/पुण्यातील विषारी दारु प्रकरणात सर्वात मोठी कारवाई; 3 पोलिस अधिकाऱ्यांचे निलंबन; 13 जणांचा मृत्यू

पुण्यातील विषारी दारूकांड प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. हडपसर पोलीस ठाण्यातील तीन पोलीस अधिकारी निलंबीत करण्यात आले.
Pune Pimpri Chinchwad Liquor Case : पुण्याच्या पिंपरी चिंचवडच्या फुगेवाडीत विषारी दारूमुळे 13 जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आठ जणांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात आता मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात 3 पोलिस अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे या घटनेची मुख्यमंत्री फडणवीसांनी देखील गंभीर दखल घेतली आहे, या प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
पुण्यातील विषारी दारू प्रकरण; पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी मोठी कारवाई केली आहे. हडपसर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी मोगले , एपीआय सिकलगर आणि पोलीस उपनिरीक्षक मुलानी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर, हडपसर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकपदी अशोक इप्पर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पुण्याच्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये विषारी दारूमुळे 13 जणांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी 8 जणांना अटक केली आहे, या घटनेमुळे संपूर्ण पुणे शहर हादरलंय. यातील मुख्य आरोपी योगेश वानखेडे याने दारूमध्ये मिथेनॉल टाकल्यानं ही घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे, दरम्यान या प्रकरणाता तपास पोलिसांकडून सुरू आहे, मात्र घरातील करत्या व्यक्तींचा अचानक मृत्यू झाल्यानं पीडित कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
या प्रकरणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं मुख्य आरोपी योगेश वानखेडेला अटक केली आहे. आरोपी योगेश वानखेडेनं मुंबईवरून मिथेनॉल आणलं, दारूमध्ये मिथेनॉल टाकून ती दारू 4 विक्रेत्यांना दिली. फुगेवाडी, दापोडी, हडपसर, चतुर्श्रृंगी परिसरात दारु विकली. योगेश वानखेडे याच्यावर याआधी देखील अनेक गुन्हा दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान दारू अड्ड्याचा मालक कर्नलसिंह विरखा आणि त्याच्या मुलाला देखील अटक करण्यात आली. फॉरेन्सिक टीमकडून दारुच्या नमुन्याची तपासणी करण्यात येणार आहे.
पांडुरंग सखाराम फुगे (वय ५३ वर्षे)
अकबर अजिमखान पठाण (वय ४८ वर्षे)
राजेश शांताराम राजपूत (वय ५० वर्षे)
आनंद पांडेराव देसाई (वय ५३ वर्षे)
आनंद काशीनाथ निकाळजे (वय ६४ वर्षे)
भिमण्णा बसण्णा नागराल (वय २७ वर्षे)
अक्षय अशोक अवसरमल (वय २८ वर्षे)
सचिन रामचंद्र नेटके (वय ३६ वर्षे)
सुरप्पा मनप्पा बंगारी (वय ५५ वर्षे)
(सर्व राहणार - फुगेवाडी, दापोडी)
रुग्णालयात उपचार सुरू असलेले नागरिक (प्रकृती गंभीर
सुभाष डिग्गीकर (वय ६६ वर्षे, रा. फुगेवाडी)
चंदन रामबली कुमार (वय २६ वर्षे, रा. दापोडी)
श्रीमंत शिवपुत्र कोळी (वय ५२ वर्षे, रा. फुगेवाडी)
जितू मनोहर शेदतपुरी (वय ३१ वर्षे, रा. फुगेवाडी)
प्रकाश उमाजी राठोड (वय ६५ वर्षे, रा. फुगेवाडी)