धरणांतील पाणीसाठा तळाला; पुण्यात होणार कृत्रिम पावसाचा प्रयोग?

चंद्रकांत फुंदे, झी मीडिया, पुणे | मान्सूननं राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये हजेरी लावली. मात्र सरसकट सर्व जिल्हे मात्र व्यापलेले नाहीत. परिणामी अनेक तालुके, गावं पासाच्या प्रतीक्षेतच आहेत. पुण्यातसुद्धा सध्या ही स्थिती पाहायला मिळत आहे. पाणीटंचाईची भीषण परिस्थिती पुण्यात ओढावल्यामुळं हे संकट आता प्रशासनालासुद्धा पर्यायांवर विचार करायला भाग पाडत आहे.
पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील पाणीसाठा वेगाने कमी होत असून जून महिना संपला तरी अद्याप पावसाने हजेरी लावलेली नाही. सध्या धरणांमध्ये केवळ 3.60 टीएमसी पाणी शिल्लक असून, हा साठा पुणेकरांना फक्त दोन महिने पुरेल इतकाच आहे. या गंभीर पाणीटंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी आता पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने कृत्रिम पावसाची चाचपणी सुरू केली आहे.
मागील 15 दिवसांपासून पुण्यात धरणक्षेत्रातील पावसाअभावी शहरात दर दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. मात्र सातत्यानं धरणांतील पाणीसाठा कमी होत असल्यानं आता पालिकेनं पर्यायी उपाययोजनांवर भर दिल्याचं स्पष्ट होत आहे.
महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. पुण्यात कृत्रिम पाऊस पाडायचा झाल्यास नेमके काय करावे लागेल, याची सविस्तर तांत्रिक माहिती आणि अहवाल तातडीने गोळा करण्याचे आदेश महापौरांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
कृत्रिम पाऊस (Artificial Rain) म्हणजे क्लाउड सीडिंग या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाऊस पडण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली जाते. हे तंत्र ढग नसताना पाऊस निर्माण करणं नव्हे तर आधीपासून असलेल्या योग्य ढगांमध्ये पावसाची प्रक्रिया वेगवान करण्याचा प्रयत्न करतं. ज्यामध्ये हवामान तज्ज्ञ रडार, उपग्रह आणि हवामान मॉडेल्सच्या मदतीने आर्द्रता असलेले योग्य ढग शोधतात. विमान, हेलिकॉप्टर किंवा जमिनीवरील रॉकेट्सद्वारे ढगांमध्ये सिल्व्हर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड किंवा ड्राय आइस यांसारखे कण सोडले जातात. हे कण पाण्याच्या वाफेला आकर्षित करतात ज्यातून पाण्याचे थेंब तयार होतात. थेंब पुरेसे जड झाल्यावर ते गुरुत्वाकर्षणामुळे पावसाच्या स्वरूपात जमिनीवर पडतात.
मुळात कृत्रिम पाऊस हा एक पर्याय असला तरीही नैसर्गिक पावसाची प्रक्रियाच महत्त्वाची असून, या पर्यायावर पूर्णपणे अवलंबून राहता येत नसल्यानं आता राज्यावर मान्सूनची कृपा होण्याचीच गरज आहे हेसुद्धा तितकंच खरं.