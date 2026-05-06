'...म्हणून मला अटक केली', पर्वतीत 9 वर्षांच्या नातीवर अत्याचार करणाऱ्या आजोबाचा कोर्टात अजब दावा, 'एका बाईने...'

Pune Parvati Rape Case: पुण्यातील नसरापूर येथे चिमुरडीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी संतापाची लाट असतानाच पर्वती येथील धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. एका आजोबानेच आपल्या 9 वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार केला आहे. या नराधम आजोबाला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. 9 वर्षाच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या विरोधात पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दारूच्या नशेत आरोपीने चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार केले. दरम्यान पुणे सत्र न्यायालयात हजर केलं असता 8 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.
कोर्टात हजर केल्यानंतर कोर्टाने नाव आणि तुला काय केलं आहे माहिती आहे का हे विचारलं. आरोपीचे नाव अंबादास जाधव असल्याचं कोर्टाला सागितलं. पोलिसांनी का अटक केली असं कोर्टाने आरोपीला विचारलं. त्यावर, एका बाईने अफवा उठवली म्हणून मला अटक केली असं त्याने सांगितलं.
दरम्यान पोलिसांनी मेडिकल करायचं आहे, असे गुन्हे कुठे केले आहेत का? याचा तपास करायचा आहे. मोबाईल जप्त करून तपास करायचा आहे असं सांगितलं. स्वतःच्या नातीसोबत दुष्कृत्य केलं. शेजाऱच्या बाईने साक्ष दिली आहे. त्यावरून तिचा जबाब घेतला आहे. गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे असंही पोलिसांनी सांगितलं. पोलिसांनी 3 दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली होती. मात्र कोर्टाने 2 दिवसांची दिली आहे.
पुण्याच्या थेऊरमध्ये नसरापूर घटनेची पुनरावृत्ती झाली आहे. सहा वर्षांच्या चिमुरडीवर गिरणी चालकाने लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केला. आपल्या आजोबांकडे पुण्याजवळील थेऊर या गावी राहायला आलेल्या सहा वर्ष चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न करण्यात आला. अल्पवयीन मुलगी पुण्यातील राहणारी असून आपल्या आजोबाकडे उन्हाळी सुट्टीसाठी आली होती.
आजोबाच्या शेजारी राहणाऱ्या नराधम 42 वर्षं आरोपीने पीडितेवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर नागरिक आणि पोलिसांनी तात्काळ धाव घेत आरोपीला ताब्यात घेऊन लोणी काळभोर पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेनंतर नागरिकांमध्ये मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे. आरोपीला तात्काळ फाशी देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. नसरापूर पर्वती नंतर आता थेऊरमध्ये अल्पवयीन चिमुरडीच्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना समोर आल्याने जिल्ह्यात संतापाची लाट आहे.
मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांची राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांना पत्र पाठवलं आहे. राज्यातील महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारांना भिती बसली पाहिजे अशी शिक्षा झाली पाहिजे. नसरापूरच्या घटनेनंतर आतातरी राज्य सरकारने गंभीर होऊन महिला सुरक्षेवर काम करावे, यासाठी राज्यपाल यांनी जातीने लक्ष घालावे व ‘शक्ती’ कायदा लवकरात लवकर राज्यात लागू करावा यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांना पत्र पाठवून केली आहे.