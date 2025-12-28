English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • पुण्यात मोठे धाडसत्र! कपाट उघडताच नोटांचे बंडल खाली पडले, नोटा मोजून मोजून पोलिस थकले, शेवटी आयकर विभागाला...

पुण्यात मोठे धाडसत्र! कपाट उघडताच नोटांचे बंडल खाली पडले, नोटा मोजून मोजून पोलिस थकले, शेवटी आयकर विभागाला...

Maharashtra Police Raid: पुणे पोलिसांनी केलेल्या एका कारवाईमुळे आयकर विभाग सतर्क झाला आहे. पोलिसानां कपाट नोटांचे बंडल सापडले आहेत.   

वनिता कांबळे | Updated: Dec 28, 2025, 07:01 PM IST
पुण्यात मोठे धाडसत्र! कपाट उघडताच नोटांचे बंडल खाली पडले, नोटा मोजून मोजून पोलिस थकले, शेवटी आयकर विभागाला...

Pune Police Raid : महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात पोलिसांनी केलेल्या कारवाई नंतर आयकर विभाग सतर्क झाले आहे. पुणे पोलिसांचे पथक कोंढवा परिसरातील एका घरावर छापा टाकण्यासाठी गेले होते कारण तेथे बेकायदेशीर दारू विकली जात होती. पण छाप्यादरम्यान पोलिसांना जे आढळले ते पोलिसांनाही अपेक्षित नव्हते. घराच्या आत, बंद कपाटात, नोटांचे इतके गठ्ठे आढळले की पोलिसांना नोटा मोजण्याचे मशीन मागवावे लागले.

Add Zee News as a Preferred Source

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

कोंढवा पोलिसांना काकडे बस्ती परिसरातील एका घरातून बेकायदेशीर देशी आणि विदेशी दारूचा व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळाली. गुरुवारी गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्या ठिकाणी छापा टाकला तेव्हा त्यांना 70 लिटर व्हिस्की, रम आणि कॅन केलेला दारू जप्त करण्यात आली. सुरुवातीच्या शोधात पोलिसांनी अंदाजे २ लाख रुपयांची दारू आणि 1.41 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली, ज्यामुळे एकूण जप्ती पुणे पोलिस दारू जप्त करण्यासाठी गेले होते, पण कपाट उघडताच रुपये झाली. परंतु खरा व्यवहार अद्याप समोर आलेला नाही.

बेडरूमच्या कपाटात लपवले होते 1 कोटी रुपये

पोलिसांना संशय आला की हा व्यवसाय दिसत होता त्यापेक्षा खूप मोठा आहे. जेव्हा त्यांनी आरोपीच्या बेडरूमची कसून झडती घेतली तेव्हा त्यांना एक जुने कपाट सापडले. कपाटाच्या विविध कप्प्यांची झडती घेतली तेव्हा पोलिसही थक्क झाले. कपाटात नोटांच्या गठ्ठ्या भरलेल्या होत्या. मोजणी सुरू झाली तेव्हा एकूण रक्कम  1,00,85,950  (एक कोटी रुपयांहून अधिक) इतकी झाली. एका छोट्या दारूच्या व्यवसायामागे एवढी मोठी रोकड सापडणे पोलिसांनाही धक्कादायक होते.

या प्रकरणात पोलिसांनी तीन जणांना ताब्यात घेतले आहे. अमर कौर (उर्फ मद्रिकौर), दिलदार सिंग आणि देवश्री जुन्नी सिंग अशी आरोपींची नावे आहेत. ही मोठी रक्कम बेकायदेशीर दारू विक्रीतून जमा झाली होती की इतर काही बेकायदेशीर कृत्ये यात सामील आहेत याचा तपास पोलिस आता करत आहेत. पुणे पोलिस आता आरोपींच्या आर्थिक नेटवर्कचा तपास करत आहेत. त्यांना संशय आहे की या अवैध दारू व्यापाराचा संबंध एखाद्या मोठ्या नेटवर्कशी असू शकतो. भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

पुणे पोलिसांनी अलीकडेच  3.45 कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे ड्रग्ज रॅकेट उघडकीस आणले होते. परिणामी, शहरातील बेकायदेशीर कारवायांविरुद्ध पोलिसांचे "ऑपरेशन क्लीन" मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. या प्रकरणाचे नेतृत्व करणारे पोलिस उपायुक्त (डीसीपी) सोमय मुंडे यांच्या मते, "ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात एका आरोपीला अटक केल्यानंतर या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला, त्यानंतर पोलिसांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई आणि गोव्यात समन्वित कारवाई केली. छाप्यांदरम्यान, मेफेड्रोन, हायड्रोपोनिक कॅनॅबिस (ओजिकुश), चरस आणि एलएसडीसह विविध औषधे जप्त करण्यात आली." पोलिसांनी सांगितले की, तुषार चेतन वर्मा (21), सुमित संतोष देडवाल (25), अक्षय सुखलाल माहेर (25), मलय राजेश डेलीवाला (28) आणि स्वराज अनंत भोसले (28) या पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. अटक केलेल्या आरोपींच्या बँक खात्यांमधून पोलिसांनी ७.८० लाख रुपये गोठवले आहेत. या सर्वांना पोलिस कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pune Police RaidKondhawa area in जहलाMaharashtra Police Raidपुणेपुणे कोंढवा

इतर बातम्या

मोबाइल चार्जर फक्त काळे किंवा पांढरे का असतात? 99 टक्के लोक...

टेक