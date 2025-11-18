English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुणेकरांनो सावधान! नवले पूल अपघातानंतर पोलिसांचा मोठा निर्णय; सर्वसमान्यांना बसणार फटका

Pune Police In Action Mode After Navale Bridge Accident: नवले पुलावर झालेल्या अपघातामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाल्यानंतरही या पुलावर अपघातांचं सत्र सुरुच आहे. अशातच आता पुणे पोलिसांनी एक मोठा निर्णय घेतलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 18, 2025, 11:16 AM IST
पुणेकरांनो सावधान! नवले पूल अपघातानंतर पोलिसांचा मोठा निर्णय; सर्वसमान्यांना बसणार फटका
पुणे पोलिसांचा मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Pune Police In Action Mode After Navale Bridge Accident: पुण्यातील नवले पूल मागील काही दिवसांपासून सातत्याने होणाऱ्या अपघातांमुळे चर्चेत आहेत. चार दिवसांपूर्वी नवले पुलावर झालेल्या अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाला असून 16 जण जखमी झाल्याने यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या आहेत. मात्र चार दिवसांपूर्वी झालेल्या अपघातानंतरही अपघातांची मालिका सुरुच आहे. असं असतानाच आता पुणे पोलिसांनी नवले पुलावरील अपघात रोखण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुणेकरांनी या पुलावर प्रवास करताना सावध राहणं गरजेचं असून तसं न केल्यास त्यांना मोठा फटका बसू शकतो. नेमका हा नवा नियम काय जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

नवले पुलावर अपघातांचं सत्र

पुण्यातील नवले पुलावर 14 तारखेला झेलेल्या ट्रक अपघातानंतर लागलेल्या आगीत 8 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. या अपघातात 16 जण जखमी झाले. मालवाहू ट्रक 7 ते 8 वाहनांना धडक देऊन दुभाजकावर धडकला. ट्रकचा ब्रेक फेल झाल्यानं हा अपघात झाल्याचं सांगण्यात आलं. दोन कंटनेरमध्ये एक कार अडकली. करमधील कुटुंबीयांचा मृत्यू झाला. या अपघातानंतर सोमवारी नवले पुलाजवळ पुन्हा अपघात झाला.  चार ते पाच गाड्या एकमेकांना धडकल्या. अपघातात काही जण किरकोळ जखमी मात्र गाड्यांचे नुकसान झाले आहे. मोठ्या अपघातानंतरही अपघात सत्र थांबत नसल्याने पुणे पोलिसांनी आता एक कठोर निर्णय घेतला आहे. 

तीन वेळा नियम मोडल्यास...

नवले पुलाच्या अपघातानंतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास वाहन जप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवले पुलाजवळील अपघात रोखण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी हा आदेश दिला आहे. तीनपेक्षा जास्त वेळा नियमांचं उल्लंघन केल्यानंतर वाहतूक परवाना रद्द केला जाणार आहे. नवले पूल येथे झालेला भीषण अपघातनंतर काल विभागीय आयुक्त चंद्रकात पुलकुंडवार यांनी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आढावा घेतल्यानंतर हा आदेश जारी केला आहे.

अहवालाची प्रतिक्षा

नवले ब्रिज अपघाताचा अहवाल येण्यास आरटीओकडून उशीर होत असून हा अहवाल येण्यासाठी आणखी दोन दिवस लागणार आहेत. 8 जणांनी प्राण गमावलेल्या नवले ब्रीज अपघाताची कारणं शोधण्यासाठी आरटीओचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. नवले ब्रिज अपघातात कंटेनरचा गिअर बॉक्स जळाल्याने तांत्रिक विश्लेषणासाठी अडचणी येत आहेत. अपघातात कंटेनरचा ब्रेक फेल झाला का आणखी काही कारण होतं याचे विश्लेषण सुरू आहे. हा ट्रक राजस्थान पासिंगचा असल्याने आरटीओकडून याप्रकरणी पाहणी करून अहवाल बनवण्याचे काम सुरू आहे. 

रस्त्याची ही कामंही सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची

नवले पुलावर होणारे अपघात रोखण्यासाठी चेक पोस्ट उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. चेकपोस्टवर वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वजनाच्या सामानाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या तपासणीसह चालकांची ड्रिंक अँड ड्राईव्हची तपासणी केली जाणार आहे. वाहन चालकाने वाहने न्यूट्रल करून चालवू नये यासाठी त्यांचे प्रबोधन केले जाणार आहे. महापालिका, पोलीस, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे बैठकीत विविध उपयोजनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. अपघात टाळण्यासाठी या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. जांभूळवाडी ते नवले उड्डाणपुलादरम्यान सूचना फलक लावण्यापुचाही विचार सुरु आहे. प्रत्येक 100 मीटरवर फलक लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. जांभूळवाडी बोगदा ते स्वामीनारायण मंदिरादरम्यान मोठ्या आकाराचे एलईडी सूचनाफलक लावले जाणार आहेत. या रस्त्यावर 15 एम. एम. जाडी पर्यंतचे थर्मोप्लास्ट राजमार्ग प्राधिकरण रम्ब्लर पेंट मारण्याचा प्रस्ताव आहे. 

जड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी रस्त्याच्या कडेला स्वतंत्र मार्गिका राखीव ठेवण्यात येणार आहे. वेग मर्यादा 60 कि.मी. वरून 40 कि.मी. प्रतितास करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Pune Policeaction modenavale bridgenavale bridge accident vehiclesviolating rules

इतर बातम्या

हादरवणारी बातमी! 'आत्मघातकी बनणार... मरणार...'; D...

भारत