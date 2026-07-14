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पुण्यात व्यावसायिकावर भर रस्त्यात हल्ला, निलेश घायवळ फरार, टोळी सक्रिय

Pune Crime News : पुण्यात व्यावसायिकावर भर रस्त्यात हल्ला झाला आहे. या हल्ल्यात व्यावसायिक गंभीर जखमी झाला आहे. निलेश घायवळ गँगने हल्ला केल्याचा आरोप केला जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 14, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:42 PM IST
पुण्यात व्यावसायिकावर भर रस्त्यात हल्ला, निलेश घायवळ फरार, टोळी सक्रिय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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