पिंपरी चिंचवड राजे 'अजित ' आणि त्यांचे शिलेदार....!

कैलास पुरी झी 24 तास, पिंपरी चिंचवड : जवळपास 15 वर्ष एक हाती सत्ता गाजवलेल्या पिंपरी चिंचवड परगण्यातील साम्राज्य 2017 च्या महापालिका निवडणुकात खालसा झालं आणि या शहरावर आतोनात प्रेम करणाऱ्या राजे अजित उर्फ दादा यांच्या मनाला अतीव वेदना झाल्या....! परगण्याचे रूप पालटण्यासाठी केलेले आतोनात कष्ट वाया गेल्याचे शल्य त्यांना बोचू लागले...! हे शल्य परगण्यात आल्यावर किती तरी वेळी त्यांनी शिलेदारांना बोलून दाखवले.....! हे शल्य दूर करायचे तर एकच उपाय....पिंपरी चिंचवड परगणा पुन्हा ताब्यात घेण्याचा...! पुन्हा घड्याळाची टिकटिक शहरात त्याच विजयी सुरात वाजवण्याची...! आणि ही संधी अखेर राजे अजित उर्फ दादांना मिळाली..! सर्वोच्च न्याय व्यवस्थेने पालिका परगणा रणसंग्राम जानेवारी पूर्वी घेण्याचा आदेश काढल्याने राजे अजित यांनी मोर्चा वळवला तो प्रिय असलेल्या पिंपरी चिंचवड परगण्याकडे...!
महापालिका रणसंग्राम केंव्हाही होण्याच्या शक्यतेने राजे अजित यांनी परगण्यात अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन सुरू केले...! जनतेशी तुटलेला संवाद अधिक घट्ट करण्यासाठी त्यांनी थेट जनसंवाद दौरा आखला...! परगण्यातील हजारो नागरिकांनी त्यांच्या तक्रारी मांडल्या नंतर शहरातले आपले शिलेदार किती कुचकामी आहेत हा विचार त्यांच्या मनाला शिवून गेला. हे कित्येक वर्ष जनतेत गेले की नाही असा प्रश त्यांना पडला. तो विचार दूर करत परगणा काबीज करण्याचा मनसुबा आठवत त्यांनी हजारो तक्रारी ऐकल्या....! फक्त जनतेशीच नाही तर परगण्यातील घड्याळ प्रांताच्या काही अडगळीत पडलेल्या तर काही दुर्लक्षित झालेल्या शिलेदारांना पुन्हा प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रवादी परिवार मिलन आयोजित केले....अगदी सकाळ पासून रात्री पर्यंत त्यांनी शिलेदारांच्या भेटी गाठी घेतल्या....! हिंजवडी आणि चाकण प्रांताच्या समस्या सोडवण्यासाठी अगदी पहाटे रस्त्यावर उतरलेल्या राजे अजित यांनी महापालिका मुख्यालयात ही अगदी सकाळच्या प्रहरात हजेरी लावली...! आपल्या या झंझावाती दौऱ्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिका रणसंग्रामात परगना पुन्हा ताब्यात घेऊ असा विश्वास राजे अजित उर्फ दादांना आला....!
राजे अजित यांच्या अगदी पहाटेच सुरू होणाऱ्या या दौऱ्यांमुळे शहरातील घड्याळ प्रांताचे काही पदाधिकारी मात्र चांगलेच त्रासलेत....! सूर्य उगवल्यानंतरच ज्यांचा दिवस सुरू होतो अशा या शिलेदारांना पहाटेच उठाव लागत असल्याने ते कमालीचे अस्वस्थ झाले..! दादांनी यावं जादूची कांडी फिरवावी आणि आपल्याला परगण्याचे महापौर करावं, स्थायी समितीच्या रूपान तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हातात द्याव्यात अशी स्वप्न पडत असलेल्या काही शिलेदारांना मात्र दादांचा शहरातील झंजावात भलताच कठीण वाटू लागला..तर दुसरीकडे प्रांतावर आपण अनभिषिक्त सत्ता गाजवली तो प्रांत घेण्याचा निश्चय राजे अजित यांनी पक्का केला पण अनेक शिलेदारांना मात्र जे काही करायचे ते राजे अजित यांनीच करावे अस वाटू लागले. या सर्व गदारोळात विधानसभा रणसंग्रामात विजयी झालेल्या कमळ प्रांताच्या राजे महेश आणि राजे शंकर यांच्या पेक्षा त्यांच्या विजयात ' मोलाचा ' वाटा उचललेल्या आणि आपण आता त्यांच्या पेक्षाही मोठे झाल्याचा आभास झालेल्या चाणक्य आणि सल्लागार मंडळाला हा रणसंग्राम जिंकू असा विश्वास वाटत राहिला.... परगण्यातील जनता मात्र पावसामुळे रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे झालेली कंबरदुखी विसरत उद्याच्या चिंतेतच निद्रिस्त झाली...!