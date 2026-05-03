'नराधमाचं एन्काऊंटर झालं तरच सरकार...' नसरापूर अत्याचार प्रकरणावर प्रवीण तरडेंची कठोर भूमिका

Pune Crime News : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे चार वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करुन तिची क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रभर उमटले. या घटनेनंतर नातेवाईक आणि गावकऱ्यांचा आक्रोश अनावर झाला. त्यांनी पुण्याच्या नवले पुलावर ठिय्या आंदोलन केले. चिमुरडीचा मृतदेहावर नातेवाईकांनी अंत्यसंस्कार केले मात्र आरोपीला शिक्षा कठोर व्हावी अशी मागणी केली आहे. या घटनेवर मराठी सिनेसृष्टीतील अभिनेता आणि दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तसेच सरकारला धारेवर धरलं आहे.
नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाबाबत अभिनेते प्रवीण तरडे सरकारवर संताले आहे. नराधमाचा एन्काऊंटर झालं तरच हे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचं आहे असं म्हणत त्यांनी फेसबुकवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. प्रवीण तरडे एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर सरकारने काही निर्णय घेतला नाही तर भोर-वेल्हा-मुळशीच्या मावळ्यांनी कायदा हातात घ्यावा म्हणत आक्रमक होण्याचा इशारा दिला आहे.
नरसापूर येथे ४ वर्षांच्या चिमुकलीवर एका ६५ वर्षांच्या व्यक्तीने लैंगिक अत्याचार केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नराधम तिला गोठ्यात घेऊन गेला. तिच्यावर तिथे त्याने लैंगिक अत्याचार केले आणि मग ओळख पटू नये म्हणून चेहरा दगडाने ठेचला. नराधम एवढ्यावर थांबला नाही तर त्याने मुलीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट करावी म्हणून शेणाच्या ढिगाऱ्यात तिचा मृतदेह लपवला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ६५ वर्षीय नराधमाची ओळख CCTV द्वारे पटली. सुरुवातीला आरोपी कोणतीही माहिती देत नसताना पोलिसांनी खाक्या दाखवताच त्याने गुन्ह्याची कबुली केली. या नराधमाची गुन्हेगारी वृत्ती आहे. या आरोपीने यापूर्वीही असे गुन्हे केल्याचं समोर आलं आहे.
६५ वर्षीय या आरोपीने ४ वर्षांच्या मुलीला गाईचे वासरु दाखवतो असे आमिष दाखवून गोठ्यात नेले. तिच्यावर अत्याचार केला आणि त्यानंतर तिला दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केली आणि तिचा मृतदेह शेणात पुरला. यावरुन या आरोपी ७ मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. हा आरोपी लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगत आहे. एवढंच नव्हे तर तो आता जामीनावर बाहेर आहे. यामध्ये त्याने हे कृत्य केलं आहे.