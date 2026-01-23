English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लहान मुलांना मोकळे सोडू नका, पुणे पोलिसांनी का दिल्या अजब सूचना? दुपारच्या सत्रातील शाळाही बंद

Pune News: पाळीव प्राण्यांना, लहान मुलांना सोसायटीच्या गेट जवळ मोकळे सोडू नका, फुटपाथवर शिस्तबद्ध उभे राहून टाळ्या वाजवू शकता अशा पुणे पोलिसांनी अजब सूचना नागरिकांना दिल्या आहेत. या अशा सूचना का दिल्या आहेत? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल, तर जाणून घेऊयात नक्की काय प्रकरण आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 23, 2026, 09:29 AM IST
Pune Police give strange instructions Schools closed for afternoon session ahead of Pune Grand Cycle Tour 2026

Pune Grand Tour 2026: पुणे पोलिसांनी  शहरातील नागरिकांना पाळीव प्राण्यांना, लहान मुलांना सोसायटीच्या गेट जवळ मोकळे सोडू नका याशिवाय फुटपाथवर शिस्तबद्ध उभे राहून टाळ्या वाजवू शकता अशा अजब सूचना दिल्या आहेत. या सूचना वाचून तुम्हालाही प्रश्न पडलाच असेल की हे कशासाठी. तर,  पुण्यात सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी शहरातील नागरिकांसाठी विशेष सूचना आणि नियमावली जारी केली आहे. या सूचना देण्यामागचं कारण म्हणजे ही स्पर्धा सुरळीत, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडावी हे आहे. यासाठी डेक्कन पोलिस ठाण्याच्या वतीने नागरिकांना काही अजब, मात्र सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय आज पुण्यामधील सर्व शाळा दुपारच्या सत्रात बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. 

काय म्हणाले पोलीस?

पोलिसांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, लहान मुले आणि पाळीव प्राणी यांना रस्त्यावर किंवा सोसायटीच्या गेटजवळ मोकळे सोडू नये. कारण स्पर्धेत भाग घेतलेले सायकलस्वार मोठ्या वेगाने स्पर्धेत सहभागी होतात. त्याच्या सायकलच्या समोर येऊन कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी या सूचना देण्यात आली आहे. तसेच, सोसायटीतील रहिवाशांनी वाहतूक बदलांचा विचार करून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असेही पोलिसांनी नमूद केले आहे.

स्पर्धा बघायला येणाऱ्या नागरिकांसाठीही सूचना

स्पर्धा पाहण्यासाठीही अनेक नागरिक गर्दी करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्थरावरून स्पर्धक या स्पर्धेत आलेले आहेत. त्यांना बघायला उत्सुक असलेल्या नागरिकांसाठीही पोलिसांनी मार्गदर्शन केले आहे. नागरिकांनी फुटपाथवर शिस्तबद्ध पद्धतीने उभे राहावे, रस्त्यावर उतरू नये आणि स्पर्धकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी टाळ्या वाजवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारची गर्दी, गोंधळ किंवा नियमभंग होऊ नये, यासाठी पोलीस यंत्रणा सतर्क आहे.

Pune police Pune Grand Cycle Tour 2026

आज सर्व सरकारी आणि खासगी शाळा आज दुपारी 12 नंतर बंद

दरम्यान, या स्पर्धेच्या चौथ्या टप्प्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळा आज दुपारी 12 नंतर बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जितेंद्र डुडी यांनी हे निर्देश दिले आहेत. बालेवाडी ते बालगंधर्व रंगमंदिर या मार्गावर स्पर्धा होणार असल्याने वाहतूक कोंडी आणि विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुणे पोलिसांनी नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करत, नियमांचे पालन केल्यास ही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा यशस्वी आणि सुरक्षितपणे पार पडेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

