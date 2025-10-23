Pune Nilesh Ghaywal : निलेश घायवळ प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट, पासपोर्टबद्दल घेतला निर्णय

Pune Nilesh Ghaywal Case : महाराष्ट्रात सध्या पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळची चर्चा आहे. कोथरुड गोळीबार घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी घायवळ गँगच्या दहा सदस्यांवर 'मकोका'अंतर्गत कारवाई केल्यानंतर गँगचा मोऱ्हक्या निलेश घायवळ परदेशात पळून गेला. आता निलेश घायवळ प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट समोर आली असून त्याचा अडचणीत वाढ झाली आहे. निलेशला परदेशातून आणण्यासाठी पुणे पोलिसांचे प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी सगळ्यात मोठी अपडेट म्हणजे अखेप निलेशचा पासपोर्ट अखेर रद्द करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार पासपोर्ट प्रदेश कार्यालयातून निलेश घायवळ याचा पासपोर्ट रद्द करण्याचा ऑर्डर जारी करण्यात आले आहे. पुणे पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी न्यायालयात तसंच पासपोर्ट प्रादेशिक कार्यालयात घायवळ बाबत अहवाल सादर केला होता. पासपोर्ट रद्द झाल्याने निलेश घायवळच्या अडचणी नक्कीच वाढ झाली आहे. पुण्यातील कोथरूडमधील गोळीबारानंतर कुख्यात गुंड निलेश घायवळ पोलिसांच्या टार्गेटवर होता. पण त्याने पुणे पोलिसांना चकवा देऊन परदेशात पळ काढला.
त्यावर गंभीर गुन्हे दाखल असताना तो परदेशात कसा पळाला, त्याला पासपोर्ट कसा मिळाला यामुळे पुणे पोलिसांवर ताशेरे ओढल्या जात आहेत. त्यात पासपोर्टवरील चुकीचा पत्ता, आडनावासोबत छेडछाड असे गोष्टी कागदोपत्री समोर आल्यात. यासगळ्यानंतर निलेश घायवळचा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला आहे.
