एकाच वेळी पोटच्या तीन मुलांना अग्नी, आईचा आक्रोश; 'लेकरं गेली...' बापाचे काळीज चिरणारे शब्द

पुण्यातील हिंजवडीमध्ये अतिशय वेदनादायी प्रकार घडला आहे. तीन सख्या भावंडांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात झालेल्या अपघातात यांचा दुर्देवी मृत्यू झाला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 3, 2025, 05:19 PM IST
पुण्यातील आयटी हब हिंजवडीमध्ये मंगळवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास एक भीषण अपघात झाला आहे. भरधाव आलेल्या एका बसचे नियंत्रण सुटल्याने ती थेट फुटपाथवर चढली. या अपघातात फुटपाथवरून चालणाऱ्या दोन लहानग्या बहीण-भावाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. अर्चना देवा प्रसाद आणि सूरज देवा प्रसाद अशी मृत झालेल्या मुलांची नावे आहेत. त्यांचे वय अनुक्रमे आठ आणि सहा वर्षीय बहीण भावांची नाव आहेत. 

या अपघातात प्रिया देवा प्रसाद ही 14 वर्षीय तरुणी गंभीर जखमी झाली असून तिचा देखील दुर्दैवी अंत झाला आहे. या अपघातात अविनाश चव्हाण या पादचारी व्यक्तीसह बसमधील काही प्रवासीही जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते वाकड रस्त्यावर हा अपघात घडला. आयटी कर्मचाऱ्यांची वाहतूक करणारी ही बस होती. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी आणि वाढत्या अपघातांवर नागरिकांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, हे अपघात कधी थांबणार असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. घटनास्थळी हिंजवडी पोलीस पोहचले असून गर्दी हटविण्याचे काम सुरू आहे

हिंजवडी मध्ये मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या अपघातामध्ये मृतांची संख्या वाढली असून तिसरी बहीण देखील उपचारादरम्यान मरण पावली आहे. प्रिय देवा प्रसाद अस मरण पावलेल्या तिसऱ्या 14 वर्षीय बहिणीचे नाव आहे. हिंजवडीमध्ये काल सायंकाळी साडे सहाच्या सुमाराला आय टी कर्मचाऱ्यांना सोडणाऱ्या बसचं नियंत्रण सुटून फुटपाथ वर चढत झालेल्या अपघातात 8 वर्षीय अर्चना देवा प्रसाद आणि 6 वर्षीय सुरज देवा प्रसाद या बहीण भावांचा मृत्यू झाला होता. उपचारा दरम्यान तिसरी बहीण प्रिया देवा प्रसाद हिचा ही उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला आहे. दरम्यान हिंजवडी पोलिसांनी मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवणाऱ्या नागनाथ गुजर या चालकाला अटक केली असून गाडी पुरवणारा वेंडर मॅनेजर भाऊसाहेब घोलप अटक केली आहे.

तीनही भावंडे एकाच कुटुंबातील असून  एकमेकांच्या शेजारीच त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. याप्रसंगी बापाचे शब्द उपस्थितीतांचं काळीज पिळवटणारं होतं. माझी लेकरं म्हणत बापाने अंत्यविधीकरुन टाहो फोडला. पतीने मुलांना अग्नी देताच आईने हंबरडा फोडला. एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं अन् पोटची मुलं गेली. 

