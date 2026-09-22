/पुणे वेधशाळेच्या शास्त्रज्ञांचा मान्सूनबाबत धडकी भरवणारा अलर्ट; महाभयानक अल निनोचा सर्वात मोठा आणि सर्वात पहिला फटका महाराष्ट्राला

23 सप्टेंबर 2026 उद्याचे हवामान : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्र अधित तीव्र झाले आहे. वेगाने आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या किनारपट्टीच्या दिशेने सरकत आहे. महाराष्ट्रासह 20 राज्यांना IMD ने अलर्ट जारी केला आहे. यामुळे मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. असे असले तरी यंदा महाभयानक अल निनोचा सर्वात मोठा आणि सर्वात पहिला फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. पुणे वेधशाळेच्या शास्त्रज्ञांनी मान्सूनबाबत धडकी भरवणारा अलर्ट दिला आहे.
पुणे वेधशाळेचे शास्रञ डॉ. एस डी सानप यांनी सध्याची हवामान प्रणाली, मान्सून स्थिती आणि अल निनोचा महाराष्ट्राच्या मान्सूनवर काय परिणाम झाला आहे याबाबत अत्यंत महत्वाची दिली. अरबी समुद्रात नुकताच एक कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. हा पट्टा ओडिशा आणि आंध्रप्रदेशकडे जास्त प्रमाणात सरकताना दिसत आहे. महाराष्ट्र त्याने फार काही जोरदार पाऊस पडेल, असं सध्याचं तरी चिञ नाहीये नाही म्हणायला याच कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भातील काही जिल्ह्यात थोडाफार पाऊस पडेल, पण म्हणून त्याने लगेच दुष्काळ हटेलं असंही काही नाही असं सानप यांनी स्पष्ट केले.
एकूणच कायतर महाराष्ट्रात सध्या एलनिनो निर्माण झालेली दुष्काळाचे हे संकट भविष्यातील सुपर एलनिनो आणखी गडद होऊ शकते असा इशारा सानप यांनी दिला. अल निनोच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रात मान्सूनचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे. यामुळे महाष्ट्रातील अनेक जिल्हे अद्याप कोरडे आहेत. महाराष्ट्रात दुष्काळस्थिती निर्माण झाली आहे.
दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या विदर्भात शेतकऱ्यांसाठी थोडी दिलासादायक बातमी आहे. विदर्भात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पूर्व आणि पश्चिम विदर्भात 23 तारखेला सायंकाळपासून पुढील तीन दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ जिल्ह्यात 24 आणि 25 ला पावसाचा ॲारेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विजेच्या कडकडाटासह वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा नागपूर हवामान विभागाने दिला आहे. पूर्व विदर्भात 23 तारखेला सायंकाळपासून पावसाला सुरुवात होऊ शकते. बंगालच्या खाडीत कमी दाबाचं क्षेत्र तयार झाल्याने विदर्भात चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे.
ओडिशा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश, झारखंड, अंदमान आणि निकोबार बेटे, आसाम, मेघालय, गोवा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये मध्यम पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये हलका पाऊस पडेल.