/पुण्यात डेंजर अपघात! सिंहगडावरुन उतरताना बाईकचे ब्रेक फेल; बाईकसहीत तरुण-तरुणी दरीत कोसळले अन्...

Pune News Bike Accident Near Sinhagad: पुण्यातील सर्वात प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांपैकी एक असलेल्या सिंहगडाजवळ हा विचित्र अपघात झाला असून सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जिवीतहानी झाली नाही.
Pune News Bike Accident Near Sinhagad: पुण्यातील सर्वात प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांपैकी एक असलेल्या सिंहगडावरून खाली येत असताना एका तरुण-तरुणीचा विचित्र अपघात झाला. हे दोघे ज्या दुचाकीवरुन प्रवास करत होते तिचे ब्रेक न लागल्याने दुचाकीसह तरुण-तरुणी खोल दरीत कोसळले. वनविभाग आणि हवेली येथील आपत्ती व्यवस्थापन टीमला टीमने तत्काळ या दोन तरुण तरुणींना दरीतून बाहेर काढले आहे. सिंहगड किल्ल्यावरून खाली उतरताना दुचाकी अचानक ब्रेक निकामी झाल्याने नियंत्रण सुटले आणि दुचाकी धोकादायक ठिकाणाहून थेट खोल दरीत कोसळली. या अपघातात दोन पर्यटक गंभीर जखमी झाले आहेत.
अपघातग्रस्त तरुणीचं नाव पूजा चव्हाण असं आहे. या तरुणीच्या पायाला आणि हाताला गंभीर इजा झाली आहे. तर तिच्यासोबत प्रवास करणारा तरुण सौरभ साळुंखे यांच्या डोक्याला मार लागला आहे. या दोघांनाही तात्काळ उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पूजाच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून तिला 2 ते 3 ठिकाणी फ्रॅक्चर झाले आहे. तर सौरभच्या डोक्याला गंभीर मार, नाक आणि कानातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला आहे. दोघांच्या जखमा चिंताजनक असल्या तरी प्रकृती स्थिर आहे. पूजाच्या पायाला काठी बांधून मदत मिळेपर्यंत तिला तात्पुरता आधार देण्याचा प्रयत्न वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी केला. पूजा रस्त्याच्या बाजूला पडून विव्हळत असल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. तर दुसरीकडे सौरभ या अपघातासंदर्भातील माहिती फोनवरुन देत असल्याचं या व्हिडीओमध्ये दिसत आहे.
वन विभागातील कर्मचारी सदान पाटील यांना या अपघाताची माहिती कळताच त्यांनी तत्काळ हवेली आपत्ती व्यवस्थापन पथकाला यासंदर्भातील माहिती दिली. हवेली पोलिस स्टेशनच्या वरिष्ठ निरीक्षक वैशाली पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन विभाग, वन समिती कर्मचारी, स्थानिक रहिवासी आणि पर्यटकांच्या सहकार्याने पूजा आणि सौरभ या दोघांना दरीतून बाहेर काढण्यात आले. रुग्णवाहिका उशिरा आल्याने हवेली आपत्ती व्यवस्थापनाच्या रेस्क्यूच्या ताफ्यातील स्कॉर्पियो कारने दोघांना पुण्यातील भारती हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले.
सिंहगड घाटातील वळणावळणाच्या रस्त्यांमुळे असे अपघात अधूनमधून घडतात. म्हणूनच या गडावर फिरायला जाताना गाडीचे ब्रेक, टायर आणि वेग याची विशेष काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे. पोलीस सध्या या अपघाताचा तपास करत असून सौरभ आणि पूजा यांचा या अपघातासंदर्भातील जबाबही नोंदवून घेतला जाणार आहे.