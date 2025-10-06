निलेश घायवळच्या घरावर पोलिसांची धाड, सापडलं मोठं घबाड, बीड कनेक्शन समोर...

Nilesh Ghaiwal Pune: पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळचा एक एक कारनामा उघडकीस येत आहे. पुणे पोलिसांनी घायवळच्या कोथरुडमधील घरात केलेल्या छापेमारीदरम्यान बंदुकीच्या गोळ्या आढळून आल्या आहेत. याशिवाय, पोलिसांच्या हाती घायवळच्या विविध मालमत्तांशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे लागली आहेत. यामध्ये सातबारे, साठेखत आणि विविध जमिनींची कागदपत्रे यांचा समावेश आहे. याबरोबरच, मराठवाड्यातील बीड येथील पवनचक्की प्रकल्पासंदर्भातील काही महत्त्वाच्या फाइल्सदेखील पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत.
कोथरूड गोळीबार प्रकरणानंतर निलेश घायवळविरोधात आतापर्यंत 3 स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पहिला गुन्हा मोक्का अंतर्गंत दाखल करण्यात आला आहे. घायवळ टोळीवर मोक्का दाखल होताच घायवळची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. तसंच, घायवळच्या घरासमोरून तीन गाड्या जप्त, एका गाडीला बनावट नंबर प्लेट वापरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. छापेमारीत घायवळच्या घरातून बंदुकीच्या 2 गोळ्या, 4 पुंगळ्या हस्तगत, आर्मअँक्ट अंतर्गंत गुन्हा दाखल. घायवळच्या घरातून सातबारा, खरेदीखत, साठेखत, पवनचक्की संदर्भातच्या फाईल्ससह एकूण 40 दस्ताऐवज हस्तगत.
कोथरूड गोळीबार प्रकरण आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट बनवून निलेश घायवळने विदेशात पलायन केल्याचे समोर आले आहे. पुणे पोलीस आयुक्तांनी त्याचा पासपोर्ट रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच त्याची बँक खाती आणि बेकायदेशीर मालमत्ता गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्व घडामोडींवरून, पुणे पोलिसांनी संघटित गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी निलेश घायवळविरोधात अत्यंत कठोर कारवाईचा बडगा उगारत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
उत्तर: पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळचा एक एक कारनामा उघडकीस येत आहे. पुणे पोलिसांनी घायवळच्या कोथरुडमधील घरात छापेमारी केली, ज्यात बंदुकीच्या गोळ्या, विविध मालमत्तांशी संबंधित कागदपत्रे (सातबारे, साठेखत, जमिनींची कागदपत्रे) आणि मराठवाड्यातील बीड येथील पवनचक्की प्रकल्पाच्या फाइल्स जप्त केल्या आहेत.
उत्तर: पुणे पोलिसांनी निलेश घायवळच्या बेकायदा मालमत्तांवर कठोर कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. पोलिसांनी पुणे महानगरपालिकेला पत्र पाठवून अनधिकृत बांधकामे आणि मालमत्तांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मनपाचे पथक लवकरच अनधिकृत मालमत्ता आणि थकीत कर असलेल्या मालमत्ता सीझ (जप्त) करण्याच्या कारवाईला सुरुवात करणार आहे.
उत्तर: कोथरूड गोळीबार प्रकरणानंतर निलेश घायवळविरुद्ध आतापर्यंत ३ स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये पहिला गुन्हा मोक्का अंतर्गत दाखल झाला आहे.