथ्याशी विनवणी करणारा पती, जणू हे चित्रपटातील एखादं दृश्य आहे असं वाटत होतं. पण तिथे असलेल्या लोकंही हा प्रसंग पाहून भयभीत झाले होते. हे दृश्य पाहून स्थानिकांनी पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानाने सर्तकतेने त्या महिलाला खाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अत्यंत कौशल्याने दोरी आणि सुरक्षा साहित्याचा महिलेकडे पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरु केला. 

दुसरीकडे पोलिसांनी त्या महिलेची समजूत घालण्यास सुरुवात केली आणि याचा फायदा घेत जवानांनी महिलेला सावधगिरीने सुरक्षितपणे खाली आणले. बराच काळ पती - पत्नीचा सुरु असणारा हाय-व्होल्टेज ड्रामामुळे भयभीत झालेले स्थानिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. जर पोलीस आणि अग्निशमन दलाला जराही उशीर झाला असता, तर मोठी दुर्घटना घडली असती. त्या महिलेने कौटुंबिक वादातून आपला जीव दिला असतात. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

