लहान मुलांना मोकळे सोडू नका, पुणे पोलिसांनी का दिल्या अजब सूचना? दुपारच्या सत्रातील शाळाही बंद

Pune Grand Tour 2026: पुणे पोलिसांनी शहरातील नागरिकांना पाळीव प्राण्यांना, लहान मुलांना सोसायटीच्या गेट जवळ मोकळे सोडू नका याशिवाय फुटपाथवर शिस्तबद्ध उभे राहून टाळ्या वाजवू शकता अशा अजब सूचना दिल्या आहेत. या सूचना वाचून तुम्हालाही प्रश्न पडलाच असेल की हे कशासाठी. तर, पुण्यात सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी शहरातील नागरिकांसाठी विशेष सूचना आणि नियमावली जारी केली आहे. या सूचना देण्यामागचं कारण म्हणजे ही स्पर्धा सुरळीत, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावी हे आहे. यासाठी डेक्कन पोलिस ठाण्याच्या वतीने नागरिकांना काही अजब, मात्र सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय आज पुण्यामधील सर्व शाळा दुपारच्या सत्रात बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.
पोलिसांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, लहान मुले आणि पाळीव प्राणी यांना रस्त्यावर किंवा सोसायटीच्या गेटजवळ मोकळे सोडू नये. कारण स्पर्धेत भाग घेतलेले सायकलस्वार मोठ्या वेगाने स्पर्धेत सहभागी होतात. त्याच्या सायकलच्या समोर येऊन कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी या सूचना देण्यात आली आहे. तसेच, सोसायटीतील रहिवाशांनी वाहतूक बदलांचा विचार करून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असेही पोलिसांनी नमूद केले आहे.
स्पर्धा पाहण्यासाठीही अनेक नागरिक गर्दी करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्थरावरून स्पर्धक या स्पर्धेत आलेले आहेत. त्यांना बघायला उत्सुक असलेल्या नागरिकांसाठीही पोलिसांनी मार्गदर्शन केले आहे. नागरिकांनी फुटपाथवर शिस्तबद्ध पद्धतीने उभे राहावे, रस्त्यावर उतरू नये आणि स्पर्धकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी टाळ्या वाजवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारची गर्दी, गोंधळ किंवा नियमभंग होऊ नये, यासाठी पोलीस यंत्रणा सतर्क आहे.
दरम्यान, या स्पर्धेच्या चौथ्या टप्प्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळा आज दुपारी 12 नंतर बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जितेंद्र डुडी यांनी हे निर्देश दिले आहेत. बालेवाडी ते बालगंधर्व रंगमंदिर या मार्गावर स्पर्धा होणार असल्याने वाहतूक कोंडी आणि विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुणे पोलिसांनी नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करत, नियमांचे पालन केल्यास ही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा यशस्वी आणि सुरक्षितपणे पार पडेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.