Online Booking नंतरच पुण्यात एंट्री? ‘या’ 22 ठिकाणांसाठी कडक नियमावली लागू, जाण्याआधी पाहा A to Z माहिती

Pune News : पर्यटनाच्या कारणानंही अनेकांचीच पावलं पुण्याच्या दिशेनं वळतात. याच पुण्यात आता प्रशासानानं 22 ठिकाणांना अनुसरून महत्त्वाचे निर्देश लागू केले आहेत.

सायली पाटील | Updated: Aug 19, 2025, 08:53 AM IST
Online Booking नंतरच पुण्यात एंट्री? ‘या’ 22 ठिकाणांसाठी कडक नियमावली लागू, जाण्याआधी पाहा A to Z माहिती
Pune News : ऋतू कोणताही असो. पुण्यासारख्या भागांमध्ये आठवडी सुट्टीच्या निमित्तानं निघणाऱ्यांचा आकडा तुलनेनं कायमच मोठा असल्याचं पाहायला मिळतं. त्यातच सध्या सुरू असणारा मुसळधार पाऊस पाहता या पावसाचा आनंद लुटण्यासाठीसुद्धा पुण्यातील विविध पर्यटनस्थळांकडे मुंबई, ठाण्यासह पुणे आणि नजीकच्या भागांतून अनेकांचीच पावलं वळत आहेत. मात्र इथून पुढं या ठिकाणांवर जाण्यासाठी काही प्रशासकीय नियमांची पूर्तता करणं अपेक्षित असणार आहे.

कोणत्या पर्यटनस्थळांवर ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य?

पुणे जिल्ह्यातील काही प्रमुख पर्यटनस्थळांवर होणारी गर्दी आणि पर्यटकांच्या सुरक्षिततेचा विचार हे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवता आता या ठिकाणांवर जाण्यासाठी ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य (Online Booking) करण्यात आले आहे. (Pune District) पुणे जिल्हा प्रशासनानं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

कुंडमळा दुर्घटनेनंतर प्रशासन सतर्क...

जून महिन्यात मावळ तालुक्यातील कुंडमळा इथं इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळून काही पर्यटकांचा मृत्यू झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. दुर्घटनेनंतर पर्यटनस्थळांवरील बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज पाहता प्रशासनानं तातडीनं हे सक्तीचे नियम लागू केले.

मर्यादित प्रवेश धोरण...

कोणताही अनुचित प्रसंग आणि अपघात होऊ नये यासाठी प्रशासनाने यासाठी मर्यादित प्रवेश धोरण तयार केलं असून, यानुसार ठराविक संख्येतच पर्यटकांना इथं प्रवेश मिळणार आहे. या ठिकाणी जाण्यापूर्वीच अधिकृत संकेतस्थळांवर जाऊन अमुक एका ठिकाणी भेट देण्यासाठीच्या वेळेचा स्लॉट बुक करणं बंधनकारक असेल.

कोणत्या पर्यटनस्थळांवर जाण्यासाठी लागणार ऑनलाइन बुकिंग लागणारी?

  1. सिंहगड किल्ला
  2. अंधारबन
  3. राजगड
  4. तोरणा
  5. कामशेत
  6. शिवनेरी किल्ला
  7. मढे घाट
  8. टायगर पॉईंट – लायन पॉईंट (लोणावळा)
  9. बनेश्वर – नसरापूर
  10. तिकोणा
  11. कदमबानवाडी गवताळ प्रदेश
  12. शिर्सुफल गवताळ प्रदेश
  13. भिगवण पक्षी अभयारण्य
  14. ताम्हिणी घाट
  15. मिल्कीबार धबधबा
  16. नाणेघाट
  17. भुशी डॅम
  18. कन्हेरी
  19. कर्जत परिसरातील काही घाटवाटा
  20. लोणावळा परिसरातील काही जलप्रपात
  21. पावना डॅम
  22. विसापूर किल्ला

प्रशासनाच्या माहितीनुसार, सदर नियम आणि ही बुकिंग व्यवस्था लवकरच अंमलात येणार असून, संबंधित वेबसाइट किंवा अ‍ॅपद्वारे बुकिंग प्रक्रिया सुरु होईल. ज्यामुळं पर्यटकांनी बुकिंगशिवाय या ठिकाणी जाणं टाळावे, अन्यथा त्यांना तिथं प्रवेश नाकारण्यात येईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

FAQ

पुणे जिल्ह्यातील कोणत्या पर्यटनस्थळांवर ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य आहे?
पुणे जिल्ह्यातील 20 प्रमुख पर्यटनस्थळांवर ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये लोणावळा, खंडाळा, माथेरान, ताम्हिणी घाट, सिंहगड, मुळशी धरण, पानशेत, आणि वरंधा घाट यांचा समावेश आहे.

ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य करण्यामागचं कारण काय?
कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळण्याच्या दुर्घटनेनंतर पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अनियंत्रित गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

 

हा नियम कधीपासून लागू झाला?
जून 2025 मध्ये कुंडमळा दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने तातडीने हे सक्तीचे नियम लागू केले आहेत.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

