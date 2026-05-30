/पुण्यातील विषारी दारु प्रकरणात महाराष्ट्रातील वादग्रस्त IAS अधिकाऱ्याची एन्ट्री! पुण्यापासून 155 KM अंतरावर असलेल्या शहरात मोठी धडक कारवाई

Pune Pimpri Chinchwad Liquor Case : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये गावठी दारू पिल्याने तब्बल 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणाचा तपास आता CIDकडे गेला असला तरी दापोडी पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला. तर, दुसरीकडे पुणे विषारी दारू प्रकरणात महाराष्ट्रातील वादग्रस्त IAS अधिकारी तुकाराम मुंढेंची एन्ट्री झाली आहे. पुण्यातील घटनेचे भिवंडी कनेक्शन उघड करत तुकाराम मुंडे यांनी मोठी कारवाई केली आहे. पुण्यात विषारी दारू बनवण्यासाठी मिथेनॉल पुरवणाऱ्यावर धडक कारवाई करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी योगेश वानखेडेला आणि कर्नलसिंग विरखाला अटक केली आहे. यातील आरोपी योगेश वानखेडे यानेच दारुमध्ये मिथेनॉल मिसळल्यानं ही घटना घडली अशी माहिती समोर आली. योगेश वानखेडे हा दारू वितरीत करण्याचं काम करत होता. तर कर्नलसिंग विरखा दारु गुत्त्याचा मालक आहे. प्रकरणाचा मुख्य आरोपी असलेल्या योगेश वानखेडे याने 800 रुपयांच्या फायद्यासाठी दारूमध्ये मिथेनॉल मिक्स केल्याचं समोर आलंय. हे मिथेनॉल त्याने ऑनलाईन खरेदी केल्याचंही समोर आले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये गावठी दारू पिल्याने तब्बल 18 जणांचा मृत्यू झाला. अवघ्या 30 रुपयांत मिळणाऱ्या या दारूच्या सेवनामुळे अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. दारूत 'मिथेनॉल' हे विषारी रसायन मिसळल्यामुळे हे मृत्यू तांडव घडल्याचे समोर येताच अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे (एफडीए) आयुक्त श्री तुकाराम मुंढे यांनी 'मिथेनॉल'चा अवैध साठा करणाऱ्यावर कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार, भिवंडी परिसरातील रेक्स इंटरनॅशनल कंपनीवर धाड टाकून 'मिथेनॉल' या विषारी रसायनाचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला. विशेष म्हणजे, याच कंपनीकडून पुण्याच्या विक्रेत्याने दारूत 'मिथेनॉल' मिसळले होते.
विषारी दारूमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींनी कर्नालसिंग विरका याच्या फुगेवाडी येथील घरी हातभट्टीची दारू सेवन केली होती. विरका याने योगेश वानखेडे याच्याकडून दारू मिळवली होती. योगेश हा उरळी कांचन येथील राजू प्रजापती याच्याकडून दारू आणून इतरांना पुरवठा करत होता. पुण्यातील घटनेत दारूमध्ये वापरण्यात आलेले 'मिथेनॉल' हे मे. रेक्स इंटरनॅशनल यांच्याकडून प्राप्त झाल्याचे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले आहे. या कंपनीचे कार्यालय वाशी येथे असून गोदाम भिवंडीतील अनंत अँड कंपनी, गाळा क्रमांक ५४४/ए, म्हात्रे कंपाउंड, अंजुर रोड, वळगाव येथे आहे. माहिती मिळताच एफडीए अधिकाऱ्यांनी धाड टाकली. त्यावेळी संस्थेचे मालक अरुणकुमार चौबे व सक्षम व्यक्ती अभिषेक अरुणकुमार चौबे उपस्थित नव्हते. चौकशीदरम्यान त्यांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ताब्यात घेतल्याचे समोर आले.
या कारवाईत संबधीत कंपनीत 5,929 किलोग्रॅम 'मिथेनॉल'चा साठा आढळून आला. विशेष म्हणजे, या विषारी द्रव्याची कोणतीही नोंद उपलब्ध नव्हती. साठा नोंदवहीदेखील आढळली नाही. विषारीद्रव्य कायद्यातील नियमांनुसार संस्थेकडे सदर द्रव्यांच्या खरेदी-विक्रीचा कोणताही तपशील उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे या विषारी द्रव्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून संपूर्ण साठा जप्त करण्यात आला आहे.