English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pune News : पहाटेचा वाद अन्..., नगसेवक करण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या पतीलाच पत्नीने संपवलं; कारण वाचून धक्का बसेल

Pimpri Chinchwad crime news : गुन्ह्याच्या घटनेनं पिंपची चिंचवड हादरलं... पती पत्नीचा वाद इतका विकोपास गेला की, लहानग्या मुलांचा विचार न करताच...   

सायली पाटील | Updated: Oct 24, 2025, 12:24 PM IST
Pune News : पहाटेचा वाद अन्..., नगसेवक करण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या पतीलाच पत्नीने संपवलं; कारण वाचून धक्का बसेल

Pimpri Chinchwad crime news : पती आणि पत्नीच्या नात्याला अतिशय धक्कादायक वळण देणारी घटना 24 ऑक्टोबर 2025 च्या पहाटे पिंपरी चिंचवड इथं घडली. जिथं एका महिलेनं तिच्याच पतीची अतिशय निघृणपणे हत्या केली. प्राथमिक माहितीनुसार पतीच्या सततच्या चारित्र्याच्या संशयाला कंटाळून पत्नीने त्याची गळा आवळून हत्या केली. या घटनेमुळे सदर परिसरात एकच खळबळ उडाली. 

Add Zee News as a Preferred Source

नकुल आनंद भोईर असं हत्या झालेल्या व्यक्तीचं नाव असून, चैताली भोईर असं हत्या करणाऱ्या पत्नीचं (महिला आरोपीचं) नाव आहे. शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारात तीन वाजता या दोघांमध्ये कडाक्याचं भांडण झालं. चारित्र्याच्या संशयावरून जोरदार वाद झाला आणि हा वाद विकोपाला गेल्याने  रागाच्या भरात पत्नीने पतीचा कापडाने गळा आवळून खून केला. याप्रकरणाची माहिती मिळताच पोलिसांनी चैताली भोईरला तात्काळ ताब्यात घेत प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केला. 

या दाम्पत्याला दोन लहान मुलं असून त्यांचं वय 5 आणि 2 वर्षे असल्याचं सांगितलं जात आहे. ज्यामध्ये पत्नीच्या या कृत्यानंतर आता मुलांवर आणि या संपूर्ण कुटुंबावरच सावट आल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

पत्नीला राजकारणात उतरवू इच्छित होता नकुल 

नकुल भोईल हा समाजकारणात बऱ्यापैकी सक्रिय होता. अनेक सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये त्याचा सहभाग असायचा. मराठा क्रांती मोर्चासह अनेक संघटनांच्या कार्यक्रमांमध्येही तो सहभागी होती. काही नेत्यांशी त्यांचे जवळचे संबंध असल्याची माहितीसुद्धा समोर आली. सामाजिक कार्य असंच सुरू ठेवण्यासाठी तो गेल्या काही काळापासून पत्नीला नगरसेवक बनवू इच्छित होता. इतकंच नव्हे, तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्येसुद्धा तो पत्नीला तिकीट मिळवू पाहत होता. ज्यामुळं आता नकुल आणि त्याच्या पत्नीमध्ये नेमका वाद इतका विकोपास का केला, त्यांच्या नात्यात नेमकं काय घडलं, याचाच तपास पोलीस अधिकारी घेत आहेत अशी माहिती मिळतेय. 

FAQ

घटना कुठे आणि कधी घडली?
ही घटना २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पहाटे पिंपरी-चिंचवडमधील चिंचवडगाव, माणिक कॉलनी येथील त्यांच्या घरी घडली. पत्नी चैताली भोईरने पती नकुल आनंद भोईर यांचा कापडाने गळा आवळून खून केला.

हत्या का झाली?
प्राथमिक माहितीनुसार, नकुल भोईर हे पत्नी चैताली यांच्या चारित्र्यावर सतत संशय घेत असत. यावरून दोघांमध्ये वारंवार वाद होत असत. शुक्रवारी पहाटी झालेल्या जोरदार भांडणात रागाच्या उन्मादात चैतालीने हा प्रकार केल्याचे सांगितले जाते.

नकुल भोईर कोण होते?
नकुल आनंद भोईर हे सामाजिक कार्यकर्ते होते. ते संभाजी ब्रिगेड, मराठा क्रांती मोर्चा आणि इतर संघटनांशी संबंधित होते. ते अनेक सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय असत आणि काही राजकीय नेत्यांशी जवळचे संबंध होते.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
pimpri chinchwadpimpri chinchwad newspunepune crime newswife killed Husband

इतर बातम्या

'जाग आलीच ती आगीचे लोट...' हैदराबाद बंगलुरु बस अप...

भारत