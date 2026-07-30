/तपासाच्या नावाखाली चक्क कास पठारावर पुणे पोलिसांची सहल, महिला अधिकाऱ्यांसह तिघांना पुढील 2 वर्षे...

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पुणे पोलीस साताऱ्यात गेले होते. पण तिथे पंचनामा केल्यानंतर सखोल चौकशी सोडून त्यांनी कास पठार फिरायला जाणे पसंत केलं. पुणे पोलिसांच्या या कृत्यानंतर एकच खळबळ माजली आहे. धक्कादायक म्हणजे या तपासासाठी त्यांच्यासोबत तक्रारदार महिलादेखील होती. खाकी वर्दीचा धाक दाखवत त्यांनी सातारात पर्यटनाची मजा घेतली. एवढंच नाहीतर ढाब्यांवर जाऊन मस्त पार्ट्या केल्याच उघड झालं आहे. पोलिसांच्या या कृत्याची दखल घेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तडकाफडकी मोठी कारवाई केलंय. विश्रामबाग पोलीस ठाण्यातील महिला पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार आणि पोलीस शिपाई यांच्या दोन वर्षांच्या वार्षिक वेतनवाढी रोखली आहे.
विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात एका कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्ह्या दाखल केला होता. या प्रकरणाच्या तपासासाठी 4 एप्रिल रोजी पुण्यातील तीन पोलीस कर्मचारी तक्रारदार महिलेला सोबत घेऊन साताऱ्याला गेले होते. पोलीस नियमानुसार पुणे पोलिसांनी प्रथम तिथल्या स्थानिक पोलीस स्टेशनला जाणे महत्त्वाचे असते. पण या पोलिसांनी तसं न करता, साताऱ्यातील एका प्रसिद्ध ढाब्यावर जाऊन मस्त मजा केली. या मजामस्तीनंतर ते दुपारी शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात गेले. धक्कादायक म्हणजे ज्या घटनास्थळी ते तपासासाठी गेले होते, तिथे कोणत्याही स्थानिक रहिवाशांची किंवा संबंधित व्यक्तींची त्यांनी सखोल चौकशीही केली नाही. तपास फक्त नावापुरता औपचारिकता म्हणून त्यांनी केला होता. त्यांनी तपासणी करण्याऐवजी थेट साताऱ्याचे प्रसिद्ध कास पठार आणि इतर पर्यटनस्थळे पाहिली.
या घटनेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, त्या पोलिसांसोबत गेलेली तक्रारदार महिला प्रचंड मानसिक तणावात असताना त्यांनी तीन दिवस ही मजा केली आहे. तिच्या घरी एक गंभीर आजारी रुग्ण असल्यामुळे तिला लवकरात लवकर पुण्यात यायचं होतं. त्यासाठी ती पोलिसांना वारंवार विनंती करत होती. मात्र, तिच्या या आर्त हाकेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून हे तीन पोलीस साताऱ्यात पर्यटनाचा मनमुराद आनंद घेत होते.
संताप तेव्हा होतो जेव्हा परतीच्या प्रवासात जेवण्यासाठी वाटेतील एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या घरी जेवण्यासाठी थांबले. त्यानंतर रात्री उशिरा पुण्यात पोहोचले. रात्र झाली आहे, तरीदेखील त्या तक्रारदार महिलेला सुरक्षित घरी सोडायचं तर तिला स्वारगेटला उतरायला सांगितलं. खूप विनती केल्यावर त्यांनी नारायण पेठ पोलीस चौकीपर्यंत सोडलं.