'...म्हणून मला अटक केली', पर्वतीत 9 वर्षांच्या नातीवर अत्याचार करणाऱ्या आजोबाचा कोर्टात अजब दावा, 'एका बाईने...'

Pune Parvati Rape Case: पुण्यातील पर्वती येथे 9 वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधम आजोबावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याला अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान त्याने कोर्टात अजब दावा केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: May 6, 2026, 07:37 PM IST
Pune Parvati Rape Case: पुण्यातील नसरापूर येथे चिमुरडीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी संतापाची लाट असतानाच पर्वती येथील धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. एका आजोबानेच आपल्या 9 वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार केला आहे. या नराधम आजोबाला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. 9 वर्षाच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या विरोधात पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दारूच्या नशेत आरोपीने चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार केले. दरम्यान पुणे सत्र न्यायालयात हजर केलं असता 8 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. 

कोर्टात हजर केल्यानंतर कोर्टाने नाव आणि तुला काय केलं आहे माहिती आहे का हे विचारलं. आरोपीचे नाव अंबादास जाधव असल्याचं कोर्टाला सागितलं. पोलिसांनी का अटक केली असं कोर्टाने आरोपीला विचारलं. त्यावर, एका बाईने अफवा उठवली म्हणून मला अटक केली असं त्याने सांगितलं. 

दरम्यान पोलिसांनी मेडिकल करायचं आहे, असे गुन्हे कुठे केले आहेत का? याचा तपास करायचा आहे. मोबाईल जप्त करून तपास करायचा आहे असं सांगितलं. स्वतःच्या नातीसोबत दुष्कृत्य केलं. शेजाऱच्या बाईने साक्ष दिली आहे. त्यावरून तिचा जबाब घेतला आहे. गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे असंही पोलिसांनी सांगितलं. पोलिसांनी 3 दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली होती. मात्र कोर्टाने 2 दिवसांची दिली आहे. 

थेऊर मध्ये नसरापूर घटनेची पुनरावृत्ती

पुण्याच्या थेऊरमध्ये नसरापूर घटनेची पुनरावृत्ती झाली आहे. सहा वर्षांच्या चिमुरडीवर गिरणी चालकाने लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केला. आपल्या आजोबांकडे पुण्याजवळील थेऊर या गावी राहायला आलेल्या सहा वर्ष चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न करण्यात आला. अल्पवयीन मुलगी पुण्यातील राहणारी असून आपल्या आजोबाकडे उन्हाळी सुट्टीसाठी आली होती.

आजोबाच्या शेजारी राहणाऱ्या नराधम 42 वर्षं आरोपीने पीडितेवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर नागरिक आणि पोलिसांनी तात्काळ धाव घेत आरोपीला ताब्यात घेऊन लोणी काळभोर पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेनंतर नागरिकांमध्ये मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे. आरोपीला तात्काळ फाशी देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. नसरापूर पर्वती नंतर आता थेऊरमध्ये अल्पवयीन चिमुरडीच्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना समोर आल्याने जिल्ह्यात संतापाची लाट आहे. 

‘शक्ती’ कायदा लागू करा व पूर्णवेळ गृहमंत्री द्या - वर्षा गायकवाड यांची मागणी

मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांची राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांना पत्र पाठवलं आहे. राज्यातील महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारांना भिती बसली पाहिजे अशी शिक्षा झाली पाहिजे. नसरापूरच्या घटनेनंतर आतातरी राज्य सरकारने गंभीर होऊन महिला सुरक्षेवर काम करावे, यासाठी राज्यपाल यांनी जातीने लक्ष घालावे व ‘शक्ती’ कायदा लवकरात लवकर राज्यात लागू करावा यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांना पत्र पाठवून केली आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

