पुण्यात व्यावसायिकावर भर रस्त्यात हल्ला, निलेश घायवळ फरार, टोळी सक्रिय

चंद्रकांत फुंदे, पुणे, झी 24 तास : पुण्यात भर रस्त्यात व्यावसायिकावर हल्ला झाला आहे. कोथरूड मध्ये कोयता गँगने व्यावसायिकावर हल्ला केला आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ माजली आहे. निलेश घायवळ गँगने हल्ला केल्याचा आरोप केला जात आहे. पुण्यात निलेश घायवळ गँग पुन्हा सक्रिय झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
अमित सुरेश शिंदे (वय 35 वर्षे) नावाच्या व्यावसायीकावर हल्ला झाला आहे. पर्वती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली आहे. अमित शिंदे यांच्या खुनाचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात दहशत पसरली आहे. पुणे शहरातील मध्यवर्ती कोथरूड परिसरात कोयता गँगने पुन्हा एकदा धुडगूस घातला आहे. तब्बल पाच ते सहा जणांच्या टोळक्याने एका व्यावसायिकावर कोयत्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात अमित शिंदे गंभीर जखमी झाले आहे. 14 जून रोजी संध्याकाळी सातच्या सुमारास अमित शिंदे यांच्यावर हा हल्ला झाला आहे.
संबंधित हल्लेखोर हे कुख्यात गुंड निलेश घायवळ याच्या टोळीशी निगडित असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी कोथरूड पोलिसांसह गुन्हे शाखेच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. काही महिन्यांपूर्वी अमित सुरेश शिंदे याने घायवळ विरोधात तक्रार दिली होती अशी माहिती समोर आली आहे. याच कारणामुळे अमित सुरेश शिंदे याच्यावर हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
पुणे- शहरातील कायदा सुव्यवस्था मजबूत असल्याचा दावा करणाऱ्या पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून फरार असलेल्या कुख्यात गुंड निलेश घायवळच्या कोयताधारी टोळीने राडा घातला. मध्यवर्ती कोथरुड परिसरात कोयता गॅंगने तरुणावर कोयत्याने वार केल्याची घटना मंगळवारी (दि.१४) संध्याकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास कोकण हॉटेलसमोर घडली आहे. ८ ते १० जणांच्या टोळक्याने तरुणाच्या डोक्यात कोयत्याने दोन वर्मी घाव घातले आहे. त्यामुळे तो गंभीरपणे जखमी झाला आहे. फिल्मी स्टाईल मुळशी पॅटर्न प्रमाणे धावपळ करत टोळक्याने तरुणावर वार केल्याने खळबळ उडाली आहे. घटनेने परिसरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड धास्ती निर्माण झाली आहे.
अमित सुरेश शिंदे (वय ३५, रा. कोथरुड ) असे गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी अलंकार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. स्थानिक पोलीस आणि गुन्हे शाखेच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत तपासाला गती दिली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, फिल्मी स्टाईल कोयता हल्ल्यात अमित शिंदे हा तरुण गंभीरपणे जखमी झाला आहे. दरम्यान, एका कुख्यात टोळी प्रमुखाविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यामुळे संबंधित टोळीशी निगडित असलेल्या साथीदारांनी तरुणाला भर रस्त्यात कोकण हॉटेलजवळ गाठले. हाताने मारहाण केल्यानंतर लपवलेले कोयते बाहेर काढून थेट हल्ला चढवला. कोयत्याचे दोन वार अमितच्या डोक्यात लागले असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
पुण्यातील कोथरूड परिसरात किरकोळ कारणावरून कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ याच्या गँगने दोघा तरूणावर गोळीबार करून दहशत निर्माण केली. 17 सप्टेंबर 2025 रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास टोळक्याने गोळीबार करीत धुडगूस घातला होता. याप्रकरणी पुणे पोलिसांसह स्थानिक नेत्यांच्या कार्यक्षमतेवर नागरिकांनी सोशल मीडियावर जोरदार टीका केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी प्रकरणातील टोळीतील काही गुंडाना अटक करून त्यांची धिंड काढली. याप्रकरणी घायवळ टोळीविरूद्ध थेट मोक्कानुसार कारवाईचा बडगा उगारला. त्यानंतर अटकेच्या भीतीपोटी कुख्यात नीलेश घायवळ अंडरग्राउंड होत त्याने परदेशात पलायन केले. दरम्यान, नागरिकांमध्ये दहशत माजविणे, जमीन बळकावणे, खंडणी उकळणे, जमिनीवर ताबा मिळविणे, फ्लॅट बळकाविणे, वाहनाला बनावट क्रमांक वापरणे अशा विविध प्रकरणात कुख्यात नीलेश घायवळविरूद्ध पुणे पोलिसांनी आतापर्यंत 10 गुन्हे दाखल केले आहेत.
पालघरच्या सफाळे येथे किरकोळ वादातून एका तरुणावर धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात अदनान मुल्ला नावाचा तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. सफाळे परिसरात ज्यूस सेंटर चालकासह या तरुणाचा वाद झाला होता. मात्र, हा वाद मिटवण्यासाठी गेलेल्या अदनान याच्यावरच जीवघेणा हल्ला झाला आहे. अदनान याच्या डोक्याला आणि चेहऱ्यावर गंभीर इजा झाली आहे. जखमी तरुणावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर, आरोपी विराज हा घटनास्थळावरून हल्ला करून पसार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सफाळे पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.