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'हा विद्यानंद नाही तर 'अ'विद्यानंद बापट', किर्तनकार संग्राम बापू भंडारेंची टीका, 'हल्लेखोराला चांदीचं कडं देऊन सत्कार करणार'

विद्यानंद बापटांवर हल्ला करणाऱ्या संतोष चव्हाणला चांदीचे कडे देऊन सत्कार करणार, अशी वादग्रस्त घोषणा कीर्तनकार संग्राम बापू भंडारेंनी केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 06, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:17 AM IST
'हा विद्यानंद नाही तर 'अ'विद्यानंद बापट', किर्तनकार संग्राम बापू भंडारेंची टीका, 'हल्लेखोराला चांदीचं कडं देऊन सत्कार करणार'
Image Credit: sangram bapu bhandare

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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