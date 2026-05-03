'नराधमाचं एन्काऊंटर झालं तरच सरकार...' नसरापूर अत्याचार प्रकरणावर प्रवीण तरडेंची कठोर भूमिका

Pravin Tarade on Nasarpur Incident : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे 4 वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करुन तिची हत्या करण्यात आला. या घटनेवर सर्वच स्तरावरुन संताप व्यक्त होत असताना अभिनेता प्रवीण तरडेने सरकारलाच धारेवर धरलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: May 3, 2026, 07:47 AM IST
Pune Crime News : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे चार वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करुन तिची क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रभर उमटले. या घटनेनंतर नातेवाईक आणि गावकऱ्यांचा आक्रोश अनावर झाला. त्यांनी पुण्याच्या नवले पुलावर ठिय्या आंदोलन केले. चिमुरडीचा मृतदेहावर नातेवाईकांनी अंत्यसंस्कार केले मात्र आरोपीला शिक्षा कठोर व्हावी अशी मागणी केली आहे. या घटनेवर मराठी सिनेसृष्टीतील अभिनेता आणि दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तसेच सरकारला धारेवर धरलं आहे. 

प्रवीण तरडे काय म्हणाले?

नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाबाबत अभिनेते प्रवीण तरडे सरकारवर संताले आहे. नराधमाचा एन्काऊंटर झालं तरच हे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचं आहे असं म्हणत त्यांनी फेसबुकवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. प्रवीण तरडे एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर सरकारने काही निर्णय घेतला नाही तर भोर-वेल्हा-मुळशीच्या मावळ्यांनी कायदा हातात घ्यावा म्हणत आक्रमक होण्याचा इशारा दिला आहे. 

नेमकं काय झालं?

नरसापूर येथे ४ वर्षांच्या चिमुकलीवर एका ६५ वर्षांच्या व्यक्तीने लैंगिक अत्याचार केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नराधम तिला गोठ्यात घेऊन गेला. तिच्यावर तिथे त्याने लैंगिक अत्याचार केले आणि मग ओळख पटू नये म्हणून चेहरा दगडाने ठेचला. नराधम एवढ्यावर थांबला नाही तर त्याने मुलीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट करावी म्हणून शेणाच्या ढिगाऱ्यात तिचा मृतदेह लपवला. 

नराधमाची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ६५ वर्षीय नराधमाची ओळख CCTV द्वारे पटली. सुरुवातीला आरोपी कोणतीही माहिती देत नसताना पोलिसांनी खाक्या दाखवताच त्याने गुन्ह्याची कबुली केली. या नराधमाची गुन्हेगारी वृत्ती आहे. या आरोपीने यापूर्वीही असे गुन्हे केल्याचं समोर आलं आहे. 

६५ वर्षीय या आरोपीने ४ वर्षांच्या मुलीला गाईचे वासरु दाखवतो असे आमिष दाखवून गोठ्यात नेले. तिच्यावर अत्याचार केला आणि त्यानंतर तिला दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केली आणि तिचा मृतदेह शेणात पुरला. यावरुन या आरोपी ७ मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. हा आरोपी लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगत आहे. एवढंच नव्हे तर तो आता जामीनावर बाहेर आहे. यामध्ये त्याने हे कृत्य केलं आहे.  

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

