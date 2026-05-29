/पुणे-पिंपरी हादरले, विषारी दारू प्रकरण गंभीर; 13 जणांचा मृत्यू, शहरभरात विक्रीचा धक्कादायक खुलासा

फुगेवाडी परिसरातील विषारी दारुबळीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधे विषारु दारु प्यायल्याने आत्तापर्यंत 13 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
विषारी दारुबळीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली आहे, फुगेवाडी परिसरामध्ये ही घटना घडली आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर आता नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. विषारी दारुबळीचं प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी हडपसरच्या झोपडपट्टीतल्या दारुच्या गुत्त्याची तोडफोड केली. याच परिसरात तेरा जणांचा विषारी दारु पिऊन मृत्यू झाला होता. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधे विषारु दारु प्यायल्याने आत्तापर्यंत 13 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे, तर अनेकजण गंभीर आहेत.
झोपडपट्टीत खुलेआम दारु विकली जात असताना पोलीस आणि एक्साईज विभागाला दारुचा गुत्ता का दिसत नाही असा सवाल रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे. विषारी दारुने अनेकांचा बळी गेल्यानंतर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हडपसरच्या पांढरे मळा भागातील दारु अड्ड्याची ही अशी तोडफोड केली. धक्कादायक बाब म्हणजे याच भागातील दोन जणांचा विषारी दारु पिऊन मृत्यू झाला आहे. आमदार रोहित पवार जेव्हा पीडित कुटुंबीयांच्या सांत्वनासाठी पोहचले तेव्हा कार्यकर्त्यांनी याच भागात एक दारुअड्डा सुरु असल्याची माहिती दिली.
हे ही वाचा
राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी दारु गुत्त्यावर जाऊन तिथं तुफान तोडफोड केली. दारु गुत्त्यावर दारुचे रिकामे फुगेही आढळून आले. परिसरामधील सगळ्यांना दारुचे अड्डे माहिती आहेत. दारु कुठं गाळली जाते आणि कुठं विकली जाते याचीही माहिती आहे. पण ही माहिती पोलिसांना कशी होत नाही असा सवाल रोहित पवारांनी उपस्थित केलाय.
पुण्य़ातल्या अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये हातभट्टीची दारु विकली जाते हे कुणीही नाकारणार नाही. पोलीस किंवा उत्पादन शुल्क विभागाची यंत्रणा मात्र त्यांच्यावर कारवाई करताना दिसत नाही. कारवाईसाठी पोलीस काय प्रत्येकवेळी दारुबळी जाण्याची वाट पाहत बसतात का असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित करण्यात आलाय. या परिसरामधील दोन नागरिकांना उपचार सुरु आहेत, हातभट्टीची गावठी (विषारी) दारूवर बंदी आहे तरीही प्यायल्यानेच या नागरिकांचा बळी गेल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे. आता या प्रकरणानंतर राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चा सुरु आहे, पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.