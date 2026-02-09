'आय आँट इट म्हणजे आँट इट' फेम निर्मला नवले पराभूत; Viral सरपंच किती मतांनी हरली पाहिलं का?

Zilla Parishad Election Result 2026: सोशल मीडियावर झगमगत्या आयुष्यामुळे, रेंज रोव्हर कारच्या व्हायरल व्हिडीओमुळे आणि ‘हाय-प्रोफाइल सरपंच’ अशी ओळख निर्माण करणाऱ्या कारेगावच्या माजी सरपंच निर्मला नवले पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. मात्र यावेळी कारण वेगळंच आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या निकालात त्यांच्या विजयाची अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना, शिरूर पंचायत समितीतील कारेगाव गणातून त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला आहे. अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळूनही, पराभव झाला आहे. सोशल मीडिया लोकप्रियता आणि प्रत्यक्ष राजकारणातील गणित यामधील फरक पुन्हा एकदा या निकालातून ठळकपणे समोर आला आहे.
“इ वॉन्टेड म्हणजे वॉन्टेड....मला जे हवं असतं ते मला मिळायलाच हवं, आणि ते शुभम मला मिळवून देतात. मला यामुळे सवय लागली आहे” असं वक्तव्य करत रेंज रोव्हर कार मिळाल्यानंतर आनंदाने उड्या मारतानाचा व्हिडीओ निर्मला नवले यांनी त्यांच्या युट्यूब चॅनेलवर शेअर केला होता. हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला होता. या व्हिडीओनंतर ‘सरपंच पदावर इतकं कमावता येतं का?’ अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात उमटल्या होत्या.
पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर तालुक्यातील कारेगाव पंचायत समिती गणातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या इन्स्टास्टार माजी सरपंच निर्मला नवले यांचा 393 मतांनी पराभव झालाय. निर्मला नवले यांना 6500 मते पडलीय तर भाजपच्या मनीषा पाचंगे यांना 6693 मते पडलीय. निर्मला नवले यांना पराभव पत्करावा लागल्याने हा त्यांना मोठा धक्का मानला जातोय.
राज्यात 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समितींसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. यामध्ये शिरूर पंचायत समितीचाही समावेश होता. कारेगाव गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुन्हा एकदा निर्मला नवले यांना संधी दिली होती. त्यांच्या विरोधात भाजपकडून मनीषा पाचंगे या निवडणूक रिंगणात होत्या. या निवडणुकीत मात्र चित्र बदललं. भाजपच्या मनीषा पाचंगे यांनी निर्मला नवले यांचा सुमारे 2700 मतांनी पराभव करत विजय मिळवला.
निर्मला नवले या कारेगावच्या माजी सरपंच असून त्या आयटी इंजिनिअर आहेत. उच्चशिक्षित सरपंच म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली होती. सोशल मीडियावर त्यांचे पाच लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून त्यांना यापूर्वी उमेदवारी मिळाली होती आणि त्या विजयीही झाल्या होत्या.