/जीआर स्थगित केल्याची घोषणा केल्यानंतरही मांजरीतलं आदिवासी विद्यार्थी उपोषणावर ठाम; काय आहेत मागण्या?

पुण्याजवळील मांजरी इथे शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणाचा आज तेरावा दिवस आहे. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आज आमदार आणि खासदारांसोबत सविस्तर चर्चा झाली. त्यात शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी वयाची अट 14 ऑगस्ट 2026 च्या GR नुसार 30 वर्षीय अट होती ती अट रद्द करण्यात आल्याची माहिती अशोक उईके यांनी दिली आहे. पण जीआर रद्द केल्यानंतरही पुणे आणि नागपूरमधील आदिवासी विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम आहेत.
जोपर्यंत शासनाकडून आदिवासी समाजासाठी 12500 कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया सुरू होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे हटणार नाही, मांजरी आणि नागपुरातील उपोषण सुरूच राहणार, असा आक्रमक पवित्रा आदिवासी विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. फक्त वयाची अट ही एकच मागणी नव्हती इतर 28 मागणेही पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही.
तर आंदोलनासाठी पोचलेल्या वर्धा,भंडारा आणि गडचिरोलीच्या विद्यार्थ्याना प्रशासन सापत्न वागणूक देत असल्याचाही आरोपही नागपूरमधील विद्यार्थ्यांनी केला आहे. ते विद्यार्थी म्हणालेत की, विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करू नये, तसंच आश्रम शाळेत उईके यांच्या काळात झालेल्या मृत्यूला जवाबदार कोण याचे उत्तर द्यायला आम्हाला हवे आहेत. त्यासोबत उईके यांच्या राजीनामाचीही मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
दरम्यान पुण्यातील आदिवासी वसतिगृहात उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्याची प्रकृती खालावली. प्रकृती खालावल्याने सहकाऱ्यांनी विद्यार्थ्याला तात्काळ ॲम्ब्युलन्समधून जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. घटनेनंतर उपोषणकर्ते विद्यार्थी आक्रमक झाले असून सरकारविरोधात विद्यार्थ्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी केली जात आहे.
याच आंदोलानातील एक विद्यार्थी राहुल गांधी यांच्या पुण्यातील कार्यक्रमात आली होती. तिने या आंदोलनाबद्दल सांगितलं आणि एक निवेदनही दिलं. त्यानंतर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र लिहिलंय. या पत्रात त्यांनी आंदोलक आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधलं आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवावेत अशी विनंतीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केलंय. वसतिगृहांची दुरवस्था, शिक्षणातील अडथळे, तसेच मुलींची कथित अवमानकारक वैद्यकीय तपासणीवरही त्यानी आक्षेप घेतलाय.
मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी,— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 24, 2026
महाराष्ट्र के अनेक आदिवासी छात्र 10 दिनों से अधिक से अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर हैं।
पुणे में 'छात्रों की गूंज' के दौरान छात्राओं ने बताया कि छात्रावासों में 30 वर्ष की अनावश्यक उम्र सीमा, अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और महिलाओं के लिए… pic.twitter.com/mzoIrscyYD
दुसरीकडे आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे सरकारचं लक्ष नाही, अशी टीका ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंची सरकारवर केली आहे. उईके, झिरवळांनी प्रश्नाकडे लक्ष द्यावं अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तर या आदिवासींच्या आंदोलनाला एबीव्हीपी समर्थन दिलं आहे. मुख्यमंत्री आणि आदिवासी मंत्र्यांना आम्ही विनंती करतो या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे गांभीर्याने पहावं, अशी मागणी एबीव्हीपी केली आहे.