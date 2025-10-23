English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pune Nilesh Ghaywal : निलेश घायवळ प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट, पासपोर्टबद्दल घेतला निर्णय

Pune Nilesh Ghaywal Case : निलेश घायवळ प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट समोर आली असून त्याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 23, 2025, 06:43 PM IST
Pune Nilesh Ghaywal : निलेश घायवळ प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट, पासपोर्टबद्दल घेतला निर्णय

Pune Nilesh Ghaywal Case : महाराष्ट्रात सध्या पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळची चर्चा आहे. कोथरुड गोळीबार घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी घायवळ गँगच्या दहा सदस्यांवर 'मकोका'अंतर्गत कारवाई केल्यानंतर गँगचा मोऱ्हक्या निलेश घायवळ परदेशात पळून गेला. आता निलेश घायवळ प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट समोर आली असून त्याचा अडचणीत वाढ झाली आहे. निलेशला परदेशातून आणण्यासाठी पुणे पोलिसांचे प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी सगळ्यात मोठी अपडेट म्हणजे अखेप निलेशचा पासपोर्ट अखेर रद्द करण्यात आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार पासपोर्ट प्रदेश कार्यालयातून निलेश घायवळ याचा पासपोर्ट रद्द करण्याचा ऑर्डर जारी करण्यात आले आहे. पुणे पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी न्यायालयात तसंच पासपोर्ट प्रादेशिक कार्यालयात घायवळ बाबत अहवाल सादर केला होता. पासपोर्ट रद्द झाल्याने निलेश घायवळच्या अडचणी नक्कीच वाढ झाली आहे. पुण्यातील कोथरूडमधील गोळीबारानंतर कुख्यात गुंड निलेश घायवळ पोलिसांच्या टार्गेटवर होता. पण त्याने पुणे पोलिसांना चकवा देऊन परदेशात पळ काढला. 

त्यावर गंभीर गुन्हे दाखल असताना तो परदेशात कसा पळाला, त्याला पासपोर्ट कसा मिळाला यामुळे पुणे पोलिसांवर ताशेरे ओढल्या जात आहेत. त्यात पासपोर्टवरील चुकीचा पत्ता, आडनावासोबत छेडछाड असे गोष्टी कागदोपत्री समोर आल्यात. यासगळ्यानंतर निलेश घायवळचा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला आहे. 

FAQ

प्रश्न १: निलेश घायवळ कोण आहे आणि त्याची सध्याची स्थिती काय आहे?
उत्तर: निलेश घायवळ हा पुण्यातील कुख्यात गुंड आहे, जो घायवळ गँगचा प्रमुख आहे. कोथरुडमधील गोळीबार घटनेनंतर तो पोलिसांच्या टार्गेटवर आहे. पुणे पोलिसांनी गँगच्या दहा सदस्यांवर 'मकोका' अंतर्गत कारवाई केल्यानंतर निलेश परदेशात पळून गेला आहे. सध्या पुणे पोलिस त्याला परत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

प्रश्न २: कोथरुड गोळीबार घटना नेमकी काय आहे?
उत्तर: पुण्यातील कोथरूड भागात झालेल्या गोळीबार घटनेनंतर निलेश घायवळ आणि त्याच्या गँगवर कारवाई झाली. या घटनेमुळे घायवळ पोलिसांच्या रडारवर आला आणि त्याने पुणे पोलिसांना चकवा देऊन परदेशात पळ काढला.

प्रश्न ३: निलेश घायवळचा पासपोर्ट रद्द का आणि कसा झाला?
उत्तर: पुणे पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी न्यायालयात आणि पासपोर्ट प्रादेशिक कार्यालयात घायवळबाबत अहवाल सादर केला होता. यानंतर पासपोर्ट प्रदेश कार्यालयातून निलेश घायवळचा पासपोर्ट रद्द करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. पासपोर्ट रद्द झाल्याने त्याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Crime NewsNilesh Ghaywalpune newspassportcrime news

इतर बातम्या

IND VS AUS : ऑस्ट्रेलियाकडून भारताचा सलग दुसऱ्यांदा पराभव,...

स्पोर्ट्स