 Mayor Reservation: महाराष्ट्रातील अनेक महापालिकांमध्ये महापौर पदासाठी  महिला नेतृत्वाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 22, 2026, 02:33 PM IST
महाराष्ट्रातील 'या' महापालिकांमध्ये महापौर पदासाठी महिला आरक्षणाची घोषणा, कोणाला मिळणार संधी?
महिला आरक्षण

Pune Pimpri Chinchwad: राज्यातील एकूण 29 महानगरपालिकांमध्ये महापौरांच्या जागांसाठी आरक्षणाची सोडत नुकतीच काढण्यात आलीय. या प्रक्रियेत विविध प्रवर्गांनुसार जागा वाटप झाल्या आहेत, ज्यात सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांचा समावेश आहे. काही ठिकाणी महिलांसाठी विशेष आरक्षण देण्यात आलंय. या घोषणेनंतर राजकीय वातावरणात चर्चा सुरू झाली असून, संभाव्य उमेदवारांच्या नावांवर विचारमंथन सुरू आहे. विशेषतः पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये महिलांसाठी आरक्षण निघाल्याने पुरुष नेत्यांच्या आकांक्षा धुळीस मिळाल्या आहेत. ही सोडत 22 जानेवारी 2026 रोजी जाहीर झाली असून यामुळे महिला नेतृत्वाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

काय नेमकं प्रकरण?

पुणे महापौरपद महिला खुला प्रवर्गसाठी राखीव बनल्याने गणेश बीडकर, श्रीनाथ भिमाले यांच्या तीव्र इच्छुकांची संधी हुकलीय.महिला ओपण मधून सर्वाधिक आघाडीवर या मंजुषा नागपुरे, वर्षा तापकिर, माणसी देशपांडे, रंजना टिळेकर आणि स्वरदा बापट यांच्यापैकी कोणाचीही लॉटरी लागू शकते.त्यातही मंजुषा नागपुरे या बिनविरोध निवडून आल्या असून सीएम फडणवीस यांच्याही निकटवर्तीय मानल्या जातात तसंच कट्टर हिंदुत्व वादी मानल्या जातात.तर माणसी देशपांडे या राज्यमंञी माधुरी मिसाळ यांच्या नातेवाईक असल्याने माधुरीताई त्यांच्यासाठीही आग्रह धरू शकतात.रंजना टिळेकर या 5 टर्म नगरसेविका असून त्यांनी त्यांच्या प्रभागात ठरवून चारही महिला नगरसेवक निवडून आणल्यात आमदार पूञ योगेश टिळेकर च्या आधीपासून त्या राजकारणात आहेत.या सर्वांंमधेही वर्षा तापकिर सर्वाधिक इच्छुक आहेत कारण मुक्ता टिळक यांना महापौर केलं त्यावेळेसच त्या इच्छुक होत्या. तर बापटांची सून म्हणून स्वरदा बापट यांचं नाव देखील चर्चेत आहे पण त्यांची ही पहिलीच टर्म असल्याने पहिल्या चार नावांमध्येच सर्वाधिक रस्सीखेच राहिल दरम्यान, महापौरपद महिला राखीव बनल्याने गणेश बीडकर हे आता सत्ताधारी भाजपचे मनपा सभागृह बनू शकतात.165 पैकी 88 नगरसेवकपदी महिला निवडून आल्यात तर पुरूष अवघे 77 आहेत. त्यामुळे यंदा पुणे मनपात महापौरपदासोबतच महिला नगरसेविकांची संख्या देखील अधिक आहे.

पुणे महापालिकेत महिलांसाठी आरक्षण

पुणे महानगरपालिकेत महापौर पद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या महिला नगरसेविकांना मोठी संधी मिळणार आहे. या आरक्षणामुळे शहरातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. आता महापौर म्हणून महिला नेत्या दिसणार असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली शहराच्या विकासकार्यांना वेग येईल अशी अपेक्षा आहे. या सोडतीमुळे दिग्गज पुरुष नेत्यांना मागे राहावे लागेस असं चित्र दिसतंय. पुण्यातील निवडणुकीत भाजपने बहुमत मिळवले असल्याने त्यांच्या पक्षातील महिलाच महापौर होणार हे निश्चित झालंय. 

पुण्यातील संभाव्य महिला उमेदवार

पुण्यात महापौर पदासाठी अनेक महिला नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत. रंजना टिळेकर यांनी कोंढवा भागातून विजय मिळवला असून, त्या एक ताकदवान नेत्या आहेत. रोहिणी चिमटे खराडी भागातील विजयी उमेदवार आहेत. मंजुषा नागपुरे यांचा सिंहगड रोड भागात चांगला प्रभाव आहे आणि त्या अनुभवी आहेत. वीणा घोष धायरी भागातून निवडून आल्या. प्राची आल्हाट महंमदवाडी भागातील आहेत. मृणाल कांबळे यांनी काशेवाडी भागातून मोठा विजय मिळवला. वर्षा तापकीर धनकवडी भागातील आहेत, तर मानसी देशपांडे बिबवेवाडी भागातून विजयी झाल्या. या सर्व महिलांच्या राजकीय अनुभव आणि जनसंपर्कामुळे त्यांना संधी मिळू शकते. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत महिलांसाठी आरक्षण

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतही महापौर पद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव आहे. येथेही भाजपच्या महिला नगरसेविकांना प्राधान्य मिळणार आहे. या आरक्षणामुळे शहरातील महिला राजकारणाला चालना मिळेल. पुरुष नेत्यांच्या योजना धुळीस मिळाल्या असून, आता महिला नेतृत्वाची वेळ आली आहे. या सोडतीनंतर पक्षांतर्गत चर्चा वेगवान झाली आहे. शहराच्या विकासासाठी महिला महापौर फायदेशीर ठरेल असे मत व्यक्त होतंय. 

पिंपरी-चिंचवडातील संभाव्य महिला उमेदवार

पिंपरी-चिंचवडमध्येही अनेक महिला नेत्यांची नावे पुढे येत आहेत. पल्लवी जगताप, पल्लवी वाल्हेकर, कुंदा भिसे, स्नेहा कलाटे, सविता खुळे, आरती चोंधे, सुप्रिया चांदगुडे, शैलजा मोरे, हिरानानी घुले, राजश्री लांडगे, सोनाली गव्हाणे, नम्रता लोंढे आणि राणी पठारे या महिलांच्या नावांची चर्चा आहे. या सर्वजणी अनुभवी असून, त्यांचा पक्ष आणि जनतेत चांगला प्रभाव आहे. महापौर पदासाठी त्यांच्यातील एक निवडली जाईल. 

इतर महापालिकांमधील आरक्षणाचे चित्र

राज्यातील इतर 27 महापालिकांमध्येही विविध आरक्षणे जाहीर झाली आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबई आणि नागपूरमध्ये सर्वसाधारण महिलांसाठी, ठाण्यात अनुसूचित जातींसाठी, कल्याण-डोंबिवलीत अनुसूचित जमातींसाठी, कोल्हापूरमध्ये ओबीसीसाठी आरक्षण आहे. नाशिक, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, नांदेड, भिवंडी, धुळे येथे महिलांसाठी विशेष आरक्षण आहे. अकोला, चंद्रपूर, जळगाव अशा काही ठिकाणी ओबीसी महिलांसाठी जागा राखीव आहेत.

