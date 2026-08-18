/पुणे पोलिसांकडून झाली मोठी चूक! असिम सरोदे यांनी थेट कायद्याच्या भाषेत सांगितले, पुणे पोलीसच कसे येणार अचडणीत?

पुणे पोलीस : पुण्यातील वाढती गुन्हेगारी, गँगवार तसेच विविध कारणांमुळे पुणे पोलीस नेहमीच चर्चेत असतात. अशातच आता पुणे पोलिसांकडून एक मोठी चूक झाली आहे. पुणे पोलिसांनी अस्तित्वात न आलेल्या काद्याअंतर्गत ब्रिटिश नागरिकावर गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे पुणे पोलीस अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील प्रसिद्ध वकिल असिम सरोदे यांनी थेट कायद्याच्या भाषेत याबाबत सांगितले आहे.
पुण्यात धर्मांतराच्या आरोपावरून दोन प्रकरणं उघडकीस आली आहेत. फुरसुंगी आणि गुरुवार पेठ परिसरात दोन घटना घडल्या आहेत. गुरुवार पेठेतील प्रकरणात ब्रिटनचा नागरिक असलेल्या पंकज देवनूर याच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. 7 ऑगस्ट रोजी गुरुवार पेठेत एका धार्मिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात पंकज देवनूर याला बोलावण्यात आलं होतं. त्यावेळी त्याने वारकरी संप्रदायासारखा पेहराव करून कीर्तनकाराच्या भूमिकेतून अभंग आणि कीर्तन सादवल्याचा आरोप आहे.
या कीर्तनाच्या माध्यमातून येशू हा सर्वस्वी देव असल्याचं सांगत ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार करण्यात आला आणि उपस्थित नागरिकांचं धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनेने केला आहे. या प्रकाराची माहिती मिळताच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली. 9 ऑगस्ट रोजी खडक पोलीस ठाण्यात ब्रिटनहून आलेल्या ख्रिश्चन धर्मगुरूविरोधात गुन्हा दाखल झाला. गुरुवार पेठेतील चर्चमध्ये प्रवचनाच्या माध्यमातून धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे
प्रवचनाच्या माध्यमातून धर्मपरिवर्तनाचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला आणि पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानंतर ब्रिटिश नागरिक असलेल्या या व्यक्तिविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम कायदा नुकताच महाराष्ट्रच्या विधिमंडळात मंजूर झाला. या कायद्याअंतर्गत पहिला गुन्हा पुण्यातील खडक पोलीस ठाण्यात नोंद झाला आहे.
महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम कायद्याला फक्त मंजूरी मिळाली आहे. हा कायदा अद्याप अस्तित्वात आलेला नाही. महाराष्ट्रात धर्म स्वातंत्र्य कायदाच्या तरतुदी 28 ऑगस्ट 2026 पासून अंमलात येणार आहेत. मात्र पुणे पोलीसांनी कायदा अंमलात येण्यापूर्वीच दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. धर्म स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर याला आवाहन दिले जाऊ शकते,कायदा पूर्णपणे अस्तित्वात आल्यानंतर अंमलबजावणी करावी, पुणे पोलीस आती उत्साही असतील त्यामुळे गुन्हा दाखल केला असेल असे असीम सरोदे म्हणाले.