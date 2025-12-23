English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • पुण्यात पोलीस आयुक्तालयातच सुरु होता धक्कादायक प्रकार, आंदेकर टोळीच्या माणसाला जात होते फोन, तपास केला तर...

पुण्यात पोलीस आयुक्तालयातच सुरु होता धक्कादायक प्रकार, आंदेकर टोळीच्या माणसाला जात होते फोन, तपास केला तर...

पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या आदेशानुसार गुन्हे शाखेच्या पथकाने स्टेनलीला ताब्यात घेऊन चौकशी केली.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 23, 2025, 09:20 PM IST
पुण्यात पोलीस आयुक्तालयातच सुरु होता धक्कादायक प्रकार, आंदेकर टोळीच्या माणसाला जात होते फोन, तपास केला तर...

पुण्यातील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पुण पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांचे पीआरओ सहायक पोलीस फौजदार प्रवीण घाडगे आपल्या पदाचा गैरवापर करत असल्याचं उघड झालं आहे. ते एसीपीना फोन करुन, आंदेकर टोळीशी संपर्कात असलेला बिल्डर अविनाश पवार याला जमिनीच्या वाद प्रकरणात मदत मिळावी यासाठी दबाव टाकत होता. यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. तसंच मध्यस्थाला ताब्यात घेऊन चौकशी केली जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

जनसंपर्क अधिकारी पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांचे पीआरओ  सहायक पोलीस फौजदार प्रवीण घाडगे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू झाली असून, सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया  सुरू केली आहे, अशी माहिती पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिली आहे.

पुणे पोलीस आयुक्तांचे नाव सांगत एसीपीना फोन  करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न घाडगे यांनी केला होता. आंदेकर टोळीशी संपर्कात असलेला बिल्डर अविनाश पवार याला जमिनीच्या वाद प्रकरणात मदत मिळावी, यासाठी हा दबाव टाकला होता. मात्र संबंधित अधिकाऱ्याने कोणतीही मदत करण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यांनी याबाबत पोलीस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिला. त्यानुसार ‘स्टेनली’ नावाचा  मध्यस्थ म्हणून काम करत असल्याचे स्पष्ट झाले.  तो थेट घाडगे यांच्या संपर्कात असल्याचे उघड झाले. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या आदेशानुसार गुन्हे शाखेच्या पथकाने स्टेनलीला ताब्यात घेऊन चौकशी केली.

घाडगे यांनी प्रकरण मिटवण्यासह तडजोडीसाठी २० लाख रुपयांची मागणी केल्याचे स्टेनलीने कबूल केले. तसेच आंदेकर टोळीशी संबंधित अविनाश पवार याचे प्रकरण घेऊन  घाडगे यांच्याकडे गेल्याची कबुलीही दिली. घाडगे यांच्याविरोधात यापुर्वीही  पोलीस आयुक्तांकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन करून प्रकरणे मिटवण्याचा दबाव टाकत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. तक्रारीनंतर त्यांची  ‘भरोसा सेल’मध्ये बदली केली होती. मात्र तरीही त्यांच्या कृत्यांना आळा बसला नाही. पीआरओ पदाचा गैरवापर करून सातत्याने अनैतिक व बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी झाल्याने यांचे निलंबन केले आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Pune Policeamitesh kumarपुणे पोलीसअमितेश कुमारएसीपी

इतर बातम्या

महापालिका निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! ठाकरे बंधू आणि वंचितला डा...

महाराष्ट्र बातम्या