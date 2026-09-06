'हा विद्यानंद नाही तर 'अ'विद्यानंद बापट', किर्तनकार संग्राम बापू भंडारेंची टीका, 'हल्लेखोराला चांदीचं कडं देऊन सत्कार करणार'

डीजेविरोधात आवाज उठवणा-या विद्यानंद बापटांना मारहाण झाल्याने राज्यातील वातावरण तापलं आहे. सर्वच क्षेत्रातून याबाबत तीव्र संताप व्यक्त होतोय. असे असतानाच तथाकथित कीर्तनकार संग्राम बापू भंडारेंनी वादग्रस्त घोषणा केलीय. विद्यानंद बापटांना मारहाण करणा-या संतोष चव्हाणला चांदीचे कडे देऊन त्याचा सत्कार करणार असल्याची वादग्रस्त घोषणा त्यांनी केलीय.
संग्राम भंडारे यांच्या या वादग्रस्त विधानामुळे पुन्हा एकदा वातावरण तापलंय. संग्राम भंडारे हल्लेखोर संतोष चव्हाणचं समर्थन नेमकं कशासाठी करतायेत, कीर्तनकाराला असं वागणं, बोलणे शोभते का असा टीकेचा सूरही उमटू लागला आहे.
विद्यानंद बापट याला चापट मारणाऱ्या कट्टर गणेशभक्त संतोष चव्हाण याला चांदीचे कडे देऊन सत्कार करणार आहे. कारण संतोष भाऊंमुळेच हा विद्यानंद बापट मला माहित झाला. ज्यांना ज्यांना वाटतंय की हा बापट लेजर आणि डीजेचा विरोध करतोय. त्यांना सांगू इच्छितो की हा विद्यानंद नाही अविद्यानंद आहे. तसंच, हा बापट नाही तर वात्रट आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे
धार्मिक कार्यक्रमात वाजणाऱ्या डीजेला किंवा लेजर लाइटला आमचादेखील विरोध आहेच. पण या विद्यानंद बापटाचा विरोध हिंदू धर्मातील पांरपारिक वाद्यांना आहे. ढोल ताशांनादेखील आहे. पुण्यातील गणपती बाप्पाच्या मिरवणुका ज्या रस्त्यावरुन निघतात. त्या रस्त्यावर निघू नयेत अशी त्याची इच्छा आहे. एकदंरीत त्याचा विरोध फक्त डिजेला नसून गणेशोत्सवाला आहे, परंपरेला आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दुर्दैवाने एक फार मोठी शक्ती बापटाचं समर्थन करताय. एकटा संतोष काय करणार. पुणेकर या बापटाला एका चापटीत काय होणार नाही. पुढच्या काळात विद्यानंद बापटचं नाव अविद्यानंद चापट झालं पाहिजे, अशी टिकाही त्यांनी केली आहे.
सण उत्सवाच्या काळात होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात आज पुण्यात मोर्चा काढला जाणार आहे. विद्यानंद बापटांनी डीजे आणि
लाऊडस्पीकर विरोधात आवाज उठवला होता. त्यांच्या याच भूमिकेच्या समर्थनार्थ आज बालगंधर्व रंगमंदिर चौकातून या मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. ध्वनीप्रदूषमाच्या नियमांची अंमलबजावणी केली करावी या मागणीसाठी थेट महापालिकेवर धडक मोर्चा काढला जाणार आहे. दरम्यान विद्यानंद बापट यांना देखील या मोर्चासाठी आमंत्रित केलं असून या मोर्चा बापट सहभागी होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.