पुणे कोरेगाव 40 एकर जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात वकिलांचा मोठा खुलासा; अमेडिया कंपनी 300 कोटी रुपये कशी भरणार होती?

Pune Parth Pawar Land Case : पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील 40 एकर जमिनीचा पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपानीने बनावट व्यवहार करून कागदोपत्री ही जागा हडप केल्याप्रकारणी राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय विकास खारगे समिती अमेडिया कंपनीचे वकील प्रशांत पाटील यांची शुक्रवारी झाडाझडती घेतली. हा व्यवहार बनावट असल्याचे ‘झी-२४ तास’ ने सिद्ध केल्यानंतर राज्य सरकार आता खारगे यांच्या माध्यमातून बारकाईने तपास करीत आहेत. अमेडिया कंपनीचे वकील प्रशांत पाटील यांनी कंपनीची बाजू समितीसमोर मांडली. समितीनं अमेडियाच्या वकिलांची झाडाझडती घेतल्याची माहिती समोर आलीय. यावेळी अमेडिया कंपनीच्या वकिलांवर समितीनं प्रश्नांची सरबत्ती केल्याची माहिती समोर आलीये.
जमीन व्यवहारासाठी अमेडियाकडून दिग्विजय पाटील यांना अधिकार होता का? जमीन व्यवहारात अमेडिया कंपनी 300 कोटी रुपये कशी भरणार होती? व्यवहाराआधी वकील म्हणून जमिनीचे टायटल चेक केले होते का?व्यवहारासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना डावलून थेट उपनिबंधकाकडे का गेला? असे प्रश्न विचारण्यात आले. जवळपास 70 मिनिटं अमेडियाचे वकील समितीच्या प्रश्नांना उत्तर देत होते... समितीसमोर झालेल्या प्रश्नोत्तरांचा तपशील देण्यास अमेडियाच्या वकिलांनी नकार दिला. सरकार आता खारगे यांच्या माध्यमातून बारकाईने तपास करीत आहेत. या व्यवहारातील टप्पे, त्यातील बेकायदेशीरपणा शोधण्यासाठी खारगे यांनी पुण्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा केली होती. त्याचवेळी जिल्हाधिकारी, मुद्रांक शुल्क, जमाबंदी आयुक्त आणि विभागीय आयुक्तांकडील चौकशी, तपासांचे अहवाल घेतले आहे.
दरम्यान, चौकशीचा भाग म्हणून, या प्रकरणी आरोपी, परामाउंट कंपनीच्या शीतल तेजवानी यांच्या वकिलांनी खारगे यांच्याकडे आपली बाजू मांडली. याच घटनेतील दुसरे आरोपी, अमेडियाचे संचालक दिग्विजय पाटील यांचे वकील प्रशांत पाटील यांनीही 70 मिनिटे खुलासा केला. खारगे समितीनं 5 डिसेंबरला अमेडिया कंपनीला पुन्हा चौकशीसाठी बोलावलंय. या समितीसमोर 5 डिसेंबरला स्वतः दिग्विजय पाटील, पार्थ पवार हजर होणार की अमेडियाचे वकीलच बाजू मांडणार याकडं सर्वांचच लक्ष लागलंय.