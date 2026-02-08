English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Police Recruitment 2026: पोलीस भरतीला सुरुवात कधी? अशी असेल निवड प्रक्रिया

Marathi News: शहरात लवकरच मोठी भरती प्रक्रिया सुरू होणार असून हजारो तरुणांसाठी ही मोठी बातमी आहे. या भरतीत काही वेगळे नियम आणि महत्त्वाचे टप्पेही असणार आहेत. शारिरीक चाचणी, परिक्षेतील नियम आणि एकूण एक महिती जाणून घ्या एका क्लिकवर...

प्रिती वेद | Updated: Feb 8, 2026, 12:15 PM IST
Police Recruitment Updates: पुण्यातील तरुणांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. शहर पोलीस दलात लवकरच मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू होत आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्या हजारो उमेदवारांनी या भरतीकडे आशेने पाहिले आहे. यंदा अर्जदारांची संख्या अपेक्षेपेक्षा जास्त असून स्पर्धा तीव्र असणार आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनानेही भरती प्रक्रिया सुरळीत आणि विश्वासार्ह व्हावी यासाठी विशेष तयारी केली आहे. आधुनिक साधनांचा वापर करून उमेदवारांची निवड पारदर्शक पद्धतीने करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे योग्य पात्रता असलेल्या उमेदवारांना संधी मिळावी हा मुख्य उद्देश ठेवण्यात आला आहे.

भरती कधीपासून सुरू होणार
पोलीस भरतीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया 16 February पासून सुरू होणार आहे. शहरातील पोलीस मुख्यालय तसेच राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 2 च्या मैदानावर मैदानी चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत. या संपूर्ण उपक्रमासाठी प्रशासनाने स्वतंत्र नियोजन केले आहे. उमेदवारांची गर्दी लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या टप्प्यांत चाचण्या होणार आहेत.

या भरतीत पोलीस अंमलदार, वाहनचालक आणि बँड पथकातील पदांसह एकूण 1633 जागा भरल्या जाणार आहेत. त्यासाठी सुमारे 1,39,000 उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. यामधील मोठा हिस्सा पुणे शहरातील 633 पदांसाठी असून जवळपास 39,000 जणांनी या जागांसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे स्पर्धा मोठी असणार असून प्रत्येक टप्पा महत्त्वाचा ठरणार आहे.

भरती प्रक्रिया कशी असेल
उमेदवारांची निवड दोन टप्प्यांत केली जाईल. प्रथम शारीरिक चाचणी आणि त्यानंतर लेखी परीक्षा होईल. शारीरिक तपासणीत उंची व छाती मोजमाप घेतले जाईल. त्यानंतर 100 मीटर धावणे, 1600 मीटर धावणे (महिलांसाठी 800 मीटर) आणि गोळाफेक अशा प्रकारांच्या चाचण्या घेतल्या जातील. या चाचणीसाठी एकूण 100 गुण असतील आणि किमान 50 गुण मिळवणे आवश्यक असेल.

तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पारदर्शकता
भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी प्रशासनाने विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. मैदानावर सर्वत्र CCTV देखरेख असणार आहे. तसेच RFID तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उमेदवारांची उपस्थिती आणि धावण्याचा वेळ अचूक नोंदवला जाणार आहे. यामुळे फेरफार किंवा शंका निर्माण होण्याची शक्यता कमी होणार आहे. योग्य पात्र उमेदवारांची निवड होऊन प्रक्रिया विश्वासार्ह राहावी, यासाठी पोलीस विभाग सज्ज झाला आहे.

