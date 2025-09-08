पुणे पॅटर्न! महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात एकावेळी 17 जणांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई

Akola Crime News : पुणे शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिस संघटित गुन्हेगारांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करतात. हाच पुणे पॅटर्न आता महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पहायला मिळत आहे. अकोला येथे 17 जणांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. हिंसक प्रकरणातील आरोपींविरोधात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी अकोला शहरातील कृषी नगर भागात दोन गटात झालेल्या हिंसक प्रकरणातील 17 गुन्हेगारांच्या टोळीविरुद्ध महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MOCCA/मोक्का) अंतर्गत कारवाई केली आहे. या वर्षांमधील मोक्काची ही पहीली कार्यवाही आहे. अकोला शहरातील सिव्हील लाईन पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणा-या कृषीनगरा मध्ये दोन गटात जुन्या भांडणाच्या कारणावरून वर्चस्वासाठी वाद झाल्याने एका गटातील आरोपीतांनी तलवारी, लोखंडी पाईप, कु-हाड, फरशी तसेच अग्निशस्त्राचा वापर करून दुसऱ्या गटातील महीला व पुरुषांना जिवे मारण्याचे उददेशाने हल्ला करून गंभीर जखमी केले होते.
अकोल्यात दहशत माजवणाऱ्या या गुन्हेगारांवर शस्त्र अधिनियम व सहकलम 135 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमा अंतर्गत या टोळीप्रमुखासह एकुण 17 आरोपीं विरोध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यातील आरोपींचे या गुन्ह्यासहीत मागील 10 वर्षाचे अभिलेख तपासले असता टोळी प्रमुख शुभम विजय हिवाळे व इतर सदस्य यांच्या विरोधात साधी तसेच गंभीर दुखापत करणे, घातक शस्त्रांनी हल्ले करणे, खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, दंगा, बेकायदेशीर जमाव जमविणे, शस्त्रसज्ज दंगा करणे, अश्लील शिवीगाळ करणे तसेच बेकायदेशीररीत्या शस्त्रे व अग्निशस्त्रे बाळगणे असे गुन्हे दाखल आहेत.
या मधील बहुतेक आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत असुन गेल्या दहा वर्षांत त्यांच्या विरोधात विविध प्रकरणांत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत. अकोला जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहून शांतता राहावी करीता अशा प्रकारचे टोळीने गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे करणारे गुन्हेगारांवर मकोका कायद्या अंतर्गत कठोर कारवाईचा इशारा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी दिला आहे.