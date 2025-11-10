English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कुख्यात गुंड निलेश घायवळची संपत्तीची तपासा; पुणे पोलिसांचे इडी कार्यालयाला पत्र

कुख्यात गुंड निलेश घायवळच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कुख्यात गुंड निलेश घायवळची संपत्तीची तपासा असे पत्र पुणे पोलिसांनी इडी कार्यालयाला पाठवले आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Nov 10, 2025, 11:51 PM IST
कुख्यात गुंड निलेश घायवळची संपत्तीची तपासा; पुणे पोलिसांचे इडी कार्यालयाला पत्र

Nilesh Ghaywal News :  कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ याने खंडणी, अपहरण, खूनाचा प्रयत्न, ताबामारी, जमीनीचे गैरव्यवहार करीत कोट्यावधी रूपयांची माया गोळी केली आहे. त्याच्याविरूद्ध पुणे पोलिसांनी आतापर्यंत ११ गुन्हे दाखल केले आहेत. सध्या घायवळ परदेशात वास्तव्याला असून, त्याच्या संपुर्ण संपत्तीची तपासणी करावी, असे पत्र पुणे पोलिसांनी ईडी (अमलबजावणी संचालनालय ) कार्यालयाला पाठविले आहे. त्यामुळे घायवळचा पाय आणखी खोलात गेला आहे.

गुंड नीलेश घायवळ याच्याविरूद्ध अनेक गंभीर गुन्ह्यात पुणे पोलिसांना पाहिजे आरोपी आहे. त्याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट बनवून परदेशात पलायन केले आहे. दरम्यान, मागील काही दिवसांत पोलिसांनी त्याच्याविरूद्ध तब्बल ११ गुन्हे दाखल केले आहेत.  खंडणी, गुन्हेगारीवृत्ती, फसवणूक यासंदर्भात त्याच्यासह टोळीचा सहभाग असून, त्याअनुषंगाने पोलिसांकडून तपास केला जात आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आता इडी कार्यालयानेही गुंड घायवळच्या संपत्तीची तपासणी करावी, असे पत्र पुणे पोलिसांनी अमलबजावणी संचालनालयास पाठवले आहे.

राज्यातील धाराशिव, अहिल्यानगर, बीड, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यातील विविध भागात गुंड घायवळने दहशत निर्माण केली. त्यानंतर टोळीच्या मदतीने त्याने जमिनी बळकावण्यासह अनेक गंभीर गुन्हे केले आहेत. त्याद्वारे त्याने कोट्यावधी रूपयांची संपत्ती जमा केली आहे. त्याने गैरमार्गाने संपत्ती कमवली असून, त्याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे इडी कार्यालयाने गुंड घायवळ याच्या संपत्तीची चौकशी करावी. दरम्यान, घायवळने जमा केलेली संपत्तीचा वापर मनी लॉड्रींगसाठी झाल्याचा संशय पोलिसांना आहे. त्यामुळे इडी कार्यालयाने घायवळची  सर्व संपत्ती तपासणी करावी, असेही पोलिसांनी नमूद केले आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pune Police letter to ED officeinvestigate the assets of notorious gangsterNilesh Ghaywalनिलेश घायवळ

इतर बातम्या

पीठात 2 चमचे मिसळे 'हे' 2 पदार्थ, चपात्या होतील अ...

Lifestyle