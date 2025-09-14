पुण्यात ड्रोनच्या साहाय्याने पकडले चोर; पोलिसांच्या हायटेक तपासाची संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा

Pune Crime News : पुण्यात दिवसेंदिवस गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाड होत आहे. पुणे पोलिस अनेक आरोपींना जरेबंद करत आहेत. पुण्यात ड्रोनच्या साहाय्याने चोर पकडले आहेत. पोलिसांच्या हायटेक तपासाची संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा रगंली आहे. चोर कितीही शातीर असला तरी तो पोलिसांपासून वाचू शकत नाही असा संदेश पुणे पोलिसांनी या धाडसी कारवाईने दिला आहे.
पुण्याच्या पुरंदर तालुक्यातील जेजुरी पोलीस स्टेशन हद्दीत असलेल्या दौंडज गावामध्ये भर दिवसा दरोडा पडला. दरोडा टाकल्यानंतर फरार झालेल्या तीन चोरांना पोलीस आणि ग्रामस्थांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करून जेरबंद केले आहे. उसाच्या शेतात लपून बसलेल्या या दोन चोरट्यांना जेजुरी पोलिसांनी ड्रोनच्या साह्याने शोधून काढत ताब्यात घेतलं आहे.
पुणे पंढरपूर मार्गावरील नीरा रेल्वे गेटवर या चोरांना काही तरुणांना अडवलं. मात्र या तरुणांना या चोरट्यांनी पिस्टलचा धाक दाखवून पळ काढला. याच दरम्यान या तरुणांना एका चोरट्याला पकडण्यात ही यश आलं. तर दोघेजण ऊसामध्ये लपून बसले होते. यानंतर पोलिसांनी ड्रोनच्या मदतीने ऊसात लपलेल्या या चोरांचा शोध घेतला आणि तरुणांच्या मदतीने त्यांना ताब्यात घेतले. पोलीस आणि स्थानिक तरुण यांनी केलेल्या धाडसी कामगिरीच परिसरातून कौतुक होताना पाहायला मिळतेय तर जेजुरी पोलीस याबाबतचा अधिकचा तपास करत आहेत.
पुण्यातील आयुष कोमकर हत्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी आंदेकर टोळीला मोठा दणका दिला आहे. कौटुंबिक वादातून नातवाचा खून घडवून आणणा-या कुख्यात बंडू आंदेकर याच्यासह 13 जणांच्या टोळीविरूद्ध मकोकानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. त्यासोबतच आंदेकरच्या अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी महापालिकेसोबत पत्रव्यवहार केला आहे. टोळीचा आर्थिंक कणा मोडण्यासाठी पोलिसांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. तर गुन्ह्यात मदत करणा-या प्रत्येकाविरूद्ध कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं आहे. या हत्येतील एकंदर 13 पैकी 5 आरोपी फरार आहेत. या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यावर सहजासहजी जामीन मिळत नाही.